Prvo smo pomislile ‘kako bizarno’, ali pogledajte koliko je slatka ova jednogodišnja djevojčica

2018年。 染めない、隠さないグレイヘアが、多くの女性の賞賛を得た近藤サトさん。 生まれたままの髪の個性が、世界中の人々に愛された爆毛赤ちゃん @babychanco 。 ・ ふたりはわたしたちに、自分を素直に表現することの大切さを 教えてくれたのかもしれません。 ・ 2019年。 もっとたくさんの人たちが「なりたい私」へ、一歩踏み出せる年でありますように。 #さあこの私で行こう ・ パンテーンは美しい髪で、すべての女性を応援します。 ・ In 2018, Sato Kondo, who proudly lives without coloring or hiding her grey hair, won the admiration of many women. Hairmax Baby, @babychanco , received love from people all over the world because of her naturally unique hair. ・ In some way or other, these two may have taught us the importance of expressing our true selves. ・ In 2019, We hope many more women will take a step forward towards who they want to be. ・ ・ #さあこの私で行こう #さあこの髪で行こう #HairWeGo #パンテーン #pantene #近藤サト #グレイヘア #爆毛赤ちゃん #babychanco