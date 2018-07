Već godinama proučavamo i obožavamo taj svemoćni C vitamin. Koristimo ga za povećanje imuniteta kada smo bolesni, a zašto ne bismo njime i osnažili kožu?

Ozbiljne znanstvene studije godinama potvrđuju da je vitamin C jedan od najjačih antioksidansa koji ojačava obrambene mehanizme u koži i štiti je od oksidativnog stresa. Ali nije svaki C vitamin u kozmetičkim proizvodim onaj pravi – pogotovo za korištenje tijekom ljetnog razdoblja. On mora biti stabilan u proizvodu da bi ostao aktivan i učinkovit. Osim toga, kako bi neutralizirao slobodne radikale, učvrstio i posvijetlio kožu, vitamin C mora dospjeti gdje je najpotrebnije – duboko u dermis. Ovo je svojstvo poznato kao bioraspoloživost i najveći je izazov u tretiranju kože vitaminom C.

Dermalogica je nedavno lansirala BioLumin-C serum koji kombinira visokostabilne derivate vitamina C s naprednom biotehnologijom koja omogućuje da aktivne supstance dopru u stanice i zaustave kemijske reakcije koje potiču ubrzano starenje. Jednostavnije rečeno: BioLumin-C je mnogo više od posvjetljivanja tena i brisanja bora; koncentrirane kapi penetriraju duboko u kožu, jačaju njezinu obrambenu funkciju, učvršćuju je, hidratiziraju, vraćaju blistavost – kao da je obasjavaju iznutra. I što je vrlo važno, u ovoj elegantnoj porculanskoj bočici vitamin C je stabilan i bioraspoloživ te pogodan za njegu kože i tijekom ljetnih mjeseci.

Zamolile smo žene- različitih dobi i tipova kože, koje koriste ovaj proizvod da s nama podijele svoja iskustva.

Masni tip kože

Ana (44) u misiji protiv hiperpigmentacijskih mrlja

” Ne znam točno kada su se pojavile, ali imam tri neželjene pridošlice na svome licu. Ne, ne mislim na bore oko očiju na koje sam se navikla, već na hiperpigmentacijske mrlje koje me izluđuju. Potpuno sam skoncentrirana samo na te tri točke. One su i razlog što sam se uključila u ovaj ljetni vitamin C izazov s BioLumin-C serum.

Kako ga koristim?

Ujutro i navečer prije nanošenja kreme. Uz pomoć priložene pipete po kapljicu seruma nanesem na čelo, obraze i bradu, prstima lagano utapkam serum po cijelom licu i vratu. Serum ima laganu vodenasto-gelastu teksturu koja se upije vrlo brzo, ne ostavlja nikakav film na koži, a i sviđa mi se njegov citrusni miris. Kod ovog proizvoda posebno su me oduševile me dvije stvari: što ga smijem nanositi oko očiju i koristiti tijekom cijelog ljeta. Ništa me ne peče i ne zateže, a već četiri dana nakon korištenja primijetila sam da mi je koža zaglađenija, nekako svjetlija a ten ujednačeniji. Tražim, tražim hiperpigmentacijske mrlje i ne vidim ih. Možda sam umislila, ali mi se i podočnjaci čine manje tamnima. I, da, ovaj serum nosim na ljetovanje. Samo moram- nakon što ga nanesem prije odlaska na plažu, lice zaštititi visokom UV zaštitom iz kreme. „

Suha i osjetljiva koža

Lucija (35) u akciji peglanja mikro bora i povećanja hidratacije

” Do sada sam uvijek izbjegavala korištenje kozmetike s vitaminom C jer sam se bojala da će mi još više isušiti moju ionako vrlo suhu i osjetljivu kožu. Posebno mi nije padalo napamet koristiti kozmetiku s C vitaminom u ljetnim mjesecima. Kako pratim svjetske beauty blogere, naletjela sam na super recenzije Dermalogica BioLumin C seruma i odlučila ga isprobati.

Kako ga koristim?

Serum nanesem ujutro prije svoje hidratantne kreme, a navečer koristim samo BioLumin C. Zapravo mi je najveće otkriće što nakon ovog seruma ne moram dodatno koristiti i kremu. Nanosim ga s pipetom direktno na očišćenu kožu lica, utapkam prstima i malo izmasiram lice i vrat. Iako je tekstura malo gušća, serum se lako razmazuje i brzo upija. Imam osjećaj da mi je koža mekana, hidratizirana, da su borice manje vidljive te nemam osjećaj suhoće i zatezanja kože.“

Dehidrirana koža

Maria (46) u borbi protiv dehidracije i slobodnih radikala

” Moja situacija je malo specifična: površinski mi je koža masna, a izunutra dehidrirana. Baš zbog toga mi je vrlo teško pronaći adekvatnu njegu – posebice ljeti. S obzirom da vjerujem u C vitamin kao moćan antioksidans odlučila sam dati priliku BioLumin C serumu.

Kako ga koristim?

U posljednja tri tjedna koristim ga svaki dan, ujutro i navečer kao prvi korak u njezi kože lica, vrata i dekoltea. Zadovoljna sam s rezultatima jer mi je koža mekana, nahranjena i hidratizirana. Serum koristim u kombinaciji s hidratantnom kremom s visokim zaštitnim faktorom kako bih prevenirala oštećenja kože od sunčevih zraka te negativnog utjecaja slobodnih radikala. I, da, obožavam lagani citrusni miris ovog seruma.”

Što se krije u bočici Dermalogica BioLumin-C seruma Askorbil metilsilanol pektinat sprečava oksidativni stres i ujednačava boju kože.

sprečava oksidativni stres i ujednačava boju kože. Aminopropil askorbil fosfat – jedan od najstabilnijih oblika vitamina C: pomaže učvrstiti kožu te ublažava fine linije i bore.

– jedan od najstabilnijih oblika vitamina C: pomaže učvrstiti kožu te ublažava fine linije i bore. Palmitoil tripeptid-5 potiče sintezu kolagena i smanjuje izražajnost dehidracijskih linija i dubokih bora.

potiče sintezu kolagena i smanjuje izražajnost dehidracijskih linija i dubokih bora. Mliječna kiselina potiče ljuštenje odumrlih stanica i apsorpciju aktivnih sastojaka pa je koža svjetlija i zaglađenija.

potiče ljuštenje odumrlih stanica i apsorpciju aktivnih sastojaka pa je koža svjetlija i zaglađenija. Ekstrakt cvijeta japanskog bagrema bogat izvor polifenola koji koži pružaju antioksidativnu zaštitu.

bogat izvor polifenola koji koži pružaju antioksidativnu zaštitu. Ulje chia sjemenki obiljem antioksidansa osigurava hidrataciju i jača dermalnu barijeru.

