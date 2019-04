Olja Vori i njezini klinci totalno su se stilski uskladili. Znamo koji brend nose

U zagrebačkom Centru Kaptol, u dućanu francuskog brenda IKKS, Olja, Petar i Nika pronašli su casual odjevne komade za proljeće

Što nose veliki žele nositi i mali; pokret mini me mode sve je više prisutan u kolekcijama prestižnih brendova. To, zapravo, uopće nije ni čudno jer su dizajneri već odavno kreirajući trendi komade izbrisali dobne granice. To se posebno sviđa Olji Vori, ženi koja ne može proći nezamijećena te o čijem se stilu mnogo govori. Profesorica na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu posebno cijeni ležernu odjeću, a to je prenijela i na svoju djecu, 10-godišnjeg Niku i 6-godišnju Niku.

“Oduvijek sam bila sklona eksperimentiranju s odjećom, spajala nespojivo, ali nikada nisam robovala trendovima niti nosila nešto što mi nije udobno. Dok smo živjeli u Francuskoj zaljubila sam se u casual modne brendove, odjeću koju je lako kombinirati”, kaže supruga rukometaša Igora Vorija koju smo ulovili u zagrebačkom Centru Kaptol, točnije u njezinom omiljenom IKKS dućanu. Ondje je, naime, stigla proljetna kolekcija koja se, osim Olji, sviđa i njezinoj djeci Niki i Petru.

” Volim IKKS i njihov dizajn. Super mi je mnoge stvari imaju dva lica, što se dovstruko modno isplati”, kaže Olja Vori. Njezina kćerka Nika, pak, nije ostala ravnodušna na IKKS žutu torbicu prepunu šljokica i sive traperice kakve nosi njezina mama, dok je Petar isprobavao šilterice i šešire, bermude, frajerski sako i cool majice s porukama.

Ukratko, Vorijevi su casual i IKKS jer je riječ o odjeći u kojoj djeca mogu nesputano trčati, šetati se, a istodobno izgledati chic, moderno i otkačeno. A ni njihove mame nisu ostale zakinute jer IKKS ima sve ove hitove i njihovoj veličini.

Naime, ženska IKKS kolekcija ima sve što treba za sve one koji naginju sportskom look-u i elegantnom minimalizmu. Primjerice IKKS crveno odijelo kakvo nosi Olja Vori super izgleda uz štikle i robusne tenisice, a najmekše kožnate jakne koje su zaštitni znak brenda pristaju baš u sve što vam padne napamet.

