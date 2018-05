Provukle smo svoje fotke kroz tri aplikacije za uljepšavanje selfija i ispalo je užasno smiješno

Isprobale smo tri potpuno različite aplikacije, u trećoj smo se zagladile, u drugoj suzile, a s prvom smo se najbolje zabavile jer smo se pretvorile u starce i ćelave tipove

Danas nam se malo zabavljalo u redakciji, pa su me natjerali da uzmem par fotki kolegica iz redakcije, uključujući i svoju, i provučem ih kroz filtere na nekim od popularnijih aplikacija za uređivanje fotki na mobitelu kako bi bile predivne na fotkama koje objavljujemo na Facebooku i Instagramu. Ispalo je jako smiješno i mrvicu nakaradno, jer sam sve tri aplikacije prvi put koristila, ali generalno mogu dobro poslužiti za peglanje fotki prije objave na društvenim mrežama.

Krenule smo s ovim fotkama našeg Borka Vukosava

Ovako smo izgledale na početku, kad su fotke još bile neobrađene; Vanda, Tamara, Katarina, Lea i ja (Vlatka).

Onda smo isprobale ukupno tri besplatne aplikacije za uređivanje; FaceApp, LINE Camera i Facetune… Najbolje da pogledate fotke prije i poslije svake.

1. FaceApp

S FaceApp aplikacijom smo se, iskreno, najviše zabavile, zato što vam nudi mogućnost da se pretvorite u muškarca, da se pomladite, stavite si naočale, postanete holivudska zvijezda ili ćelavi tip s bradom. Evo nas, redom.

Lea

U aplikaciji možete složiti kolaž od četiri fotke, prva je originalna, a onda si birate filter koji želite. Mi smo, od onih besplatnih, Leu odabrale pretvoriti u; holivudsku divu, muškarca, staricu, staviti joj malo šminke, pretvoriti je u ćelavog tipa s naočalama i malo je pomladiti.

Iskreno, kod Lee baš i nije bilo puno promjene jer je na originalnoj fotki divna, ali nas k’o muškarac ozbiljno podsjeća na Božu Petrova. Svi koji su vidjeli fotke dosad su se složili s tim.

Katarina

Katarini smo stavili slične filtere kao i Lei, ali kako se na originalnoj fotki ne smije, probale smo joj dodati osmijeh. Ta opcija je najpopularnija na aplikaciji. I priznajemo, izgleda pomalo kiselo, ali jako dobro odrađeno.

“I ja malo ličim na Božu Petrova”, prokomentirala je Katarina kad je vidjela sebe kao frajera. Kriste, zar će svi izgledati kao Božo u ovoj aplikaciji? Isprobale smo na urednici…

Tamara, naša glavna urednica

Tamara nam je bila najurnebesnija. I da, napokon nije izgledala kao Božo. “Ja si na ovoj fotki frajera izgledam kao brat samo imam plavu, a ne smeđu kosu”, odmah je prokomentirala Tamara.

Ostale fotke nije komentirala, ali mi si ne možemo pomoći. Priznajemo da nam izgleda dosta spektakularno na drugoj i trećoj fotki desno, tu smo joj dodale malo šminke. Sad ćemo je možda češće tjerati da se tu i tamo šminka.

Vanda

Nekako smo se sve najviše uhvatile ovih fotki gdje smo se pretvorile u frajere, pa je i Vanda prva prokomentirala tu. I opet si liči na nekoga…

“Ja ustvari izgledam kao jedan tip kojeg znam, urnebesno. A ovaj holivudski efekt mi je genijalan, jako je dobar”, rekla je Vanda. I stvarno nam izgleda super na toj zadnjoj fotki.

Vlatka

Okej, kod sebe ne znam odakle bih počela. Na drugoj fotki opasno ličim na vanzemaljca, sva sreća da nisam frajer jer se ne bih baš proslavila, k’o ćelavi tip s bradom užasno ličim na onog glumca iz Mrak filma, a ovaj moj osmijeh je najkiseliji od svih dosad.

