Ogi Antunac je napravila veliku stvar za hrvatsku modu. Pričale smo o uspjehu i važnosti dizajniranja za sebe

Poznata hrvatska dizajnerica o uspjesima u inozemstvu i važnosti dizajniranja za samu sebe

Pripreme za ljetnu kolekciju u punom su jeku kao što vidimo dok ulazimo u studio brenda Link u blizini Kvatrića. Prošlo je godinu i pol dana otkad je Zoran Mrvoš napustio Link te ga je Ogi Antunac nastavila voditi sama. Trenutno radi na ljetnoj kolekciji iako prodaja zimske još nije završila. Kad prodajete u inozemstvu, sve to ide puno brže i morate poštivati rokove, kaže nam Ogi.

Ona je s 25 godina napustila studij prava da bi upisala modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a danas je jedna od najuspješnijih hrvatskih dizajnerica. Uvijek kaže da ne vjeruje dizajnerima koji ne nose odjeću koju dizajniraju i upravo joj taj pristup omogućava da se sasvim preda vlastitom dizajnu i beskompromisno uživa u onome što radi.

OD ZAGREBA DO LAS VEGASA

“Trenutno pripremam ljetnu kolekciju, biramo tkanine, neke smo već izabrali pa sad još neke stvari privodimo kraju, a lookbook i ostali vizuali moraju biti spremni do 15.6.”, kaže nam Ogi. Zimsku je kolekciju predstavila u New Yorku, Las Vegasu, Torontu, Vancouveru i Düsseldorfu, a tko zna gdje će je sve odvesti ova ljetna.

“Američko tržište opet otvara vrata s nekim novim momentima. Tako je Vegas prije deset godina bio jak, a sad se ponovno vraća”, objašnjava Ogi. “Imamo još jedno predstavljanje koje će biti sredinom travnja, a to je San Francisco. I to sve ide preko agencije, ja sama odlazim samo u New York.” U SAD-u se Link komadi mogu pronaći na oko 60 prodajnih mjesta, u Kanadi na petnaestak, dok su u Europi najveći kupci Austrija, Njemačka i nešto malo Skandinavija. “Nama nekih 70 posto otpada na izvoz, a 30 posto prodaje odvija se u Hrvatskoj u Zagrebu, Korčuli, Karlovcu, Zadru Vinkovcima…”, kaže Ogi i dodaje da je posebno veseli kad na Instagramu dobije poruku od fanova diljem svijeta.

Jedna kolekcija koja je pripremljena samo za pistu po meni nije kolekcija

“Hrvatsko tržište je premalo i previše hermetički zatvorena da bi se razvila neka ozbiljnija prodaja”, nastavlja. “Jedna kolekcija koja je pripremljena samo za pistu po meni nije kolekcija. Ta odjeća je ono što mi u poslu kažemo uzorci. Da bi ta kolekcija zaživjela na tržištu ona mora imati neku prodaju, neke klijente i sadržaj koji prati kolekciju.”

Na pitanje bi li i drugima savjetovala da se odmaknu od koncepta revije i okrenu proizvodnji, Ogi kaže: “Savjete ne volim davati jer postoje različiti načini na koje ljudi rade. Netko voli imati atelje i izrađivati neke posebne komade i to mu je dovoljno za cijeli život. Međutim, meni je želja bila da se dokažem na nekom većem tržištu i vidim kako ta moja vizija i moja priča mogu funkcionirati na tržištima izvan Hrvatske. Tu ima i nekih drugih zagonetnosti, puno rokova, ritam je jako ubrzan, još nismo završili prodaju zimske kolekcije, a već se radi ljetna, nema odustajanja, morate poštivati rokove i biti točni. Ali meni je uspjeh u takvom sistemu prava potvrda rada.”

TEKSTILNA PROIZVODNJA U HRVATSKOJ SE JEDVA DRŽI NA ŽIVOTU

“Proizvodnja u Hrvatskoj postaje sve teža”, poučena iskustvom tvrdi Ogi. “Tekstilna industrija u Hrvatskoj – bez obzira na neke lijepe primjere kao što je sad Nenad Bakić s Varteksom, svaka mu čast na tome – stagnira. Zanimanje krojačice je sve rjeđe. Vi danas ne možete zaposliti osobu na radnom mjestu krojačice. Neka tržišta koja su puno jeftinija, a po meni puno nekvalitetnija zato preuzimaju primat. U Europi su to Poljska i Portugal.”

