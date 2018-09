Otkrila sam savršeno jednostavan ritual njege. Sada napokon znam što mojoj koži treba

U moru proizvoda koji se nude, napokon sam našla onaj koji moja koža voli

Obožavam ljeto, more, sunce i sve što ide s tim u paketu, ali mi apsolutno svake godine koža nakon intenzivnog izlaganja suncu bude dehidrirana i nema onaj zdravi sjaj. Na to sam se požalila i frendici na kavi koja mi je skrenula pozornost na proizvod koji koristi već neko vrijeme i koža joj se preporodila.

Preporučila mi je novi Vichy Minéral 89 booster koji u sastavu ima hijaluronsku kiselinu i mineraliziranu termalnu vodu, a Vichy kaže da štiti kožu od vanjskih utjecaja, vraća joj vlagu i elastičnost. Za razliku od seruma koji rješavaju specifične probleme poput bubuljica, crvenila, bora i slično, boosteri osnažuju zaštitnu barijeru kože i osiguravaju hidrataciju.

Želim jedan proizvod koji mi savršeno odgovara

Znam da je za zdravu kožu potrebna kombinacija zdrave prehrane, dovoljno sna i kozmetički preparati koji joj odgovaraju, ali mi se nekako nije dalo više koristiti mnogo preparativne kozmetike jer sam željela naći jedan proizvod koji mi savršeno odgovara i rješava probleme koje sam navela.

Djelovalo mi je malo previše ambiciozno položiti sve nade u ovaj booster, ali sam odlučila probati pa što bude. Prije korištenja, kao što to radim sa svakim proizvodom, na internetu sam istražila kako su druge žene zadovoljne s Vichy Minéral 89 boosterom i otkrila da su dojmovi većinom pozitivni.

U njemu nema ni traga alkohola ni parabena

Ono što me odmah iznenadilo jest da sadrži samo 11 sastojaka i nije opterećen kojekakvim dodacima koji rade više štete nego koristi. I ono što mi je vrlo važno – ne sadrži alkohol i parabene. Dosta je gust, ali je lagan, potpuno proziran i gotovo uopće nema mirisa. To mu je još jedan veliki plus jer umjetni mirisi znaju iritirati kožu.

Koristila sam ga svaki dan tijekom mjesec dana, najčešće ujutro prije hidratantne kreme i nanošenja šminke i navečer kao prvi korak nakon čišćenja. Kako mi je koža tada bila jako žedna, odmah je popila serum pa sam dobila dojam kao da nisam ništa stavila na nju. Pomislila sam ‘nema veze’ i nastavila s uobičajenom njegom. S obzirom na to da mi je koža bila u lošem stanju, takva reakcija me nije pretjerano iznenadila.

Koža mi je vidljivo živnula

Na Vichyjevoj stranici otkrila sam da se ovaj booster s razlogom zove Mineral ’89’ jer se njegov učinak navodno može poboljšati masažom lica posebnim pokretima u obliku broja 8 i 9. Masažu lica obožavam, ali ga nikada nisam masirala upravo na ovaj način pa me zanimalo hoću li primijetiti ikakvu razliku.

Nakon tjedan i pol intenzivnog korištenja Vichy boostera, moja mješovita koža je vidljivo živnula, a to posebno vidim u jutarnjim satima. Prije nego sam ga počela koristiti, svako jutro bih se budila s ljuskavom kožom i lice me zatezalo čak i na čelu koje je inače nešto masnije. Ne mogu vam reći koliko mi je laknulo što te probleme više nemam.

Odličan je i kao primer

Vichy kaže da se može koristiti i kao primer pa sam ga nanijela na očišćenu kožu umjesto svoje uobičajene dnevne njega, a potom sam nanijela podlogu. Primere inače ne koristim jer su mi uvijek nekako preteški, ali ovaj booster se i u toj ulozi pokazao dobrim. Na njega sam najnormalnije nanijela puder i izgledao je odlično te se booster ispod njega nije nimalo runio.

Sve u svemu, sa sigurnošću mogu reći da sam konačno otkrila proizvod koji mi potpuno odgovara i, ono najvažnije, umorne i dehidrirane kože više nema na vidiku.

Sadržaj donosimo u suradnju s brednom Vichy