Složile smo pet odličnih modnih kombinacija za nedjeljno navijanje, naravno, u poznatim bojama

Našle smo navijačke majce, haljine i dresove koje možete iskombinirati s trapericama, suknjama, tenisicama, sandalama te začiniti dobrom torbom

Da, Hrvatska je jučer nakon 20 godina konačno pobijedila u polufinalu i to protiv Engleske, a osjećaj i same znate kakav je. Slavilo se do dugo u noć, a sada nam samo preostaje da rasturimo u finalu.

A kako se najbolje pripremiti za navijanje, osim cuge i klope, nego dobrim outfitom u našim bojama i kockicama? Složile smo pet odličnih kombinacija.

Outfit1

Navijačka majica

Cijena: 69,99 kuna

Gdje kupiti: Jeftinije.hr

Culotte traperice

Cijena: 129,90 kuna

Gdje kupiti: Zara

Bennet sandale s blok petom

Cijena: 1740 kuna

Gdje kupiti: Karla

Mala crna torbica za oko struka

Cijena: 99,90 kuna

Gdje kupiti: Stradivarius

Outfit2

Alexander McQueen traper suknja

Cijena: 4350 kuna

Gdje kupiti: Net a Porter

Tosca Blu sandale

Cijena: 830 kuna

Gdje kupiti: Karla, Tosca Blu

Bijela majica s natpisom

Cijena: 200 kuna

Gdje kupiti: Štraca

Torba od brušene kože

Cijena: 129,90 kuna

Gdje kupiti: Mango

Outfit 3

Hrvatski dres plavi

Cijena: 220,30 kuna

Gdje kupiti: dresshophr

Adidas Originals

Cijena: 749 kuna

Gdje kupiti: Tenisice.hr

Bijela traper suknja

Cijena: 139,90 kuna

Gdje kupiti: Pull & Bear

Traper ruksak

Cijena: 1252 kune

Gdje kupiti: Diesel

Outfit 4

Navijačka haljina

Cijena: 99 kuna

Gdje kupiti: Abrakadabra

Crvene sandale

Cijena: 289 kuna

Gdje kupiti: Planet obuća

Kratka traper jakna

Cijena: 118,98 kuna

Gdje kupiti: Reserved

Torba od brušene kože

Cijena: 472,50 kuna

Gdje kupiti: Guliver

Outfit 5

Navijačka suknja

Cijena: 200 kuna

Gdje kupiti: Crosportvez

Bijela majica s otkrivenim ramenima

Cijena: 112,42 kune

Gdje kupiti: H&M

T. Burch špagerice na punu petu

Cijena: 1390 kuna

Gdje kupiti: Karla

Pletena torba

Cijena: 119,20 kuna

Gdje kupiti: Carpisa