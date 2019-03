Odlučile smo saznati zašto sad svi nose biciklističke hlačice i, iskreno, zaljubile smo se na prvu

Da bi saznale što je tako uzbudljivo u trendu biciklističkih hlačica i same smo ih odlučile isprobati

Pernille Teisbaek, Leandra Medine, Aimee Song samo su neke od svjetski poznatih trendseterica sa stotinama tisuća pratitelja na Instagramu koje se ove sezone ne odvajaju od jednog trenda. To su, dakako, biciklističke hlačice. Možemo nagađati da je trend pokrenula Kim Kardashian, ali Kim biciklističke hlačice nosi još od 2015. kad je njezin suprug lansirao vlastiti brend koji je kompletno izgradio oko biciklističkih hlačica, tajica i trenirki.

One su sada ušle u street style, a na ulicama New Yorka, Londona, Milana i Pariza ih više ne nose samo trendseterice koje moraju isfurati svaki novi trend pod svaku cijenu, već i žene poput glavne urednice australskog Voguea, Christine Centenere. Očito, dakle, tu ima nešto više pa smo i mi odlučile nabaviti po par biciklističkih hlačica i isprobati ih.

Bile smo skeptične, malo i uplašene. Kako, zaboga, nositi biciklističke hlačice na posao? Ali prepustile smo se kreativnoj energiji ispred vlastitih ormara i smislile po tri poprilično dobre kombinacije u kojima smo se dosta ponosno pojavile u redakciji. Sve je zabilježio Aleksandar Selak.

Katarina Drvodelić, novinarka

Usudila bih se reći da sam bila najviše skeptična od svih nas jer su biciklističke hlačice jedan od onih trendova koji nisam nikako razumjela. Da, okej, svidjelo mi se kako izgledaju na princezi Diani uz hudicu, ali u ovim nekim suvremenijim kombinacijama uz visoke pete, ne baš. Iskreno, prije odabira kombinacija tražila sam inspiraciju na Instagramu poprilično dugo dok nisam pronašla nešto što bi moglo biti dobro.

Rezultat? Ugodno sam se iznenadila. Zapravo su jako jednostavne, dosta dobro pašu na neke lepršave bluze, široke majice što volim, kao i hudice s kojima i dalje ostaju više sportske nego za izlazak u grad. Čak i zanimljivo izgledaju s visokim petama i komplimentiraju dobre noge.

Ne mislim da bi ih nosila na posao ili u izlazak, za neku proljetnu kavu u gradu bi ih možda uzela u obzir, a za trening – sigurno.

Ocjena: 4

Veronika Švob, novinarka

Isuse, ne! To sam nosila u osnovnoj školi, a to je bilo baš davno. Još kao dijete, to nekako i može proći iako sam i tada birala uvijek nešto dulje majice. Točno se sjećam kombinacije – žute tajice s nekim cvjetićima i crvena polo majica. Da imam fotku, ugurala bih ju na naslovnu. Prošlo je skoro pola stoljeća i evo, vratile su se ponovno i dočekale su nas. Složila sam tri vrlo predvidljive kombinacije koje sam onda začinila obućom i sunčanim naočalama. Crna kombinacija mi je odlično sjela, iako su mi druge dvije bile dosta cool. Pastelno žuti kaput obožavam, ali je dosta ženstven pa mu uvijek volim dodati neki snažniji komad ili jednostavno, crnu boju. Kombinacija s košuljom i dolčevitom mi je ipak najbolje sjela i nosila bih ju uz neke druge hlače (smijeh).

I nakon testiranja se držim one da ih ne bih ponovno nosila. Mislim da previše stvari koje vežem uz djetinjstvo recikliram i danas, postoji balans.

Ocjena: 3,5

Nives Bošnjak, modna urednica

Kratke hlačice od sintetičke tkanine koje su toliko uske da vam se vidi donje rublje? Ipak ne za mene, hvala. Ali morala sam se staviti pred izazov. Prva kombinacija u kojoj sam ih isprobala je vrlo jednostavna, samo sam gore odjenula jedan poprilično uski top sa širokim bokovima i zvonolikim rukavima jer baš zbog tih širokih bokova nisam imala pojma na što ga nositi, ako nije nešto poprilično usko. I bicke su se pokazale savršenim odabirom za to. Zatim sam ih isprobala u klasičnoj kombinaciji koju su svi nosili tijekom tjedana mode, a to je ona s bijelom majicom i predimenziniranim sakoom. Još jedna pobjeda. I na kraju sa satenskom košuljom i tankom dolčevitom ispod. Dosta dobro.

Na kraju opet mogu reći da ne bih nosila biciklističke hlačice na posao, ali za neko dnevno druženje subotom ili čak izlazak – zašto ne? Osim toga, ne mogu prijeći preko činjenice da su izrađene od sintetičkih vlakana kod čijeg pranja u rijeke i oceane odlazi štetna mikroplastika. Dajem im četvorku.

Ocjena: 4

Ukupna ocjena: 4

GDJE NABAVITI DOBRE BICIKLISTIČKE HLAČICE

S rastom njihove popularnosti u svijetu mode, u ponudi biciklističke hlačice više nemaju samo trgovine sa sportskom odjećom. Dobre modele smo pronašle u Reeboku i Nikeu, ali imaju ih i high street brendovi kao štu su Zara i H&M, a mogu se pronaći čak i u dizajnerskim kolekcijama. Zato im se i cijene kreću od 70 pa sve do više od dvije tisuće kuna. Pogledajte naš izbor u galeriji.