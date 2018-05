Ovog ljeta ne želimo nikakve probleme s kosom i kožom: dobile smo super korisne savjete

Temperature su sve više, sunce sja, mi uživamo u toplini i dugim danima, ali koža i kosa još uvijek nisu u formi

Možda nam se to tako ne čini, ali duga i hladna zima ostavila je traga na našoj koži i kosi. Činjenica je, naime, da uslijed djelovanja niskih temperatura, hladnog vjetra te suhog i pregrijanog zraka u prostorima, dolazi do oštećenja hidrolipidne barijere naše kože. Time je narušena ravnoteža lipida (masnoća) i vlage u koži, pa ona postaje gruba i hrapava, sklona ljuštenju i crvenilu, što uzrokuje osjećaj nelagode izategnutosti.

Spektar promjena na koži je vrlo raznolik i varira od osobe do osobe. Najviše to osjećaju osobe s osjetljivom i inače suhom kožom. No, ništa manje problema nemaju i osobe s masnom kožom, koja je često nakon zime prepuna mitesera (komedona), upalnih procesa, a nerijetko uslijed vremenskih uvjeta ili terapije, dolazi i do njene dehidracije.

Stoga je upravo sada – pred ljeto, potrebna obnova i regeneracija kože, ali i zaštita od negativnih utjecaja UV zraka. Zamolile smo dermatovenerologinju Sanju Petek Modrić, ravnateljicu poliklinike VIVA-DERM, da nam da nekoliko savjeta kako bismo ljeto dočekale potpuno spremne.

Ništa bez dobrog pilinga

Priprema kože za ljeto uključuje nježnu eksfolijaciju ili piling, kojim se uklanjaju mrtve stanice kože, te omogućuje obnova koža iz njenih dubljih slojeva. No istodobno se omogućava i bolje prodiranje hranjivih sastojaka, s površine u dublje slojeve kože. U određenim slučajevima, prema preporuci iskusnog terapeuta, “kućni” piling će zamijeniti hidrodermoabrazija odnosno mikrodermoabrazija ili slični tretman u rukama stručnjaka.

Važno!

Skidanje mrtvog sloja stanica s površine kože kožu čini osjetljivijom na utjecaj sunčevih UV zraka, pa je piling potrebno izbjegavati neposredno prije izlaganja suncu.

Hidratacija iz kreme

Tijekom ljetnih, vlažnijih mjeseci, kada se i koža više znoji i masti, za razliku od hladnijih razdoblja godine, preporučuju se hidratantnije, “vlažnije” kreme za njegu, koje neće dodatno “opterećivati” kožu – bilo suhu ili masniju, već će joj vraćati izgubljenu vlažnost.

U potrazi za savršenom UV zaštitom

Zbog veće količine UV zraka tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci izuzetno je važna uporaba preparata (krema, emulzija, mlijeka…) sa zaštitnim faktorom.

Tekstura

Tip preparata najbolje je prilagoditi tipu kože. Tako suhoj koži odgovara “punija”, baršunastija tekstura proizvoda za zaštitu od sunca, dok masnijim tipovima kože odgovaraju “laganije”, često i posebno prilagođene zaštitne kreme.

Visina zaštitnog faktora

Prilikom odabira preparata za zaštitu od sunca potrebno je voditi brigu i o visini zaštitnog faktora te da je riječ o proizvodima koji svojim sastojcima intenzivno hidratiziraju kožu te da koži pružaju lagani osjećaj bez tragova. Upravo smo takve pronašle u Vichy liniji Ideal Soleil.

Svijetli tipovi kože, svijetle i crvene kose, te plavih i zelenih očiju, tijekom boravka na suncu zahtijevaju najviši faktor zaštite – SPF 50 ili SPF 30.

VICHY IDEAL SOLEIL: Krema za zaštitu kože lica od sunca s anti-age efektom SPF 50

Obogaćena ekstraktom fermentiranog crnog čaja za borbu protiv znakova starenja i poboljšanje sjaja kože. Formula sadrži i ekstrakt ploda biljke kamukamu bogat vitaminom C za antioksidacijski učinak i zaštitu od vanjskih utjecaja. Kremasta dry-touch formula brzo se upija u kožu i ima prirodan mat učinak.

