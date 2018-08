Neki stari modni trendovi bili su komični. Pronašle smo stare fotke da vidite kako smo mi izgledale

Ne znamo koliko ste primijetili, ali današnji trendovi sve više podsjećaju na one koji su se davno nosili

Svako malo se u razgovoru povuče tema današnjih trendova pa smo primijetile kako današnje nove modne kolekcije neodoljivo podsjećaju na odjeću koja se nosila prije dvadesetak i tridesetak godina. Navikli smo na to da se trendovi vrte u krug pa da svake godine imamo bolju i zanimljiviju verziju traperica, košulja ili kaputa. Tako su se prije godinu dana vratile trapez hlače, ali u modernijem obliku kao palazzo model. Odličan primjer je i vraćanje chain printa i svilenih košulja koji je proslavio Versace još 90-ih.

U vrijeme kad smo bili klinci i mladi možda nam modne kombinacije nisu bile baš kao sa piste, ali mi smo si izgledali baš super. Pitale smo kolegice i frendice da s nama podijele neku smiješnu modnu kombinaciju iz starih dana. Moglo bi vas dosta nasmijati.

Lucija, video montažerka

“Na ovoj fotki imam negdje tri, tri i pol godine. Obučena sam u trenirku za po doma, a nemam papuče nego vunene čarape jer sam mrzila nositi papuče. Trenirka je, ako se ne varam, bila bakin poklon. Baš sam pogodila stil.”

Daria, odgajateljica

“Ovo je prvi dan škole i ne znam tko je bolje obučen. Potpuno smo u trendu sa ovim širokim hlačama. Oblačila nas je naravno naša modna dizajnerica mama Goga.”

Ida, novinarka

“Iako me u to doba oblačila mama, jako dobro sam znala što želim, a što ne želim nositi. Jako su popularne bile tregerice (kao što je očito na slici) i obožavala sam ih. Ono što mi nikako nije sjedalo su košulje, haljine i majice s velikim kragnama, a moji su me, pogotovo baka, stalno gnjavili da ih nosim. I dan danas ih ne preferiram.”

Marija, ekonomistica

“Na slici imam negdje 11 godina, a fotkano je kad sam bila sa svojom obitelji na moru u Zadru, Boriku. Ovako su izgledale ljetne kombinacije u osnovnoj školi.”

Nives, modna urednica

“Ova fotka je snimljena 1999., a na njoj smo moje sestre i ja kao tri mini djeveruše prije vjenčanja naše tete iz vrtića. Tad smo si bile jako chic jer smo imale priliku nositi raskošne bijele haljine u mini verziji. Koja sedmogodišnjakinja bi tome odolila? Danas me ova fotka podsjeća na onu epizodu “Prijatelja” u kojoj Monica, Rachel i Phoebe piju pivo u iznajmljenim vjenčanicama. I ove su bile iznajmljene, ali danas nam ne bi palo napamet ni piti pivo u ovakvim kreacijama.”

Ivona, učiteljica

“S ove kombinacije mi je jakna i dalje predobra. Imam kojih pet godina, sva sam u traperu, tako se to onda nosilo.”

Katarina (ja), novinarka

“U tinejdžerskim danima nisam imala baš previše pojma oko toga kako se trendi obući pa je to uglavnom izgledalo tako da sam nabacala na sebe što god mi je palo na pamet. Kao, bila sam ekstravagantna i nisam slušala pravila. Na kraju je to izgledalo tako da nosim crnu majicu dugih rukava, na to kratku tuniku s uzorkom i još k tome ljubičasti prsluk. A zašto, e to stvarno ne znam.”