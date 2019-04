Stigla su tri nova Olival seruma. Ovdje su prvi dojmovi Ive (24), Sanje (29) i Kristine (40)

Na tržište su stigla tri nova Olival seruma koja su isprobale tri žene različite dobi i stanja kože. Donosimo njihove dojmove

Što je njega kože bez seruma? Žene se to čak više ni ne pitaju jer su serumi već neko vrijeme na vrhu liste najvažnijih koraka njege. Bogati aktivnim sastojcima nanose se ujutro i navečer prije kreme, a koliko su moćni najbolje pokazuju njihovi rezultati. Kozmetički brend Olival nedavno je lansirao tri seruma – Vitaminski serum C , Vitaminski serum R2 i Peptidni serum – za žene različitih dobi i stanja kože. Istražile smo o čemu se točno radi.

Snaga C vitamina

Dermatološka testiranja dokazala su snažan učinak vitamina C u smanjenju oksidativnog stresa kože, te kod visokog zagađenja zraka koje uzrokuje ubrzano starenje kože i hiperpigmentaciju. U kombinaciji s hijaluronskom kiselinom jedan od najsnažnijih antioksidansa učvršćuje tonus kože i potiče proizvodnju kolagenih vlakana.

Kako je poznato da je C vitamin snažna kiselina topiva u vodi i kao takva nepodesna za upotrebu direktno na koži i nestabilna u kontaktu sa zrakom, u Olivalu su upotrijebili ester vitamina C koji se postepeno ‘otpušta’ u kožu i ima produženo djelovanje. pH Vitaminskog seruma C podešena je na 6,4 što je optimalno da ne izaziva peckanje, a održava stabilnost proizvoda.

Iva (24), ekonomistica

” Sve donedavno mislila da se borice događaju nekom drugom. Primijetila sam ih, ma koliko sitne bile, oko očiju, kada se nasmiješim. No mnogo više od tih finih linija smetaju me hiperpigmentacijske mrlje koje su se pojavile još prošlog ljeta. Kako se bavim uredskim poslom i većinu dana provodim u zatvorenom, koža mi je nekako usahnula i postala siva. Zato sam i odlučila napraviti neke konkretne poteze u svojoj njezi. Čim sam ugledala pakiranje Olival Vitaminskog seruma C bila sam sigurna da je to to. Ljekarnička crno-bijela ambalaža, bočica s pipetom i sastav u kojem se krije 10% aktivnog vitamina C. Tekstura mu je nemasna, lako se upija, a ostavlja osvježavajući trag. Koristim ga ujutro prije hidratantne kreme te uvečer nakon što skinem šminku.

Ovo su razlozi zbog kojih Zagrepčanka Iva obožava Olival Vitaminski serum C:

smanjuje vidljivost hiperpigmentacije smanjuje oksidativni stres kože ublažava prve bore poboljšava mladenački izgled kože učvršćuje kožu i potiče proizvodnju kolagena sadrži 10% aktivnog vitamina C



SAVJET VIŠE: Serum se koristi dva puta dnevno i nanosi na lice kao podloga prije klasične dnevne kreme.

Retinol i resveratrol brišu bore

Dermatološka istraživanja otkrila su kako su retinol i resveratrol tvari koje svaka za sebe i svaka u optimalnoj koncentraciji, a dispergirane u tekućem gelu, pokazuju izuzetno dobar učinak na koži s prvim znakovima starenja. O retinolu (vitaminu A) znamo kako dokazano ubrzava obnovu stanica i potiče sintezu kolagena. Resveratrol, aktivna tvar po prvi puta izolirana u crnom vinu, odnedavno se koristi u dermatologiji a Olival je među prvima ovu molekulu uvrstio u anti-age proizvod.

Tome u prilog, dovoljno je spomenuti da su na zadnjem Kongresu dermatofarmacije objavljena tri znanstvena rada koja se bave mehanizmom djelovanja resveratrola i promoviraju je u top aktivnu molekulu protiv starenja kože. Resverstrol zadržava vlagu u dubljim slojevima kože i aktivira sirtuine – proteinske molekule dugovječnosti.

Sanja (29), teta u vrtiću

“Već neko vrijeme primjećujem bore, ali me mnogo više od toga muči što imam problematičnu mješovitu kožu sklonu aknama. Olival Vitaminski serum R2 napokon mi je stabilizirao situaciju. Primjećujem da mi je koža pomlađena, hidratizirana, a pojava akni minimalizirana. Koristim ga kao noćnu njegu. Dakle, dobro očistim lice, dvije-tri kapi seruma stavim na dlan, pa potom umasiram u kožu lica. I to mi je super jer sam gotova s njegom u samo nekoliko sekundi”.

Ovo su razlozi zbog kojih Sanja više ne može bez Olival Vitminski serum R2:

Zadržava vlagu u dubljim slojevima kože Protiv fotostarenja Smanjuje dubinu bora Aktivira molekulu dugovječnosti potiče proizvodnju kolagena



SAVJET VIŠE: Vitaminski serum R2 se zbog retinola savjetuje nanositi na kožu kao podlogu za noćnu kremu. Može biti koristan u liječenju iritacija ili crvenila kože nastale vanjskim faktorima ali uvijek u kombinaciji s hranjivom ili hidratantnom kremom.

Peptidi za pomlađivanje

Jeste li znali kako su upravo peptidi ti koji najučinkovitije repliciraju stanice kolagena u koži? Na taj način pojačavaju obnovu kože i bolju elastičnost. Naime, mehanizam djelovanja oslanja se na sličnost molekule kolagena s molekulom peptida koja nastoji nadomjestiti sve manju količinu kolagena u koži i potaknuti repliciranje prirodnog kolagena.

Upravo zbog toga peptidi su omiljeni u dermatološkim ordinacijama kao jedan od top invazivnih tretmana za ublažavanje dubina bora.

Kristina (40), tajnica

“Prvo što ujutro vidim su moje bore. Kao da su mi nekako svakim danom sve izraženije. Naravno da se njegujem, a posebno povjerenje sam dala serumima. To mi je, kada bolje, pomislim, najvažniji dio moje beauty rutine. Kako je Olival Peptidni serum namijenjen koži na kojoj su vidljive bore, počela sam ga koristiti i mogu reći da postiže odlične rezultate. Koristim ga redovito, da puta na dan – ujutro i navečer prije kreme.”

Ovo su razlozi zašto Kristina koristi Olival Peptidni serum P:

Sprečava nastajanje bora Smanjuje vidljivost i dubinu bora od 30-100% Poboljšava elastičnost kože Pojačava obnovu kože Potiče proizvodnju kolagena



SAVJET VIŠE: Nanesite na očišćenu kožu dva puta dnevno.

Olival serume je za optimalan učinak najbolje upotrebljavati kao podlogu kremi (hidratantnoj, bogatoj ili hranjivoj, ovisno o tipu kože) ali nije imperativ. Ako ste propustili nanošenje seruma prije kreme, možete ih upotrijebiti poslije ili tokom dana da ne izgubite kontinuitet koji je bitan za djelovanje.