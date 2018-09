Nosila sam isti ruž mjesecima samo da vidim koliko će trajati, malo me iznenadio rezultat

Rijetko šminku potrošim do kraja pa sam odlučila saznati koliko zapravo traje

Jedna sam od onih koja kod kuće ima veliku količinu šminke koju nikada ne koristi. Vjerojatno jedino što zaista i nanosim svakog dana ili barem nekoliko dana u tjednu su ruž i maskara. Ponekad se tu nađe i rumenilo s highlighterom. Ruž je nešto bez čega ne izlazim iz kuće i apsolutno uvijek ga moram imati u torbi, znate, za svaki slučaj.

Test trajanja ruža za usne

Nedavno sam otvorila svoju make-up ladicu i shvatila da imam toliko šminke koju nisam koristila već mjesecima, pa sam se sjetila onog pravila da i šminka ima svoj rok trajanja. Sjenilo, kao i ostala šminka u kamenu u pravilu traje oko godinu i pol, puder godinu dana, a za ruž kažu kako traje jednu godinu. Tada mi je palo na pamet pitanje, stignem li uopće svojim načinom korištenja potrošiti ruž u manje od godinu dana?

Odlučila sam napraviti test. Kupila sam Bourjois Rouge Velvet ruž za usne u nijansi 08 početkom ljeta i odlučila ga nanositi svakog dana. Platila sam ga 69,90 kuna, bio je na sniženju.

Radni dan

Svaki dan prije nego bi išla na posao nanijela bi ga na čiste usne, bez balzama ili pudera. Ovaj ruž dugo traje i brzo se suši pa ga zapravo nisam trebala često popravljati. Kad bi došla na posao popravila bi ga još jednom, uglavnom na unutarnjem dijelu usana. Popodne bi pojela ručak pa bi nakon toga popravila ruž, a u nekim situacijama znala sam ga potpuno skinuti i ponovno nanijeti jer bi ga uništila ili se previše osušio.

U međuvremenu bi otišla na kavu s kolegama pa bi, ili na kavi ili nakon nje, popravila ruž. Nakon kave idući put kad bi ga popravila bilo bi prije izlaska iz redakcije. Kad bi stigla doma skinula bi ga potpuno i po potrebi nanijela ako bi išla na piće. Ponekad bi nakon posla otišla na kavu pa bi ga i tada još jednom ili dva puta popravila.

Potrošila sam ga samo pri vrhu, kao da sam ga malo ogulila. Gotovo se uopće nije potrošio.

Godišnji odmor

S obzirom na to da nisam navikla ljeti nositi šminku, ovo je bio pravi izazov. Rouge Velvet me iskreno iznenadio zbog dugotrajnosti pa sam se usudila nositi ga i na plažu. Prijatelji su me malo čudno gledali jer me nisu navikli vidjeti u badiću i našminkanu, ali dobro je izgledalo. Nanosila bi ga ujutro prije plaže, popravljala bi ga na plaži još dva ili tri puta, a kroz dan bi to ponovila još barem pet puta. Stavljala sam ga stalno. Prije kave, nakon ručka, prije izlaska, za vrijeme izlaska. Samo da ga što više potrošim.

Do sada sam potrošila jedva centimetar od proizvoda. Iskreno sam očekivala da ću potrošiti puno više.

Vikendi i izlasci

Svaki put kad bi izlazila sam se trudila nanijeti baš ovaj ruž, ali priznajem da sam malo i varala. Nekad mi ga je jednostavno bilo dosta pa sam stavila ljubičasti ili neku drugu boju. Nanijela bi ga na usne prije izlaska pa ga popravljala nakon svakog pića. Kasnije bi plesali pa bi skoknula do wc-a da poravnam crte i ispunim ga tamo gdje se možda obrisao. S obzirom na to da je stvarno dugo trajao, uglavnom sam ga morala nanositi samo na unutarnju stranu usana.

Rezultat je bio neočekivan

Nakon preko četiri mjeseca korištenja gotovo svaki dan, od ruža se potrošilo jedva centimetar i pol. Koristila sam ga u svakom trenutku u kojem sam mogla i to toliko da mi je već i ta boja, koju inače obožavam, dosadila. Rezultat je pokazao da bi ga u pravilu mogla potrošiti u roku godinu dana, ali ako bi ga zaista koristila svaki dan.

Vjerujem da je stvar sasvim drugačija kod nekog drugog ruža ili kod osobe koja ima drugačije navike (čitaj, više izlazi od mene). Moj zaključak je da je pametno obratiti pozornost na rokove trajanja šminke jer ju ipak nanosimo na lice, a hoćete li ju potrošiti do kraja i zaista iskoristiti, to će ovisiti o vašim navikama šminkanja.