“Zakaj su ti tako iskarikirali uho, uho ti je k’o pola glave, kaj je ovo”, ovo je komentirala Tea, urednica s Net.hr-a kad je vidjela fotku mene kao frajera. Okej, ja imam malo klempave uši, ali kako su to znali…

Ukratko o aplikaciji

Dostupna za: iOS i Android

Snalaženje u aplikaciji: Jako jednostavno

Što je besplatno: neki filteri, pretvaranje u muškarca, dodavanje šminke (i ostale osnovne zabavne mogućnosti)

Što se plaća: dodatne mogućnosti (pretvaranje u jako zgodne žene, zgodne frajere, neki dodatni filteri)

Korisnost: 5/5 (Jer, tko ne želi vidjeti kako bi izgledao s bradom i kao starac?)

2. LINE Camera

U ovoj aplikaciji se ne možete pretvoriti u frajera, ali imate nekoliko drugih opcija. Vanda nam je rekla da skinemo ovu aplikaciju i objasnila kako se koristi i što se sve s njom može. Evo što smo mi koristile.

Aplikacijom možete suziti lice, smanjiti nos, povećati usne i dati dodatni sjaj koži. Napravile smo sve od navedenoga, na Vandinoj, Katarininoj i mojoj fotki. Ovako je ispalo.

Vanda

Katarina

Vlatka

Meni je ova aplikacija bila bitno manje zabavna od prve, jer se s njom baš doslovno popravljate. Što je zapravo dobro ako vam je to cilj. Ja sam ju sad prvi put koristila, pa nisam ni znala kako što točno funkcionira i malo sam nas, iskreno, iskarikirala. Možda da to radi netko iskusan u Photoshopu ne bi izgledalo ovako čudno, ali ovakvu aplikaciju sama nikad ne bih ni skinula.

Koristim one filtere koji postoje na Instagramu, iako sve rjeđe, i to je to u principu. Ako mi je faca široka, nos okrugliji, a usne male, jednostavno tako izgledam i okej je. Ali, ako se nekome baš sviđa ovakvo uređivanje, to je isto okej.

Ukratko o aplikaciji

Dostupna za: iOS i Android

Snalaženje u aplikaciji: Jednostavno

Što je besplatno: filteri, sužavanje lica, povećavanje usana, smanjenje nosa, povećanje svjetline i kontrasta (nudi najviše besplatnih mogućnosti od sve tri testirane aplikacije)

Što se plaća: neki okviri, neki filteri (malo toga, zapravo)

Korisnost: 5/5 (ako želite skroz promijeniti fotku, onda je ova aplikacija super)

3. Facetune

Ova aplikacija je besplatna, ali samo za određeni, limitirani dio sadržaja. Besplatno smo mogle koristiti osnovne filter opcije, uglavnom one koje daju sjaj, malo zaglađuju lice i posvjetljuju sliku. Sve te tri opcije sam isprobala na Katarini, Tamari i sebi. Ništa se specijalno nije promijenilo, aplikacija nas je samo malo zagladila.

Katarina

Tamara

Vlatka

Ova aplikacija je okej ako imate prištiće koje ne želite na fotki, ili podočnjake koje želite malo sakriti ili jednostavno želite malo pojačati kontrast boja i svjetlinu. Sve ostale opcije, od sužavanja lica do povećavanja usana i korištenja raznih dodatnih filtara se plaćaju, pa to nismo isprobavale. A nismo zato što sve to možete u onoj gore aplikaciji napraviti besplatno, ako baš hoćete.

Ukratko o aplikaciji

Dostupna za: iOS i Android

Snalaženje u aplikaciji: Jako jednostavno

Što je besplatno: osnovni retouch (posvjetljivanje, zaglađivanje, rješavanje bora i prištića), rezanje fotke, promjena boje fotke

Što se plaća: sve ostalo što nismo navele gore se plaća; glitter opcija, povećavanje/smanjivanje očiju, rješavanje crvenila, korekcija ostatka lica…

Korisnost: 3/5 (ako želite dodatne mogućnosti, morate platiti)