Shopping vodič ljetnih haljina za druženja, izlaske i svečanije prigode u kojima je praktično dojiti

Jako volim obiteljska i prijateljska druženja, a sa sobom uvijek vodim i svoju 16-mjesečnu kći. Međutim, pronaći odjeću koja je praktična za dojenje i k tome u trendu, nekad zna biti prilično teška misija. Zato sam se prošlog tjedna posvetila ovom zadatku

Kad sam prvi put s bebom išla na svadbu, a tad je imala samo 4 mjeseca, jedva sam našla haljinu. I to sam je kupila na brzinu preko webshopa i unatoč dekolteu, uopće nije bila praktična. Dok je malena plakala, netko mi je morao otkopčati zatvarač na leđima pa sam morala skinuti jednu naramenicu pa pomaknuti grudnjak, a dotad je već nastala cijela histerija. Zaista nisam po tome htjela pamtiti vjenčanje svoje BFF. Zato sam počela haljine za svadbe, izlaske i druženja kupovati isključivo u fizičkim dućanima.

Kako mi je moje iskustvo pokazalo, ono što vidiš moraš i probati, a za mame koje, recimo, imaju jako male bebe, odlazak u shopping, isprobavanje haljina i haljina te dojenje bebe svakih 15 minuta, može biti dosta mučno iskustvo. OK, postoje ‘haljine za dojilje’ koje imaju skrivene izreze ispod dojki kako bi mama mogla lakše podojiti dijete. Ali one obično nisu u trendu, naručuju se online ili mogu poslužiti samo za jednu prigodu, recimo, nečiju svadbu.

Trendi, a pristupačne

Kako bi olakšala život sebi jer još uvijek dojim ovu malu mustru od 16 mjeseci (na fotografiji gore), a i svim mamama odlučila sam napraviti ljetni shopping vodič s trendi haljinama za više prilika u kojima se može praktično dojiti. Obišla sam dućane u Ilici i pronašla 10 modela koji se mogu nositi za šetnje po gradu, druženja, proslave i svečanije prigode. Dućani u kojima sam našla haljine su Mango, Springfield, Naf Naf, Fashion&Friends te Yamamay. I ono što je također super, neke od njih bile su na sniženju.

Prilikom isprobavanja haljina, osim ovog faktora da mi pristaju i da se beba može praktično podojiti, vodila sam računa mora li se ispod nositi grudnjak, može li to biti platneni grudnjak za dojenje, jesu li potrebni tuferi za mlijeko ili se može nositi i bez ičega što je, iskreno, meni najdraže.

Pink Naf Naf haljina do koljena

Cijena: 649 kuna

Gdje kupiti: NafNaf, Ilica 8

Ova haljina, iako u sebi uopće nema elastina dosta je praktična i udobna. Ima kopčanje s lijeve strane koje realno nije potrebno niti dirati tijekom dojenja. Naramenica se lako spušta, a oko grudi se nalazi silikon zbog kojeg ona prijanja za prsa i ne otkriva ništa kad to ne želite. Dojenje u njoj je lako, a kako ima podstavu, ispod nije uopće potrebno nositi grudnjak. Također, mogu se staviti i samoljepljivi tuferi koji ostaju neprimjetni kod majki koje imaju manje bebe pa im dolazi do refleksa otpuštanja mlijeka i kad ne doje.

Guess haljina s tilom

Puna cijena: 1049 kuna

Cijena na sniženju: 734 kune

Gdje kupiti: Fashion & Friends, Ilica 33

Haljina ima kopčanje s lijeve strane pa se lako odijeva. Korzet je fiksiran kad se obuče, a dijete se lako u njoj doji. Nije potreban nikakav grudnjak, a zbog podebljanja materijala na košaricama, unutra se mogu staviti i tuferi za mlijeko koji bi trebali ostati neprimjetni. Naramenice su elastične, ne padaju niti se urezuju u ramena, a ako je potrebno lako se mogu spustiti bez da haljina nakon toga spada. Ovo mi je jedan od najboljih modela koji sam pronašla.

Springfield kratka cvjetna haljina

Puna cijena: 259 kuna

Cijena na sniženju: 195 kuna

Gdje kupiti: Springfield, Ilica 16

Iako na prvi pogled izgleda kao nešto što je užasno nepraktično dok trčiš za djetetom, ova ljetna haljinica, osim što izgleda divno i jako je udobna, pametno je osmišljena. Preklop se veže trakicama, a gore kod dekolta ima mali skriveni gumbić koji se može otkopčati jednom rukom. Ispod se može nositi bilo koja vrsta grudnjaka pa čak i potkošulja za dojenje jer i dalje izgleda fora. Jedna od najpraktičnijih stvari koje sam vidjela u ljetnoj ponudi.

