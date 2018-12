‘Staklena’ kosa i dalje je apsolutni trend. Postoji način da izravnate svoju kosu bez grižnje savjesti

View this post on Instagram

⚡️S H A R P ✂️✨ Highlights, cut and style by Chelsea 🐱 @aveda @avedaartists @thesalonpeople @neill @behindthechair_com @modernsalon @american_salon #thetextureroom #thetextureroomhairandbody #aveda #avedacolor #avedastylist #avedaartists #avedasalon #avedaflorida #thesalonpeople #neill #knowwhatweremadeof #knowwhatyourmadeof #behindthechair #modernsalon #americansalon #tampaaveda #avedatribe #crueltyfree #hair #haircut #hairstyles #hairideas #tampahairstylist #apollobeach #riverview #ruskin #tampa #glasshair