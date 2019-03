Odlučila sam napraviti veliko čišćenje tijela. Zato je i LUNA fofo postao dio moje sportske opreme

Nakon treninga – kada se otvore pore i koža dobro iznoji – savršen je trenutak za personalizirano čišćenje lica pametnim uređajem FOREO LUNA fofo

O, da, stiglo je vrijeme i za proljetno čišćenje koje, naravno, ne uključuje samo zamjenu garderobe u ormaru. Tu je i veliko proljetno čišćenje stana i izbacivanje nepotrebnih stvari koje su se nagomilale tijekom zime, ali i lagana detoksikacija tijela iznutra i izvana. Naravno da je sve to općepoznata teorija. Ali za razliku od prijašnjih godina, odlučila sam sve to i napraviti: uz pomoć joge, hrane i pametnog gadgeta za čišćenje lica FOREO LUNA fofo.

JOGA KAO NAJBOLJI DETOKS IZNUTRA

Jogu sam otkrila prije nekih godinu i pol dana i od tada je neizostavna praksa u mojem životu. Kratki bijeg iz svakodnevnice i vrijeme u danu koje je samo moje na dva metra prostirke. Trenutačno je ne bih mogla zamijeniti niti za jednu drugu aktivnost i iz ove perspektive mislim da bih je mogla prakticirati cijeli život. Nadam se i da hoću. Osim psihološke dobrobiti koju dobivam, odlična je i za fizičko zdravlje jer je dobra za srce, probavni sustav i kralježnicu koja je naš život.

Mnogo je prednosti koje bih mogla sada nabrajati, a jedna koju bih svakako istaknula je i ubrzavanje metabolizma i čišćenje tijela putem prakse. Ako mene pitate, joga je uz balansiranu prehranu bogatu povrćem i žitaricama najbolji detoks koji mogu priuštiti svojem tijelu i umu.

LUNA FOFO KAO NAJBOLJI ČISTAČ KOŽE IZVANA

Prošle jeseni FOREO je predstavio svoj novi pametni uređaj za čišćenje lica, LUNA fofo. Najbolja stvar kod ovog uređaja je ta što ima dvije opcije. Može analizirati kožu i pratiti njenu hidrataciju, što je dosta bitno s obzirom na to da mi je koža stalno lagano dehidrirana. Na temelju analize koju obavi, svaki put mi izradi personalizirani program čišćenja lica. Ne znam ženu koja to ne bi voljela imati u svojoj torbici. Nakon treninga joge, svome licu priuštim uistinu pravi doživljaj čišćenja.

KORIŠTENJE APLIKACIJE I UREĐAJA JE JAKO JEDNOSTAVNO

LUNA fofo funkcionira preko FOREO For You aplikacije koju skinete, kreirate svoj profil i prepustite se zabavi. Aplikacija vas vodi kroz sve korake, a prvo su na redu oni pomoću kojih će analizirati stanje kože. FOREO For You aplikacija vodit će vas kroz sve korake. Za početak one kojima će analizirati stanje vaše kože. To radi pomoću dva mala senzora sa stražnje strane uređaja koje pomičete preko lica.

Prvo ga prislanjate na desni, zatim na lijevi obraz. Zatim slijedi čelo i nos. Pametni LUNA fofo sve bilježi i nakon toga vas obavještava o postotku hidratacije i priprema rutinu za čišćenje. Svaki put kada uključite svoj uređaj isto možete ponoviti, što i je poanta cijele priče. Uvijek kada krenete čistiti kožu lica, znat ćete u kojem je stanju i dobit ćete personalizirano čišćenje lica. Brzo, jednostavno i učinkovito riječi su koje najbolje mogu opisati ovaj beauty gadget u koji se jako lako zaljubiti.

KAKVO JE STANJE MOJE KOŽE DANAS

Nakon što sam skenirala sva potrebna mjesta, uređaj mi je izbacio dijagnozu, koja i nije baš najsretnija, ali je dobro znati što je mojoj koži potrebno. Hidratacija, hidratacija i još malo hidratacije recept su koji trebam slijediti svakoga dana.

LUNA fofo je supermali čarobnjak koji stane u svaku torbicu i ja ga nosim gdje god krenem. Kad se otvore pore i kad se koža dobro iznoji, umivanje i čišćenje ovim malim uređajem meni je otkriće. Zato ni na jogu više ne idem bez gadgeta LUNA fofo. On je važan dio moje sportske opreme.

FOREO LUNA fofo dostupan je u dm drogerijama u Hrvatskoj, a njegova kupnja donosi vam 20x više bodova na dm active beauty kartici.

Zahvaljujemo fitness studiju IN-SHAPE na ustupljenoj lokaciji snimanja.