Sezona krpelja i buha je započela. Važno je da svoje ljubimce zaštitite na vrijeme od tih opasnih nametnika

Tko god ima psa ili mačku, dolaskom proljeća ima na umu opasnost od krpelja. Sezona tih dosadnih nametnika je počela, a opasnost vreba odsvuda. Ugrizi krpelja za mnoge ljubimce mogu biti pogubni stoga se o zaštiti mora misliti na vrijeme.

Krpelji su maleni paraziti koji se hrane krvlju svojih domaćina. Najaktivniji su u proljeće i jesen, ali se mogu pojaviti u bilo koje vrijeme ukoliko nema mraza. Njihov ugriz nije samo bolan već oni njime mogu prenijeti opasne bolesti na svog domaćina (bilo da se radi o čovjeku ili životinji). Piroplazmoza, monocitna erlihioza, lajmska borelioza, granulocitna anaplazmoza neke su od bolesti kojima krpelji mogu zaraziti pse, a mačke nakon ugriza mogu dobiti hemobartonelozu. Krpelji žive u mnogim vanjskim područjima uključujući šikare, travnjake i parkove, a ljubimac ga može lako pokupiti prilikom doticaja s vegetacijom. Mogu ostati pričvršćeni danima, ali bolesti prenose gotovo odmah. Jedan krpelj može proizvesti do 3000 jaja, do čak i 22 000.

Čime i kako zaštiti psa i macu od krpelja

Na tržištu je mnogo različitih sredstava, od tableta, do ovratnika i ampula. Neki proizvodi ulaze u krvotok ljubimca, a neki ne. Učinak tablete može se vidjeti tek nakon što nametnik počne sisati krv, dok proizvodi za vanjsku upotrebu osim akaricidnog (ovratnici, spot-on otopine) imaju repelentni učinak. Pružaju zaštitu ljubimcu djelujući na površini tijela gdje sprječavaju parazita da se prihvati, sisa krv i time prenese razne bolesti u tijelo životinje. Najbolje je odabrati proizvod koji ima dugotrajno djelovanje (tjednima i mjesecima), poput ovratnika Foresto. Jedna od bitnih prednosti kod primjene Foresto ovratnika je ta da on ima repelentni učinak na krpelje koji dođu u kontakt s psom ili mačkom. To je važno jer s gledišta prijenosa bolesti, jer sprječavanjem krpelja da grizu, možete se smanjiti mogućnost prijenosa bolesti.

Što ako ljubimac „pokupi“ krpelja

Najbolje je ukloniti krpelja što je prije moguće.

Pomoću pincete za skidanje krpelja uhvatite glavu krpelja na mjestu prihvaćanja što bliže koži.

Polaganim, mirnim i čvrstim povlačenjem, izvucite krpelja iz kože. Negdje se preporučuje okretanje pincete prilikom izvlačenja.

Ne pritišćite tijelo krpelja jer tada on može injicirati slinu prilikom izvlačenja.

Nakon uklanjanja krpelja operite kožu blagim sapunom i vodom.

Ako dio krpelja ostane u koži pokušajte ga ukloniti.

Promatrajte mjesto gdje se krpelj nalazio nekoliko dana nakon što ga uklonite. Ako se pojave znakovi upale javite se svom veterinaru.

Kako Foresto odbija i ubija krpelje

Krpelji pokupe malu količinu djelatnih tvari Foresto ovratnika na svojim nogama dok se kreću po koži i dlaci tretirane životinje.

ovratnika na svojim nogama dok se kreću po koži i dlaci tretirane životinje. To rezultira pojavom u ponašanju koja se naziva ‘hot foot’ efekt – koji podsjeća na ljude kada hodaju bosi po vrućem pijesku- i krpelji će pokušati pobjeći.

Ubrzo nakon toga, krpelj postaje paraliziran, pada s tijela ljubimca i u većini slučajeva ugiba prije nego je dobio priliku da ugrize.

