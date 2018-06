Ne znamo za vas, ali mi jedva čekamo nositi ove ljetne hitove na preplanuloj koži

Ako nečega ne nedostaje kada dođe lijepo vrijeme, tada su to zasigurno razne svečanosti i proslave radosnih životnih trenutaka – matura, diploma, vjenčanja, ali i spontanih lijepih gesti darivanja. Time je i mnogo više razloga za nošenje i pronalaženje savršenog nakita koji će se nositi cijelo ljeto

Riječ je o modnim detaljima koji su zapravo mnogo, mnogo više od “detalja”. Naušnice, narukvice i prstenje imaju tu moć da u trenutku podignu svaku odjevnu kombinaciju, da se žene osjećaju poput princeza…

Rijetko koji predmeti uspješno prizivaju ljeto kao što to radi nakit od bisera, sedefa i cirkona, okupljen u novoj kolekciji Zaks zlatarnica. Dragocjeni materijali morskog prizvuka svake godine u ovo doba postaju glavni predmet žudnje zaljubljenica u modu sa strašću prema nezaobilaznom must have modnom dodatku – nakitu.

Ali kod nakita, baš kao i kod cipela i haljina, svake sezone mijenjaju se pravila. Istražile smo u Zaks zlatarnicama i srebrnarnicama Argentum koji su to najvažniji trendovi ljeta 2018., bez čijih hitova nema chic ljetnih odjevnih kombinacija ni svečanosti.

1. Sedefasti sjaj na preplanuloj koži

Vrući dani inspirirali su novu Zaksovu kolekciju na korištenje materijala poput čarobnog sedefa koji je zbog svog originalnog podrijetla poznat i kao majka bisera. Cijenjen zbog svoje neuhvatljive ljepote, nakit sa sedefom presijava se u cijelu paletu duginih boja te daje nesvakidašnji bajkovit dojam koji se preslikava u dugačkim ogrlicama i naušnicama.

2. Novi spoj: biseri i srebro

3. Diskrecija sa cirkonima zajamčena

Dame koje teže klasičnoj eleganciji, mogu se ukrasiti nizanjem i kombiniranjem šarmantnih srebrnih privjesaka dok žene poslovnog karaktera i pobornice klasične ljepote mogu odabrati diskretno prstenje i narukvice obogaćene sjajem cirkona ili bisera. Riječ je o minimalističkim i vrlo elegantnim komadima, koji jednako dobro pristaju u poslovnim i svečanim prigodama.

4. Jedna ogrlica kao nijedna

Jedan od većih hitova ljeta bit će istodobno nošenje nekoliko ogrlica. Najbolja je opcija oko vrata i na dekolteu imati gradacijsku igru: nositi isti tip ogrlice u nekoliko različitih dužina. Na taj način se pojačava efekt sjaja, pa preplanula put još više dolazi do izražaja. Niske ogrlica također su sjajan stilistički dodatak seksi haljinama bez naramenica.

5. Maksimalna doza sjaja

Što se ljetnih trendova tiče, izgleda da ne vrijedi ona “manje je više”. Zapravo potpuno obrnuto: sav nakit koji imate poželjno je staviti na sebe. Jedino na što treba pripaziti da ovu igru igrate prstenjem, narukvicama, naušnicama i ogrlicama slične forme i tehnike izrade.

6. Povratak u 90-e

Sezona proljeće/ljeto 2018. u kategoriji modnih dodataka na velika je vrata donijela povratak trendova obožavanih u 90-ima poput tzv. pancir veza na ring naušnicama i narukvicama te choker ogrlica, a što se najbolje vidi u novoj kolekciji najvećeg hrvatskog lanca za prodaju nakita – srebrnarnica Argentum.

7. Geometrijski oblici

Ovog ljeta svi će biti ludi za minimalističkim kreacijama geometrijskih oblika poput ovalnih naušnica te prstenja s oblim dodacima jer upravo takvi futuristički detalji unose uzbuđenje, a time i mogućnost poigravanja s oblicima koji će se odlično uklopiti u nadolazeća ljetna izdanja.

Sadržaj donosimo u suradnji sa zlatarnicama Zaks i srebrnarnicama Argentum