Super su uz traperice u prijelaznoj sezoni, kao i uz lepršave haljine kad stigne ljeto

Espadrile jednostavno idu uz sve i zato su idealna obuća za ljeto. Možete u njima na plažu, na večernje druženje ili jutarnju kavu, a lako se i peru. Ok, ako baš ne izaberete neke od brušene kože, ali i one se mogu očistiti dobrom četkom. U galeriji smo izdovjili 16 modela espadrila iz aktualne ponude dizajnerskih i high street brendova čije se cijene kreću od do kuna.