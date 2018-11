Ne znamo za vas, ali nama ove jeseni trebaju barem još jedne old school tenisice

Old school tenisice nadahnute 90-ima jedan su od većih trendova sezone, a mi smo istražile kako je došlo do toga

Posljednjih nekoliko sezona najnormalnija je stvar da se tenisice viđaju posvuda: od teretane preko ureda do večernjeg izlaska. Potpuno je normalno, također, da se robusne tenisice (koje su se nekada, recimo, mogle vidjeti samo na košarkaškim utakmicama) kombiniraju sa skupom svilenom haljinom, ali i crnim smokingom. Sasvim je u redu da cure i dečki nose identične modele te da nema diskriminacije prema bojama – sve su hit. To je, dakle, sve normalno, ali je zato postalo potpuno pogrešno tenisice nazivati isključivo sportskom obućom. Jer to one već odavno nisu.

Tko pomno prati modne trendove, prisjetit će se kolekcija obuće za proljeće 2012. Bio je to veliki preokret. Naime, umjesto platformi i štikli s apsolutno nevjerojatno visokim potpeticama (tankim, do 12 centimetara visine) koje su vladale sezonama, u kolekcijama obuće najpoznatijih marki pojavile su se dvije šokantne stvari: sandale s niskim potpeticama i tenisice namijenjene urbanim outfitima. Tada je sve krenulo niz dlaku baš tenisicama.

Urbana priča

U svakodnevne kombinacije tenisice su se uvukle kao jedan od segmenata novog modnog pokreta koji je temeljen na ležernom pristupu životu i stilu. Taj se preokret prvo mogao uočiti drugačijim pristupom modnim fotografijama. Bio je to trenutak kada su prepozirane fotografije u modnim editorijalima zamijenjene mnogo ležernijim street style fotografijama. A da bi one zapravo uspjele biti ležerne, cure i dečki moraju na nogama imati obuću u kojoj se nesputano mogu kretati.

Čemu povjeriti taj zadatak ako ne tenisicama? To su očito napravili mnogi, mnogi. Prema podacima jednog američkog istraživanja, suvremeni čovjek (koji prati trendove) u svom ormaru ima najmanje tri para tenisica.

Napravile smo malu anketu po zagrebačkim ulicama i iako nam uzorak ispitanika nije bio golem (točnije, bio je jako malen, a odabir slučajan i spontan), zaključile smo da su stvarno ljudi ludi za ovom udobnom obućom. Imaju nekoliko pari tenisica, a treba im još. Baš kao i nama.

Pa naravno jer su tenisice stvarno udobne. Sva je sreća da je tome tako te da ležeran pristup modi dobiva još neke vrlo zanimljive varijante kao što su super aktualni trendovi athleisure i retro.

Retro je hit

Athleisure su profurali modni dizajneri koji su inspiraciju sportom shvatili prilično doslovno – kreirajući odjeću i obuću za grad koja izgleda poput one za vježbanje. Dakle, ovih je dana sve tanja granica između odjevnih kombinacija za teretanu i za večernji izlazak.

Nama je mnogo zanimljiviji ovaj retro trend kod tenisica jer je, priznajemo, baš nekako emotivan. Naime, old school tenisice spajaju generacije! Predvodnik tog trenda je Reebok čiji su dizajneri temeljito prekopali arhivu brenda i ondje pronašli hitove koji su se pokazali uistinu bezvremenskima. Jedan od takvih je i najnoviji model linije Reebok Classic, Aztrek, koji je nastao po uzoru na model iz 1993. Aztrek OG. Najnoviji model Aztrek zadržao je kultnu Hexalite tehnologiju koja spaja inovativnosti i funkcionalnost s retro stilom. Nova kolekcija tenisica za trčanje Aztrek vješto spaja old school doživljaj i estetiku nove generacije. Bijela mreža i sintetički mikroantilop s akcentima crvene i crne boje te dodatkom reflektirajućih detalja ostavljaju dojam noćnog bljeska. Za ovu jesen i zimu, Reebok Classic spaja hrabri stil Lil Yachtya s Aztrek modelom kako bi proslavio njegovu sposobnost da svojim autentičnim stilom prkosi očekivanjima drugih.