VICHY IDEAL SOLEIL: Vodica za zaštitu kože lica i tijela od sunca SPF 30 visoka zaštita i hidratacija

Inovativna vodenasta tekstura – iznimno lagana, iznimno svježa. Visoka UV zaštita uz osjećaj svježe čistoće i ugode, neljepljiva i nemasna tekstura koja ne ostavlja bijele tragove. Ova je formula obogaćena hijaluronskom kiselinom prirodnog podrijetla za hidrataciju kože.

Osobe tamnije puti, tamnije kose mogu upotrebljavati i kreme s nižim zaštitnim faktorima, ali stručnjaci ipak preporučuju da se prednost da proizvodima sa SPF 30

VICHY IDEAL SOLEIL: Vodica za zaštitu od sunca SPF 30 visoka zaštita – naglašen ten

Visoka UV zaštita uz osjećaj svježe čistoće i ugode, neljepljiva i nemasna tekstura koja ne ostavlja bijele tragove. Ova je formula obogaćena beta karotenom za ujednačeniji i naglašeniji ten.

Dodatna zaštita

Izuzetno je važno da su proizvodi za zaštitu od sunca širokog spektra – točnije da pružaju zaštitu od UVB i UVA spektra sunčevih zraka, da su otporni na znoj i vodu te hipoalergeni.

Hranjenje kože i iznutra

Tijekom ljetnih mjeseci preporučuje se konzumacija većih količina tekućine – približno od 1,5 do dvije litre, kao i konzumacija hrane bogate nezasićenim masnim kiselinama (za oporavak površinskog sloja kože), vitaminima (C i E vitamin), mineralima, a osobito antioksidansima. Oni imaju važnu ulogu u zaštiti kože od tzv. slobodnih radikala, nastalih i kao posljedica izlaganja UV zrakama. To uključuje crveno, narančasto i zeleno povrće i voće poput blitve, špinata, rajčica te marelica, dinja, lubenica…Time će koža biti kvalitetno, dubinski nahranjena i izgledati ljepše, napetije i zdravije.

Priprema kose za ljeto

Za kosu je najopasnije sunce, posebno UV zrake jer svojim djelovanjem isušuju zalihe vode pohranjene u kosi pa ona postaje suha te gubi mekoću i sjaj. Osim toga, kosu ljeti mnogo češće peremo pa je odabir pravog šampona od velike važnosti. Prednost dajte onim proizvodima koji svojim sastojcima učinkovito čiste, ali i smiruju vlasište, a vlasi revitaliziraju od korijena.

VICHY DERCOS: IZNIMNO SMIRUJUĆI ŠAMPON

Namijenjen normalnoj do masnoj kosi, smiruje vlasište i djeluje protiv svrbeža već nakon prve primjene.

Vichy Densi-Solutions: šampon za tanku i slabu kosu

Šampon za tanku i slabu kosu s problemom stanjivanja. Uklanja nečistoće s vlasišta i revitalizira kosu od korijena. Kosi vraća jačinu i debljinu. Za žene koje imaju problem s prorjeđivanjem kose, nedostatkom gustoće i mase kose, a koje žele jaču, gušću kosu.

Pogreške koje je bolje izbjeći

Najčešće pogreške kojima su žene sklone u pripremama kože za ljeto je – odlazak u solarij. Naime, izlaganje kože umjetnim izvorima UV zraka izazvat će brojna oštećenja kože, dovesti do njene isušenosti i izboranosti, a kao krajnja posljedica – povećat će se učestalost različitih oblika raka kože u zrelijoj dobi. Također, važno je znati, da kreme za samotamnjenje ne pružaju zaštitu koži od djelovanja UV zraka, već samo kozmetički prekrivaju i ublažavaju nepravilnosti kože. Vrlo često će i neadekvatna i “preteška” šminka tijekom ljetnih mjeseci pogoršati stanje i izgled, osobito masne kože (jače stvaranje mitesera – komedona, kao i upala)