Guess haljina s točkicama

Cijena: 969 kuna

Gdje kupiti: Fashion&Friends, Ilica 33

Ima patent sa strane, ali nije je potrebno otkopčavati za dojenje jer je cijeli materijal jako elastičan te se niti ne gužva. Iako je dekolte dosta dubok, haljina prijanja uz tijelo pa nije potrebno nositi grudnjak ako ne želite. Ipak, mislim da nije praktična za mame koje imaju bebe mlađe od 6 mjeseci jer bi se tuferi za mlijeko ispod itekako vidjeli.

Springfield dugačka boho haljina

Puna cijena: 299 kuna

Cijena na sniženju: 175 kuna

Gdje kupiti: Springfield, Ilica 16

Ugodna, lepršava, tanka haljina idealna je za dnevne izlaske, piknike i odlaske na vikend druženja s prijateljima. Ispod ne treba nikakav grudnjak, lako se trokutići pomiču i u njoj se može dojiti. Također se ne može nositi s čvrstim grudnjacima niti tuferima za mlijeko, ali mi koji imamo stariju dojenčad itekako možemo isfurati ovo na mnoga različita događanja.

Yamamay indigo plava haljina

Cijena: 259 kuna

Gdje kupiti: Yamamay Ilica 23

Ugodna, lagana i lepršava ljetna haljinica. Naravno, ima i jednu ogromnu prednost kod mama dojilja, a to je guma koja se nalazi gore pa se haljina može nositi na više načina, ovako na ramenima, preko jednog ili oba ramena. U svakom slučaju, beba će biti oduševljena (kako je i moja bila) jer je pristup cicama vrlo lak. Ispod je potreban grudnjak zbog kroja haljine, hoće li biti tanki ili čvrsti, to ovisi o vašim željama. I da, tuferi u grudnjaku ne ocrtavaju se na haljini.

Yamamay crna duga haljina

Cijena: 319 kuna

Gdje kupiti: Yamamy Ilica 23

Iako osobno nisam fan dugih haljina, ova me potpuno oduševila. Napravljena je od prozračnog materijala koji se brzo suši, na leđima se nalazi guma kako haljina ne bi plesala oko tijela dok se u njoj hoda (ili trči za klincima), trakice oko vrata se mogu vezati i podešavati ovisno o dekolteu i željama, a u trokutićima haljine nalaze se tanki silikonski umetci pa nije potrebno nositi grudnjak, a ako se stave tuferi za mlijeko neće se ocrtavati. Ovo je jedna od onih haljina od koje dobivate puno više nego što ste je platili.

Mango haljina vichy uzorka

Puna cijena: 349,90 kuna

Cijena na sniženju: 169,90 kuna

Gdje kupiti: Mango Ilica 20

Ova haljina mi je super jer ima decentni dekolte. Ako je prilikom dojenja potrebno otkopčati gornji gumb, to se može učiniti jednom rukom. Ispod bih ipak preporučila nošenje grudnjaka radi samog A kroja haljine kako bi figura došla do izražaja. Mogu je nositi mame svih sisavaca, od novorođenčadi do gegavaca.

Mango navy haljina na kopčanje

Puna cijena: 299,90 kuna

Cijena na sniženju: 249,90 kuna

Gdje kupiti: Mango Ilica 20

Ova haljina me oduševila već na vješalici. Znala sam da je to jedan od onih bezvremenskih modela koji možeš nositi u sto različitih prigoda i da je možeš kombinirati i na ravne cipele i na sandale i na punu petu i, naravno, blok petu. Osim toga, ako se gornji gumbi otkopčaju izgleda jednako efektivno i elegantno. Haljina je jako lagana, a upravo zbog toga ispod bi se trebao nositi neki čvršći grudnjak.

Mango kostim haljina

Puna cijena: 349,90 kuna

Cijena na sniženju: 249,90 kuna

Gdje kupiti: Mango Ilica 20

Dakle, ovo je haljina koja se, ovisno o cipelama i nakitu, može nositi na posao, sastanke ili neke svečanije prigode. Toliko je dobro skrojena da sam se iznenadila da se u njoj može saginjati bez grudnjaka, plesati i naravno, dojiti bebu. Za mame koje imaju veće grudi također ne bi trebalo biti problema, isprobala sam je s crnim grudnjakom i potkošuljom te je i dalje izgledala pristojno i decentno unatoč dekolteu.