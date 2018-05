Pippa nije jedina koja voli haljinu s uzorkom Arizona čaja, naišle smo na fotku Maje Šuput u sličnoj

Pippa Middleton na kraljevskom je vjenčanju imala haljinu koju su mnogi twitteraši usporedili s ambalažom Arizona ledenog čaja. Naime, pastelna boja haljine s cvjetnim uzorkom podsjetila ih je na ovo popularno američko piće.

Međutim, sugerirali su da Pippa nije napravila dobar izbor odabravši tu haljinu, iako je cvjetni uzorak u modi. Naša pjevačica Maja Šuput za putovanje je odabrala haljinu vrlo sličnih boja i uzorka dizajnerskog dvojca Elfs i iskombinirala ju je s plavom torbom i naočalama te zelenom jaknom i sandalama.

Fotku je Maja na Instagramu objavila samo dan nakon kraljevskog vjenčanja koje je komentirala kao gošća u studiju tijekom prijenosa na RTL-u.

A post shared by majasuput (@majasuput) on May 20, 2018 at 2:23am PDT

Neki Majini fanovi pitali su se je li inspiraciju dobila od Pippe, ali Maja im nije ništa odgovorila.

Pippa got you feelin’ thirsty?! 😂

Stop by the Great Buy 99 Pop-Up for a free can of the real thing! #royalwedding #GreatBuy99 #nyc #arizonaicedtea pic.twitter.com/odKcg4GrQa

— AriZona Iced Tea (@DrinkAriZona) May 19, 2018