Kaže da bi joj bilo užasno žao da proizvodnju mora preseliti u drugu zemlju i proziva ljude na vladajućim pozicijama u državi zbog nemara. “Svi se jako dičimo s tim ‘Made in Croatia’, a institucije bi trebale pomoći da zaista i imamo proizvode koji su ‘Made in Croatia’. Mislim da ljudi na vodećim pozicijama trebaju pomoći ljudima koji proizvode u Hrvatskoj.”

Svi se jako dičimo s tim ‘Made in Croatia’, a institucije bi trebale pomoći da zaista i imamo proizvode koji su ‘Made in Croatia’

Otkad je Mrvoš napustio brend, njezina proizvodnja ide istim tempom. “Sistem rada je isti kao što je i bio. Svaki odnos nosi svoje, ima lijepih stvari kad čovjek radi u timu, a ima i lijepih stvari kad čovjek radi sam, nije se puno toga promijenilo.” Ponekad radi i po 11 sati dnevno, ali i dalje joj olakšava, kaže, činjenica da strašno voli svoj posao koji ju i dalje uzbuđuje i veseli.

SVAKI DAN JE NOVA PRILIKA ZA UČENJE

“Moja karijera prema inozemstvu počela je prije sedam godina, a prve dvije godine bih kategorizirala kao pokušaje. Trebale su mi dvije godine da se tu nešto desi i zadnjih pet godina na tome ozbiljno radim. Ako pogledate neku veću tvrtku, to je mali period”, kaže Ogi.

“Svaki dan učim. U početku kad se to počelo događati, bila sam potpuno nespremna za to, ali baš ta nespremnost mi je dala krila jer valjda da sam bila spremna, se na tako nešto nikad ne bih odvažila. Bilo je tu svakakvih situacija od probijanja rokova do toga da nam je Air France uništio pošiljku za SAD, bilo je raznih stresnih iskustava. Ono što mi je najveća životna lekcija jest da se ne ponašam kao nezrela djevojčica nego da imam potpunu kontrolu nad svim segmentima svoje firme – da točno znam gdje je tko u kojem trenutku i što radi. Postala sam puno odgovornija.”

Zdravo polazište je stvaranje jedne zrele priče s jako puno osobne energije unutra. Kad tako dizajniram uvijek ispadne dobro

Kaže i da činjenicu što je žena u još uvijek muškom poslovnom svijetu, radije koristi kao oružje nego slabost. “Osjetim tu razliku, ali ne dozvoljavam da mi bude prepreka, nisam time frustrirana, to mi je samo dodatni izazov.” I dodaje da ne vjeruje dizajnerima koji ne nose odjeću koju dizajniraju.

“Uvijek polazim od sebe. Prije sam jako puno razmišljala kako da zadovoljim tržište, a onda čovjek ulazi u neku vrstu kompromisa jer razmišlja što će se nekom drugom svidjeti, ali to nije zdravo polazište. Zdravo polazište je stvaranje jedne zrele priče s jako puno osobne energije unutra. Kad tako dizajniram uvijek ispadne dobro tako da sad sve više unosim vlastitu energiju i primjećujem da to dobro prođe i uvijek kad nešto osjetim ne pustim to, nego idem za tim.

Ja sam vlasnica svog brenda i vlasnica sam brenda za koji ja dizajniram. Kad dizajnirate za drugi brend onda razgovaramo o postulatima brenda. Netko tko ulazi u Dior mora poštivati postulate brenda, ali ja ne moram. U tome je čarolija onog što ja radim.”

Sve više unosim vlastitu energiju i primjećujem da to dobro prođe i uvijek kad nešto osjetim ne pustim to, nego idem za tim

U novoj kolekciji će kaže, istraživati odnos crne i bijele jer je već dugo fokusirana samo na crno. Osim toga, kao i prošla ljetna kolekcije u kojoj je radila sa srebrnom, i ova će imati boje i to vjerojatno boju vanilije i nijanse zelene, a ući će i u dizajniranje vlastitih tkanina. Jedva čekamo vidjeti.