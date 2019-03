Pronašle smo 10 krutih šampona za kosu, i iznenadile se koliko ih se samo proizvodi kod nas

Prva asocijacija na spomen krutih šampona za pranje kose je – kratka kosa. Navikla sam na tekuće koje je jednostavnije utrljati do vlasišta i dobro ga izribati, ali sam bila radoznala isprobati i kruti. To je bilo davno, čini mi se da je Lush bio jedan od prvih koji ga je prodavao i ako se dobro sjećam u sebi je imao mentu i papar. Čak mi se svidio taj osjećaj ribanja s pločicom po vlasištu, ali sam se brzo vratila svojoj staroj navici korištenja tekućeg.

Kruti šamponi najčešće vežemo uz prirodne sastojke i ekologiju, što i nije daleko od istine jer su usmjereni prirodi. Od domaćih proizvođača možete pronaći brendove kao što su Savonia, Mala do lavande, Tinktura, Lanalu, Kuća magične trave i druge, a imamo i nekoliko stranih brendova koji su popularni kod nas. Sigurno je da je Lush odavno utabao put mnogim proizvodima koje je počeo prodavati među prvima, ali već dugo nije jedini.

Lush, 75,00 kuna

Jason and the argan oil namijenjen je svima koje žele jaku, sjajnu i meku kosu. Ovaj šampon je pun ulja i argana i ruže i vašoj će kosi pružiti baš to, a dobar je za svjetlije nijanse kose.