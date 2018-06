Ovo su najvažniji savjeti za zaštitu kože od sunca koje bi bilo dobro znati

Od prekrasnog preplanulog tena i bolje teksture kože do stvaranja vitamina D, sunčanje nam zapravo donosi mnogo više prednosti nego opasnosti. Naravno, ako se dobro pripremimo

Opasnost od sunca, odnosno od izlaganja UV zračenju, iz godine u godinu sve je veća, što se očituje i porastom oboljelih od svih zloćudnih tumora kože pa tako i od melanoma za koji se bilježi godišnji porast od tri do osam posto u cijelom svijetu. Samo jedno pretjerano izlaganje suncu u djetinjstvu udvostručuje mogućnost obolijevanja od melanoma u životu.

Upravo zbog ovih nimalo ohrabrujućih podataka dobro je znati kako na najbolji način pripremiti tijelo za tople dane, bez straha se izlagati suncu i spriječiti mogućnost neugodnih posljedica. Još je važnije znati da se one najopasnije promjene zbivaju ispod površine, gdje dolazi do nepopravljivih oštećenja strukture kože. Neka se očituju tek godinama nakon što do tih oštećenja dođe, a neka su itekako opasna.

Kremu nanosite svaka dva, tri sata

Kremu za zaštitu nije dovoljno nanijeti samo jednom dnevno, već kožu treba mazati svaka dva do tri sata. Najmanji zaštitni faktor koji bi se trebao koristiti je 20, a kremu treba birati prema boji puti – što je put svjetlija, krema mora imati veći stupanj zaštite.

Prije izlaganja suncu dobro je napraviti piling kože, ali to nipošto ne činite neposredno prije odlaska na sunce. Tako ćete ravnomjernije pocrnjeti, a boja će biti vrlo sjajna. Piling radite svakih četiri do pet dana prije tuširanja. Utrljajte proizvod kružnim pokretima jagodica prstiju, ali lagano kako se ne bi javilo crvenilo. Potom mlazom tople vode isperite gel i nastavite s tuširanjem.

Pratite UV indeks

Uz vremensku i biometeorološku prognozu, svakodnevno se u medijima daju i podaci o UV indeksu. Iako ih mnogi zanemaruju, ti su podaci vrlo važni jer upozoravaju na razinu opasnosti od zračenja, a time i od štetnih posljedica izlaganja suncu te upućuju na primjenu odgovarajućih mjera opreza i zaštite.

Općenito, što je UV indeks veći, veća je i opasnost od zračenja, a na području Hrvatske najveća je opasnost obično u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu.

Izlaganje suncu najsigurnije je rano ujutro i kasno poslijepodne

UV indeks se mijenja i tijekom dana, pa je tako ljeti za vedrih dana od podneva do 14 sati opasnost od zračenja vrlo visoka, sat prije i nakon tog razdoblja je visoka, oko 9 do 10 ujutro te oko 16 do 17 sati poslijepodne umjerena, dok rano ujutro i kasno poslijepodne gotovo nema opasnosti od zračenja.

No, osim vremenski, indeks se mijenja i s geografskom širinom pa bi prije svakog putovanja trebalo provjeriti podatke o UV indeksu na željenoj destinaciji. Kako biste lakše pratili stanje UV zračenja te izbjegli neugodne posljedice ljetnih užitaka, svakodnevno pratite prognoze za UV indeks te s tim podacima uskladite svoje planove i ponašanje.

Vrijednosti UV indeksa ukazuju na stupanj rizika od opasnih posljedica sunčeva zračenja:

UV 1, 2 – niska opasnost

Većina ljudi može biti izložena suncu i dulje od sata, a da ne dobiju opekline, a za zaštitu je dovoljno nošenje sunčanih naočala. No, za osobe s vrlo osjetljivom kožom i novorođenčad uvijek je potreban oprez te sredinom dana trebaju izbjegavati boravak na suncu ili koristiti zaštitnu kremu unatoč tome što je UV indeks nizak.

UV 3, 4, 5 – umjerena opasnost

Preporučuje se nošenje sunčanih naočala, šešira sa širokim obodom te korištenje zaštitnih krema. Uz to, osobe s vrlo osjetljivom kožom i mala djeca trebali bi sredinom dana boraviti u sjeni te nositi odjeću dugih rukava jer mogu dobiti opekline već za dvadesetak minuta boravka na suncu.

UV 6, 7 – visoka opasnost

Svima se preporučuje boravak u sjeni sredinom dana, nošenje sunčanih naočala, šešira sa širokim obodom i odjeće dugih rukava te korištenje zaštitnih krema.

Osobe s osjetljivom kožom i mala djeca ne bi trebali uopće boraviti na suncu između 11 i 16 sati jer mogu dobiti opekline za manje od 20 minuta.

UV 8, 9, 10 – vrlo visoka opasnost

Svi bi trebali koliko god je moguće smanjiti boravak na suncu između 11 i 16 sati te se obvezno zaštititi sunčanim naočalama, šeširima, odjećom dugih rukava i zaštitnim kremama. Osobe vrlo osjetljive kože i djeca mogu dobiti opekline za manje od 10 minuta.

UV 11 i više – ekstremna opasnost

Svima se preporučuje boravak u zatvorenom prostoru između 11 i 16 sati, a ako je izlazak nužan, treba se zaštititi sunčanim naočalama, šeširom, odjećom dugih rukava i gustog tkanja te zaštitnim kremama. Osobe osjetljive kože i djeca mogu dobiti opekline za manje od pet minuta.

Mozak na pašu, ali šešir na glavu

Neovisno o tome hvatate li boju ili se sunčate u terapeutske svrhe, slušajte liječnika. Ako trošite lijekove ili koristite prirodne preparate, ne bi bilo loše provjeriti smijete li na sunce. Izbjegavajte sunčanje sredinom dana, a glavu od sunčanice i opeklina zaštitite laganim šeširom.

Zaštitite se i od UVA i UVB zraka

Sunčevo zračenje možda jest nevidljivo, ali posljedice itekako mogu biti vidljive. Preduhitrite ih proizvodima s filtrima koji štite od cijelog spektra zraka. Nanosit ćete ih cijelog ljeta pa i za obitelj i za sebe birajte mlijeka i ulja njegujućih sastojaka. Dobar primjer takve zaštite je domaća Olival Sun linija krema, ulja za sunčanje i proizvoda za zaštitu dječje kože.

Maslinovo ulje, kakao maslac, kokos…

Odabir zaštite prilagodite svojoj koži. Ako je osjetljivija i sklona alergiji, svidjet će vam se hranjivi sastojci i nježna tekstura SunMilk mlijeka. Za ljubiteljice sjajne kože tu su i Sun Oilé ulja. Vodootporna su, praktična zbog raspršivača, a među velikim izborom zaštitnih faktora sigurno ćete pronaći svoj!

Ne zaboravite na madeže i tetovaže

Iz Olivala imaju rješenje i za osjetljiva područja, a dolazi u obliku SunSticka s faktorom 50. Stat će vam u svaki džep te pružiti njegu i zaštitu od sunca, vjetra i soli.

Želite li doznati više o Sun liniji proizvoda, pratite Olival Facebook, Instagram i web.

