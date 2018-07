Iako je sitan, nakit je vrlo bitan detalj svake modne kombinacije. To je jednostavno činjenica. Kao i to da satovi, narukvice, lančići i naušnice najbolje do izražaja dolaze ljeti – kada blistaju na preplanuloj koži pod sunčevim zrakama i zvjezdanim nebom.

Ovog ljeta hit je srebro – na cipelama, torbama, haljinama. Ali najviše srebrni sjaj blista na nakitu. Lagane narukvice, tanki lančići s privjescima i minijaturne viseće naušnice, najbolji su odabir za duge ljetne dane i tople ljetne noći kada se želite osjećati lijepo, nesputano i razigrano. Otkako su u srebrnarnicama Argentum počela ljetna sniženja, nova kolekcija ovih divota dostupna je u pola cijene. To nas je jednostavno oduševilo, pa smo napravile izbor satova, naušnica, lančića i narukvica Argentum sniženih i do 50 posto.

Satovi

Na zapešću svake trendseterice ovog ljeta blista sat, koji ima funkcionalnu i estetsku funkciju. Srebrno kućište Argentum satova iz nove kolekcije nadopunjuju trendi remeni od kože i špage u hit bojama.

Ove je satove vrlo lako kombinirati s tankim narukvicama jer sjaja nikada dosta.

Sat Girl Only, redovna cijena 690 kuna, s popustom 483 kuna, Argentum Sat Girl Only, redovna cijena 590 kuna, s popustom 413 kuna, Argentum Sat Girl Only, redovna cijena 590 kuna, s popustom 413 kuna, Argentum Sat Girl Only, redovna cijena 510 kuna, s popustom 357 kuna, Argentum Sat Girl Only, redovna cijena 440 kuna, s popustom 308 kuna, Argentum

Naušnice

Baš kao i na najljepšim ljetnim haljinama, romantični i mladenački motivi aduti su naušnica Argentum. Tako srca, leptiri i djetelina kao vječni simboli ljubavi, sreće i slobode krase ušne resice modernih žena.

Osim što su trendi naušnice inspirirane florom i faunom, imaju još jednu vrlo važnu modnu odrednicu. Riječ je, naime, o minijaturnim visećim modelima, koji su najveći hit sezone.

Srebrne naušnice, redovna cijena 410 kuna, s popustom 205 kuna, Argentum Srebrne naušnice, redovna cijena 410 kuna, s popustom 205 kuna, Argentum Srebrne naušnice, redovna cijena 410 kuna, s popustom 205 kuna, Argentum Srebrne naušnice, redovna cijena 320 kuna, s pustom 160 kuna, Argentum Srebrne naušnice, redovna cijena 320 kuna, s popustom 160 kuna, Argentum

Narukvice

Jedna narukvica, kao nijedna: ovaj komad nakita nosi se u množini. Što ih je više, to je efekt sjaja veći. S obzirom na to da se u pola cijene mogu pronaći u Argentumu, u velikom smo iskušenju nanizati ih barem pet na jednu ruku.

I narukvice su decentne – tanke, ukrašene pokojim privjeskom leptira, srca i djeteline. Na preplanuloj koži posebno efektno izgleda spoj srebra i bisera.

Srebrna narukvica, redovna cijena 340 kuna, s popustom 170 kuna, Argentum Srebrna narukvica s privjeskom, redovna cijena 450 kuna, s popustom 225 kuna, Argentum Srebrna narukvica s privjeskom, redovna cijena 420 kuna, s popustom 210 kuna , Argentum Narukvica sa srebrnim privjeskom, redovna cijena 550 kuna, s popustom 275 kuna, Argentum

Lančići s privjeskom

Kao i za narukvice, isto pravilo vrijedi i za lančiće: više je bolje. Uz dekoltirane majice i haljine nose se tanki modeli s privjescima flore i faune, a prema modnim smjernicama najbolje bi bilo oko vrata nositi barem dva takva lančića.

Osim trendi privjesaka, ovog ljeta nosi se i igra metalik sjaja: srebro sa žutom i ružičastom pozlatom.

Srebrna ogrlica, redovna cijena 2020 kuna, s popustom 1010 kuna, Argentum Srebrna ogrlica, redovna cijena 600 kuna, s popustom 300 kuna, Argentum Srebrna ogrlica, redovna cijena 550 kuna, s popustom 275 kuna, Argentum Srebrna ogrlica, redovna cijena 360 kuna, s popustom 180 kua, Argentum

