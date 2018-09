Otkrile smo divan novi high street brend, a prvu kampanju su posvetili legendarnom Freddiju Mercuryju

Da je još uvijek s nama, neprežaljeni Freddie Mercury bi danas proslavio 72. rođendan, a brend John Lewis zato mu je posvetio svoju prvu kampanju

Britanska robna kuća John Lewis jučer je predstavila svoj novi identitet i najavila drugačiji smjer poslovanja, a u sklopu toga su predstavili i novi high street brend nazvan John Lewis & Parters čija je prva kolekcija doista melem za oči.

MONOKROMATSKI KOMADI U PRVOM PLANU

Prva kolekcija koju su predstavili pravo je osvježenje u moru high street brendova koji su fokusirani na mladu publiku. Kolekcija koju su predstavili snimljena je na modelima raznih dobi, a donosi monokromatske komade koji su nešto između ranijih dana Benettona i današnjeg stila skandinavskih trendseterica – i zbilja izgledaju sjajno.

Cijene komada kreću se od 10 funti za majice do 250 funti za kapute od kašmira, prodaju se u njihovoj trgovini u Londonu i online, a iz brenda su otkrili za The Pool otkrili da je svaki komad dizajniran tako da se može uklopiti u već postojeću garderobu i ne poziva na to da morate kupiti cijeli outfit da biste bili u trendu.

KAMPANJA U ČAST FREDDIJU MERCURYJU

Tvrtka John Lews sinoć je tijekom emisije “The Great British Bake Off” predstavila i veliku reklamu koja prati njihov novi imidž, a ona je posvećena Freddiju Mercuryju koji bi danas proslavio 72. rođendan. U reklami skupina djece na Božićnoj priredbi izvodi svoju verziju njegove slavne pjesme “Bohemian Rhapsody” i daje nam do znanja da kreativnost nema granica.

Kampanju prati slogan “When you’re a part of it, you put your heart into it” koji je također novi moto brenda John Lewis & Partners, a ne možemo se oteti dojmu da je to upravo ono što je Freddie Mercury zastupao kroz svoj život i karijeru o kojima ćemo uskoro gledati i film koji također nosi naslov “Bohemian Rhapsody”, a u hrvatska kina stiže 1. studenog.