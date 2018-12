Ne znamo obožavamo li više Louise Follain ili njezinu torbu. Ali znamo gdje se kod nas može kupiti torba

Fanatično pratimo Instagram manekenke i pariške modne ikone Louise Follain pa smo istražile sve o njezinom stilu uključujući i njezinu novu torbu Ninon de Lancel

O stilu Parižanki napisano je mnogo modnih tema u kojima se pokušava do najsitnijih detalja razotkriti što je tajna francuskog chica. Je li to minimalizam, nonšalancija, bezvremenska elegancija, ženstvenost, hrabre kombinacije ili su, eto, Parižanke jednostavno rođene s tim? Kako god bilo, malo im zavidimo (jako im zavidimo!) na prestižnim modnim kućama bez kojih ne bi bilo toliko spektakularnih stilskih priča niti tako divno odjevenih žena.

U posljednje vrijeme potpuno smo ovisne o modnim izričajima Parižanke Louise Follain čiji Instagram, osim nas, prati 210 tisuća zaljubljenica u francuski chic. Jedna od najtraženijih manekenki današnjice ima baš sve čemu se divimo. Sjajan smisao za kombiniranje ležernih i glamuroznih komada, savršenu frizuru koja izgleda kao da nije potrošila ni minute na nju, besprijekoran ten s minimalno šminke. I, da, Louise ima najljepšu torbu koju smo ovih blagdana vidjele. Naravno da smo istražile sve o kožnatom savršenstvu koje nosi u dnevnim i večernjim prigodama.

Nova uzdanica kuće Lancel

Dakle, sve priče o francuskom chicu počinju i završavaju s kultnim modnim kućama i njihovim umjetničkim djelima – među koje svakako pripadaju torbe. Jedna od tih kuća je definitivno Lancel, koja ove godine obilježava 142 godine postojanja, i to na sjajan način: novom linijom urbanih torbi Ninon de Lancel. Nije ni čudo što je trendseterica Louise Follain upravo odabrala taj model. Riječ je, naime, o liniji torbi koja slavi život svake prave i istinske Parižanke pod motom ‘Be yourself, be Lancel’.

Ono što nam se kod ove nove torbe najviše sviđa jest njen dizajn u kojem se kombinira elegancija s rock izgledom, pa ju je uistinu lako nositi na posao, ali i za večernji izlazak. Osim toga, vrlo je praktična, prilagodljiva svim kombinacijama i situacijama, a kod nas se može kupiti u Boutique Lancel u zagrebačkoj Teslinoj 15.

Krasi je moderan i višekratan lanac-remen u kombinaciji s kožnatim, pa se Ninon de Lancel može nositi u ruci, na ramenu ili, pak, preko tijela.

Ninon de Lancel linija dolazi u četiri veličine i nekoliko boja od kojih posebno izdvajamo model u bojama: crnog ribiza, pudera i cimeta te modele u višebojnim kombinacijama kao i one u egzotičnoj pitonovoj koži.

Božićna kolekcija na pariški

U ove fascinantne 142 godine (brend su osnovali Angèle i Alphonse Lancel 1876.) iz atelijera Lancel je izašlo mnogo kultnih modnih detalja za čiju su izradu potrebni sati i sati. Naime, Lancel torbe su poznate po profinjenim detaljima, kvalitetnim materijalima i ručnoj doradi. Čak su i njihova imena potpuno neodoljiva: Pia, Charlie, Lison, Max, Lola Flore, Adjani, Nina… da spomenemo samo neke. Jer mnoge od njih su i zvijezde božićne kolekcije Lancel koja je također dostupna u zagrebačkom Boutique Lancel u Teslinoj 15. Uživajte u Lancel božićnoj čaroliji koju donosimo u nastavku.