Ako ljubimac ima krpelje prije nego mu stavite Foresto ovratnik, preporučuje se da ih ručno uklonite. Nakon stavljanja Foresto ovratnika, ljubimac će postati zaštićen od krpelja u roku 24 do 48 sati.

A što s buhama?

Buhe nisu sezonske već mogu invadirati ljubimce tokom cijele godine a često upravo u razdoblju zime i ljeti kada mnogi vlasnici preskaču korištenje antiparazitskih proizvoda smatrajući da po velikim vrućinama i/ili zimi kada je hladno nema opasnosti od krpelja i/ili buha. Primjećujete da se vaš ljubimac češe? Ako da, pogledajte da li ćete uočiti sitne tamne parazite koji se kreću među dlakom. Možete se koristiti i češljem za buhe. Također možete primijetiti izmet buha (sitne crne točkice koje predstavljaju osušenu krv) na površini kože vašeg ljubimca. Ako niste sigurni kapnite kapljicu vode- izmet buha se pretvara u crvenu mrlju kada je vlažan. Može se dogoditi i da se psećim buhama zarazi cijela obitelj: primjetit ćete svrbež, posebice oko gležnjeva, a mogu se pojaviti i crveni mjehurići koji jako svrbe. Ako je tako, to su simptomi jake zaraze buhama i trebate se obratiti veterinaru. Buhe ne izazivaju samo bol i nelagodu vašem ljubimcu. One ga ugrožavaju i na mnogo više ozbiljnijih načina. Slina buha smatra se izrazito alergenom i može uzrokovati alergiju na ugriz buha. Buhe mogu prenositi ozbiljne, čak fatalne bolesti prilikom ugriza. Prodiru u kožu polako i bezbolno uz pomoć dugog i pilastog usnog organa. Prilikom sisanja krvi prenose uzročnike raznih bolesti kao što su virusi, bakterija i protozoe.

Kako se riješiti buha

Prvo što trebate učiniti je ukloniti buhe s ljubimca kako biste spriječili nelagodu koju on osjeća. Uz Foresto, djelovanje protiv buha počinje neposredno nakon stavljanja ovratnika. Zatim, očistite neposredni okoliš ljubimca, primjerice krevetić u kojem spava. Usisavanje i pranje područja u kojima ljubimac najčešće boravi je obavezno. Za optimalni nadzor populacije buha u infestiranim domaćinstvima, neophodno je tretirati okoliš životinja odgovarajućim insekticidom.

Iako Foresto ubija ličinke buha u okolišu tretirane životinje, usisavanje i pranje ležaja, tepiha i deka na kojima ljubimac spava može pomoći bržem rješavanju problema. Ako se dogodi infestacija buhama u vašem domu, morate uzeti u obzir da se jajašca buha mogu nalaziti svuda gdje se ljubimac kretao. To uključuje i tapicirani namještaj, tepihe, pukotine u podu. Čišćenje tepiha usisavačem može olakšati uklanjanje jajašca i ograničit će pononvnu zarazu ljubimaca kada nove buhe izađu iz kukuljica. Nakon usisavanja, važno je ukloniti vrećicu iz usisavača ili njen sadržaj odmah jer će se ličinke buha nastaviti razvijati i mogu ponovno zagaditi dom. Imajte na umu da dok se ne riješite izvora, nove buhe će iznova napadati ljubimce. Osim toga, nije loše ukloniti buhe u dvorištu i vrtu jer čest je slučaj da ih ljubimac svakodnevno iznova unosi unutra. U vrt ih često donesu divlje životinje no i domaće kao što su mačke koje borave vani i skitaju okolo, pa im treba ograničiti pristup. Buhe se mogu razvijati vani u sjenovitom mjestu na vlažnom tlu. Kada tretirate vrt usredotočite se na područja oko grmova, malč i druga vlažna sjenovita mjesta.

Sadržaj donosimo u suradnji s Bayerom