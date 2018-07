Ovo ljeto nose se kovrče. Znamo kako ćete naglasiti svoje prirodne kovrče ili napraviti romantične valove

Mekane, romantične, zavodljive, opuštene…. baš takve kovrče sve volimo, posebice ovoga ljeta.

Ako si sretnica koja ima prirodno kovrčavu kosu, sve što trebaš je svladati nekoliko trikova kako ćeš naglasiti njihovu prirodnu definiciju i izbjeći isušivanje te lomljenje. Ovisno o dužini kose i stajlingu, kovrče mogu izgledati senzualno, romantično, drsko ili divlje. Ako pak nisi “kovrčavica” sve što trebaš je naučiti nekoliko trikova kako napraviti valove koji će kosi dati punoću i ženstvenost. Lagani valovi na kosi mogu biti idealno rješenje ako želite brzu, a efektnu frizuru. Valovi su dobar izbor za svakodnevni look, ali i za posebne prigode jer njihovo nesavršenstvo čini kosu savršenom.

Ne perite prečesto kovrčavu kosu

Kovrčava i valovita kosa je posebna te zahtijeva mnogo više pažnje od drugih tipova kose. Često je suha pri vrhovima, podliježe frizzu, izgubi oblik tijekom vlažnog vremena, lako se naelektrizira. Kovrčava kosa osim što je suha, može biti tanka ili gusta. Najvažnije pravilo kod kovrčave kose jest to da se ne treba često prati, osim ako nemate izrazito masno vlasište. Naime, često pranje kose uzrokuje isušivanje jer kovrče ionako teško podnose isušujuće šampone o kojima će nešto više riječi biti kasnije.

Neka se suše na zraku

Kod kovrčave kose toplina ima dodatan efekt isušivanja. Idealno bi stoga bilo da pustite da se kosa suši na zraku. Kad nemate vremena za prirodno sušenje, najbolji saveznik neka vam je difuzor – široki nastavak za sušenje kose koji suši kovrčavu kosu od vrhova. Difuzor ne stvara elektricitet niti frizz nego lagano suši kovrče i pruža im oblik bez rastvaranja samih kovrča. Kovrče ne češljajte i ne sušite ručnikom. Kako biste izbjegli lomljenje kose, raščešljajte je dok je mokra, i to češljem širokih zubaca. Izbjegavajte trljanje kose ručnikom jer njegova gruba struktura lomi vlasi te vrlo često dolazi do pucanja, ispucalih vrhova i frizzy efekta. Umjesto klasičnog ručnika najbolje bi bilo koristiti onaj od mikrofibre. Želite li pak kovrčavoj kosi dati osobitu živahnost, ošišajte je blago postepeno.

Kovrče i valovi za wow efekt

Nemate prirodno kovrčavu kosu? Nema problema! Oblikujte kovrče uvijačima, papilotama ili uređajem za kovrčanje kose. Želite li wow efekt nekoliko minuta sušite kosu sušilom, pustite da se ohladi, a zatim skinite papilote. Uvijači za kosu pretvorit će vašu kosu u nježne kovrče. Što su uvijači veći, to će kovrče biti mekše. Za savršene kovrče nanesite Schwarzkopf Professional Quencher Oil Milk i lagano zgužvajte kovrče kako bi bolje poprimile formu. Koristite ga i dan nakon pranja kose kako biste obnovili formu kovrča.

Ležerne valove kakve često nosi Jennifer Lopez, Jessica Alba i Megan Fox bez problema ćete napraviti koristeći uvijač za kosu ili peglu. Važno je ne kovrčati kosu preblizu korijena, kao i ostaviti ravne vrhove kako biste dobili valove, a ne klasične kovrče. Kosu uvijajte pramen po pramen, a kada završite valove dobro raščešljajte češljem sa širokim zupcima i završite frizuru proizvodom po želji. Za raskošnu teksturu u kosi i opuštenije valove na gotovu frizuru nanesite Schwarzkopf Professional Sea Blend Texture spray i lagano zgužvajte kosu.

Kako napraviti prirodne valove i naglasiti ljepotu prirodnih kovrči uz pomoć Schwarzkopf Professional profesionalnih proizvoda za kosu pokazala nam je frizerka Nikolina Borović iz salona La Griff koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 94, Zagreb.

Sve što treba valovitoj kosi

Mad About Waves Light Splash regenerator, 250 ml Mad About Waves Refresher Dry šampon, 150 ml Mad About Waves Sea Blend Texture sprej, 200 ml Mad About Waves Sulfate free šampon, 300 ml Mad About Waves Windswept regenerator, 250 ml Mad About Waves Windy Texture balzam, 150 ml

Do prirodnih valova uz pomoć pegle za kosu

Nakon što je kosa oprana Sulfate Free Cleanser šamponom iz Schwarzkopf Professional Mad About Waves linije i nanesen Windswept regenerator, kosa je potpuno osušena fenom

Kosa je razdijeljena na pramenove te pramen po pramen uvijen peglom za kosu. Važno je ne kovrčati kosu preblizu korijena, kao i ostaviti ravne vrhove kako biste dobili valove, a ne klasične kovrče

Za raskošnu teksturu u kosi i opuštenije valove na gotovu frizuru nanesite Sea Blend Texture sprej i lagano zgužvajte kosu

Za naglašavanje prirodnih kovrča važna je tehnika sušenja i proizvodi za stajling

Kosa je nježno, ali temeljito dva puta oprana High Foam Cleanser šamponom iz Schwarzkopf Professional Mad About Curls linije. Nakon pranja nanesen je Two – way conditioner

Kosa je osušena difuzorom koji je okrenut prema gore kako bi se osigurala definicija i volumen kovrča

Po završetku sušenja, nanesen je Quencher Oil Milk i lagano zgužvane kovrče kako bi bolje poprimile formu

Pravilna njega je najvažnija

Kovrčava i valovita kosa zahtjeva odgovarajuće šampone, regeneratore, maske te proizvode za stiliziranje uz koje će zasjati u punom sjaju. Jedino uz pravilnu njegu, kovrče mogu biti čvrste i zadržati spiralni oblik bez isušivanja i sljepljivanja, navodi Nikolina iz salona La Griff.

Schwarzkopf Professional u potpunosti razumije specifičnosti i dodatne zahtjeve kovrčave i valovite kose, stoga je u Mad About Curls & Waves liniju proizvoda integriran Aquarine kompleks – kombinacija specifičnih njegujućih sastojaka koji ojačavaju kosu, intenzivno je hidratiziraju, štite od toplinskog utjecaja te osiguravaju do 96% manje lomljenja i do 94% manje ispucalih vrhova.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Schwarzkopf Professional