Prosinac je tu za shoppingiranje pa evo par komade koje se zbilja isplati kupiti na sniženjima

“Više ništa ne kupujem ako nije na sniženju,” izjavila je Veronika nekoliko puta ususret blagdanskim sniženjima jer, zaista, kad vidite koliko se cijene pojedinih komada spuštaju kada stigne taj period godine, jasno vam je koliko brendovi zapravo zarađuju na nama.

Zato ove godine idemo do kraja i izdvojile smo samo one komade čija cijena ne prelazi niti 100 kuna, a među kojima je baš sve od majica i pulovera preko hlača i haljina do jakni. Izdvojile smo i par modnih dodataka, nešto nakita i jednu fora masku za mobitel. Svih 35 komada među kojima će svatko pronaći nešto za sebe, otkrijte u galeriji.