Ovi badići se, realno, mogu nositi ne samo na posao, nego i na bilo kakav pool party, after beach party ili za večernju šetnju. Isprobale smo

Vjerojatno sam posljednja osoba na zemlji koja bi na sebi isprobavala aktualne trendove. Ja pišem o modi, analiziram je i razlažem aktualna zbivanja i kolekcije na najsitnije komadiće, i to je otprilike sve čime se bavim. Nosim crno od glave do pete i gotovo nikad ne stajem ispred kamere pa čak ni vlastite na mobilnom telefonu.

Kad sam dobila zadatak da snimim ovaj trend, instantno sam požalila što sam pristala i s velikim grčem u želucu smišljala kako ću angažirati modela umjesto sebe. No, onda sam se sjetila Nore Ephron koja je još u šezdesetima dok je radila za Cosmopolitan otišla na makeover u svrhu novinarstva, kao i Oprah koja je tijekom jednog gostovanja na Stanfordu rekla koliko je važno staviti sebe na prvo mjesto i biti pomalo sebičan kako bismo svijetu mogli dati najbolje od sebe.

To mi je pomoglo da prebrodim strah od, zapravo, same sebe i upustim se u izazovno kombiniranje kupaćih kostima jer doista, kako nositi kupaći kostim umjesto topa u stvarnom životu?

Pool party

Ovog ste se ljeta sigurno našli na nekom vjenčanju ili proslavi koja je održana uz bazen. Ne bi li bilo sjajno da ste u tom trenu na sebi imali jednodijeli kupaći kostim koji uopće tako ne izgleda? Ja sam svoj efektni kostim s volanom iskombinirala s bijelom midi suknjom koju sam šivala tijekom studentskih dana i crnim salonkama. I doista, mogu se zamisliti na nekom tulumu uz bazen u ovoj kombinaciji.

After beach

Nema ničeg ljepšeg od šetanja od plaže do kuće samo u kupaćem kostimu. No, ako poslije kupanja želite otići na tržnicu ili na kavu ili pak ljetujete u nekom od gradova na našoj obali u kojem je zabranjeno šetati u kupaćem kostimu, uvijek je dobro imati spremnu after beach kombinaciju.

Uz jednodijelni kupaći kostim vam ne treba ništa drugo osim suknje ili kratkih hlačica, a šešir je tu za zaštitu od sunca, ali i malo drame.

Retro bijela

Bijela je nezaobilazna (ne)boja za ljeto zato se nemojte bojati nositi je od glave do pete. Osim toga, bijeli kupaći kostimi savršeno ističu preplanulu put (koju ja očito nemam).

Svakodnevne avanture

Za odlazak na bazen nakon posla ili jednostavno jedno prijeko potrebno izlaženje iz zone ugode, odijenite jednodijelni kupaći kostim uz svakodnevnu kombinaciju odjeće. Poigrajte se trendovima jer je moda tu da bismo u njoj uživali, ma koliko god je teoretizirali, analizirali i kritizirali.