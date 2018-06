Ne sviđa ti se boja tvojih zuba? Dok se smiješ pokrivaše usta rukom ili čudno skupljaš usnice kako se ne bi razvukle u široki osmijeh? Vrijeme je da se riješiš ukočenosti i napraviš „make over“ osmijeha

Danas su nam dostupni brojni tretmani izbjeljivanja koji daju odlične rezultate, glazure, trake za izbjeljivanje, pa čak i četkice za zube koje čine naš osmijeh ljepšim – stoga, opravdanja nema. Uz sve to, lijep osmijeh je među prvim stvarima koje primijetimo na drugoj osobi, a istraživanja su pokazala da nas baš taj lijepi osmijeh u očima drugih može učiniti uspješnijima, inteligentnijima, zdravijima…

Mijenjanje boje zuba zbog pušenja, hrane ili pića normalna je pojava. Naši su zubi porozni, pa nisu otporni na mrlje. Zato duhan, crno vino, kava i čajevi, pa čak i hrana jače pigmentacije kao što su borovnice ili umak od soje, tijekom vremena utječu na promjenu boje naših zuba. Loša oralna higijena, pak, rezultira propadanjem zuba što je još jedan uzrok tamnijih zuba.

Do četiri nijanse svjetlija boja zuba

Totalnu revoluciju u home made izbjeljivanju zuba donio je BLANX POWER WHITE SHOCK TRETMAN koji dolazi zajedno s LED BITE uređajem. U ovom genijalnom setu dobivate 50 ml koncentrirane paste za izbjeljivanje zubi i LED Bite osvjetljivač za trenutno izbjeljujuće i antibakterijsko djelovanje. Ovaj dvotjedni tretman sadrži koncentriranu ActiluX® formulu koja pomoću svjetla izbjeljuje zube.

Tretman koristite umjesto svoje uobičajene paste te, nakon svakog pranja, LED Bite-om osvjetljujete zube 1 minutu kako bi postigli i do četiri nijanse svjetliju boju. BlanX sadrži posebnu formulu s prirodnim arktičkim lišajem, koja izbjeljuje zube bez abrazije, i fluoridnim solima koje jačaju caklinu te unapređuju njenu kompaktnost i bjelinu. BlanX proizvodi nisu abrazivni i ne sadrže perokside kako bi zaštitili caklinu i kako bi izbjeljivanje bilo učinkovito, ali sigurno.

Po čemu je BlanX poseban?

Za brže viljdive rezultate, BlanX pastu možete namazati na zube i osvijetliti 10 minuta. Ovaj tretman se preporučuje jednom tjedno za održavanje bjeline zubi

ActiluX® je jedina tehnologija u svijetu koja veže mikrokristale na caklinu zuba stvarajući nevidljivu zaštitnu barijeru koja rastvara mrlje koje uzrokuju žutilo. Što ActiluX® primi više svjetla, jače je izbjeljivanje. ActiluX® doprinosi i održavanju desni zdravima i vlažnima, učinkovito uklanjajući bakterije koje uzrokuju plak i propadanje zubi. Caklina zuba je trenutno i vidljivo bjelja bez potrebe za optičkim sredstvima za posvjetljivanje, abrazivnim silikonom, ili peroksidom.

Ovaj proizvod je namijenjen intenzivnom izbjeljivanju jer je najkoncentriraniji ActiluX®- om, ne sadrži SLS, PEG i parabene a sadržaj paketa uključuje gelastu pastu, LED Bit uređaj i BlanXometar odnosno trakicu pomoću koje možete mjeriti svoje rezultate na zubima. Sistem je jednostavan, pastom jednostavno operete zube i potom stavite BlanX LED Bite uređaj u usta, stavljajući prozirni plastični dio uz zube, a usne na držač i tako držite oko jedne minute.

Pomažu i paste

Zubne paste za izbjeljivanje zuba koje se mogu kupiti u ljekarnama bez recepta imaju posebnu kombinaciju abraziva i deterdženata koja malo bolje izbjeljuje od običnih pasti, a mogu se koristiti svaki dan jer uklanjaju samo površinske mrlje.

One nisu tako jake kao gelovi ili trake za izbjeljivanje, koje obično sadrže peroksid koji prodire u zub i rješava se mrlja iznutra. Upravo zbog toga s gelovima i trakama trebate biti oprezni. Ne smiju se koristiti svaki dan i mogu iritirati desni. Postoje čak i četkice koje su napravljene tako da učinkovitije uklanjanu svakodnevne naslage čaja, kave, duhana i crnog vina, a naše zube čine bjelijima.

Higijena cijelih usta za još bolje rezultate

Neke od bakterija iz usta mogu se povezati čak i s kroničnim bolestima kao što su bolesti srca i srčani udar, dijabetes, paradentoza (infekcija desni) ili s prijevremenim porodom kod trudnica. Važno je znati da četkanje zuba očisti samo 25 posto naših usta.

Zato stomatolozi preporučuju da zube četkamo, čistimo koncem i ispiremo tekućinom dva puta na dan. Tek takva njega može zaštititi naše zdravlje, a može i smanjiti plak za čak 56 posto, u odnosu na isključivo četkanje zuba.

Hrana koja izbjeljuje vaše zube

Jabuke, kruške, rotkvica, celer, mrkva, krastavac… proizvode slinu koja u kombinaciji s prirodnim vlaknima iz hrane čisti zube i uklanja bakterije. Jagode također mogu pomoći posvjetljivanju zuba, a sirovo povrće pomaže čišćenju zuba i uklanjanju površinskih mrlja.

Najbolja hrana za zdrave desni i zube je ona bogata vlaknima poput kruha od cjelovitog brašna, žitarica, graha. Voće bogato vitaminom C je posebno dobro za desni, pa treba jesti kruške, naranče ili kiwi. No, uz sve to potrebno je piti puno vode jer ona hidratizira naše desni i potiče proizvodnju sline, što neutralizira kiseline i lužine u ustima.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom BlanX