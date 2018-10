Odvjetnica Marina Meter ugostila nas je u svom uredu na Zrinjevcu i pokazala nam jednu poslovnu i jednu casual kombinaciju

U stil odvjetnice Marine Meter zaljubili smo se na prvi pogled. Nismo još vidjeli osobu na hrvatskim ulicama koja tako odvažno i s toliko šarma nosi najsvježije komade sa svjetskih modnih pista. Ona je među prvim (i rijetkim) Hrvaticama isprobala dekonstruirani Vetements traper, Balenciaga sakoe s naglašenim bokovima koje je Demna Gvasalia predstavio u svojoj prvoj kolekciji za tu modnu kuću, kao i Off-White tenisice. Sve su to snažni komadi koje ne može nositi svatko, ali Marina može i čini to sjajno. Danas nas je ugostila u svom uredu na Zrinjevcu i ispričala nam sve o svom poslovnom stilu.

KOMBINACIJA POSLOVNOG STILA I TRENDI DIZAJNERSKIH KOMADA

“Pokušavam pomiriti potrebe svog odvjetničkog posla s aktualnim trendovima. Nositi komade koji su dovoljno ozbiljni i službeni, a opet krojem nekako odmaknuti od stroge klasike. Tako da je moj ključni poslovni komad dobar sako muškog kroja,” kaže Marina. Svoj poslovni stil zato opisuje kao klasiku s pomakom i dodaje da voli kombinirati bezvremenske stvari s rock chic elementima.

Spomenuti crni sako muškog kroja komad je koji joj, kako kaže, uvijek nedostaje u ormaru pa je posljednji komad koji je kupila oversized sako kuće Celine. Inače najčešće kupuje preko interneta jer nema puno vremena, a ako i odlazi u shopping to češće čini u inozemstvu kad je odmoru i može si prušiti istraživanje trgovina. Dodala je i da obožava Balenciagu i Saint Laurent dok od hrvatskih dizajnera voli Zorana Mrvoša i Matiju Vujicu, a u uredu nas je danas dočekala u Celine odijelu preko kojeg je nosila i njihovu sivu kožnu kapu, te je sve iskombinirala sa Givenchy majicom i bijelim Balenciaga cipelama.

“Predivni su mi Celine oversized kaputi i odijela muškog kroja, Balenciaga me oduševljava svojim kombiniranjem boja i uzoraka kao i sakoima izraženog struka, a od Saint Laurenta bih svakako izdvojila kožne hlače i kaubojske čizme.” Osim toga Marina kaže kako se našla među malobrojnima u svijetu kojima se zapravo sviđa što je Hedi Slimane prešao u Celine. “Ženska kolekcija mi se nije svidjela, ali muška je bila sjajna. Ako odijela proizvedu u XS veličini, nešto će se sigurno naći u mom ormaru,” rekla nam je.

“IGRAM SE MODE NA SVOJ NAČIN”

Na pitanje koji joj se trendovi sviđaju za ovu jesen kaže da ne prati trendove u stopu jer oni dolaze i prolaze. “Igram se mode na svoj način. Mislim da je tako najbolje,” rekla nam je i dodala da voli stil Barbare Martelo i Emmanuelle Alt, ali nema uzore kad je njezin stil u pitanju.

U predivnom uredu na Zrinjevcu ima i dva ormara iz kojih je izvukla i jednu casual kombinaciju za petak u koju se presvukla iz svog divnog Celine odijela. Radilo se o Vetements trapericama i zanimljivoj crnoj bluzi koju je kupila u Italiji. No, otkrila nam je da joj je uz sve dizajnerske komade ove jeseni najdraži komad u ormaru ipak pulover koji je dobila od mame. “To je jedna stvar u mom ormaru za koju me vežu najjače emocije. Riječ je o sivom puloveru koji sam dobila od mame, a koji je ona, pak, dobila na poklon od svojih roditelja dok je bila srednjoškola. S obzirom na to da su puloveri veliki jesenski hit, ja imam spreman svoj vintage adut jesenskog stila.”