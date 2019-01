Pogledajte što su na 76. dodjeli Zlatnih globusa nosili frajeri. Usuđujemo se reći da su briljirali

Timothee Chalamet osvojio je fotografijom s majkom koju je stavio na Instagram. Osim njega, pogledajte što su odjenuli i ostali glumci

Presladak Timothee Chalamet, koji ima samo 23 godine, a proslavila ga je uloga u filmu Call Me By You Name, izazvao je valove emocija svojoj jučerašnjom fotografijom na Instagramu. Poznati glumac objavio je fotografiju s majkom, a nije se mogao ne primjetiti ni njegov styling. Njegovu modnu kombinaciju potpisuje Louis Vuitton, a zahvaljujući njoj mnogi portali danas pišu kako je potvrdio svoj status najbolje odjevenog muškarca u 2018.

Njegova objava i styling nisu jedino što se istaknulo na 76. dodjeli Zlatnih Globusa. Kada smo, nadahnute Timotheejem, krenule gledati ostale, možemo samo reći kako su glumci apsolutno briljirali na crvenom tepihu. Nemoguće je bilo ne primjetiti da je kombinacijama vladao pliš, kao i mnoge zagasite boje koje su zamijenile klasičnu crnu.

Neki su bili toliko hrabri da su odabrali bijelo odijelo, poput Bradleya Coopera i bijelu mašnu oko vrata umjesto standardne crne, kao što je učinio Rami Malek.

Donosimo najupečatljivije kombinacije u galeriji: