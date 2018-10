Naša Katarina je otkrila urbani maksimalizam i provjerila kako funkcionira na našim ulicama

Umjesto na poslu, naša Katarina cijeli je dan provela u dućanu Twinset isprobavajući urbanu kolekciju My Twin te se uvjerila da se printevi, čipka, volani i šljokice bez problema nose i na gradskim ulicama

Svi koji me poznaju znaju da nisam osoba koja će eksperimentirati s odjećom i nekim neobičnim kombinacijama. Doduše, neprestano pratim influencerice gledajući baš te divne kombinacije u kojima se miješaju boje, uzorci i materijali pa svako malo razmišljam kako bi taj eklektični stil meni pristajao.

Ostvarenje modnih želja

Kada radiš u lifestyle redakciji kao što je Super 1, kako se pokazalo, moguće je da dobiješ priliku ostvariti sve svoje modne želje, da isprobaš najdivnije stvari koje možeš zamisliti. To se nedavno dogodilo upravo meni. Dakle, uputila sam se u zagrebački dućan talijanske marke Twinset, u inspirativnu modnu zonu u kojoj caruju boje, dobra energija, vrhunska odjeća i obuća.

Ondje sam vidjela jesensku kolekciju My Twin, koja je urbana verzija Twinset maskimalizma. Zaljubila sam se na prvi pogled i odlučila izaći iz svojih okvira te na vlastitoj koži osjetiti kako je to biti IT djevojka poput Georgie May Jagger i Suki Waterhouse, zaštitnih lica globalne kampanje brenda Twinset. Naprosto sam htjela naučiti spajati nespojivo, uživati u ukrasima, volanima, čipki i svemu ženstvenom svaki dan, a ne samo za posebne prigode. Evo, moje četiri Twinset kombinacije i ključnih trendova za hladniji dio godine.

Cvjetna haljina + kardigan + baršun

Jesenski trendovi nadahnuti su stilom 70-ih godina prošlog stoljeća, pa su Twinset i My Twin kolekcije prepune lepršavih cvjetnih haljina, pletenih kardigana i baršunastih sandala sa širokom potpeticom. Uzorak žutih makova i reinterpretacija nordijskog uzorka na pletivu spoj je koji oduševljava na prvu. Baš kao što je neodoljiv i baršun na cipelama i torbama.

Rokerice su postale totalne šminkerice

Frajerski stil postao je vrlo glamurozan, a zbog toga gradskim ulicama hodaju opasno dobro odjevene djevojke. Njihovi su aduti, poput ovih iz kolekcije My Twin, crne kožnate jakne s biserima, dokoljenke ukrašene baršunastim mašnama i štrasom, robusne čizme u bijeloj boji. Ništa nije obično: kratke, široke hlače od baršuna imaju čipku, torbe volane, a sve skupa stvarno sjajno izgleda s pletenim puloverima. Spojiti nespojivo pokazalo se vrlo zabavnom modnom disciplinom.

Čipka + mašne + natikače

Urbani stil ove jeseni neće moći bez čipkastih haljina. Ova crna My Twin lagana je poput daha. Upravo uz takve sofisticirane komade, dizajneri brenda Twinset predlažu da se nose oversized puloveri. Toj moćnoj kombinaciji još samo nedostaju baršunaste natikače s mašnama i sokne ukrašene štrasom. I, da, ima nešto neopisivo seksi u zvuku ženskih koraka, kada potpetice natikača dotaknu asfalt. Naravno, tu su ove sezone i nezaobilazne sokne koje su toliko lijepe – bojama, ukrasima i dizajnom – da ih je stvarno šteta sakriti. Novi val grunge stila Trendovi dolaze i prolaze, a grunge izgleda da je vječan. Pogotovo ove sezone kada obožavamo 90-e, sport, athleisure trend i sve što je na prvi pogled ležerno, a luksuzno. Nova verzija grungea zadržala je neke bezvremenske stvari kao što su kombinacija crne i crvene, trapera i kože. Zahvaljujući My Twin kolekciji prepunoj aplikacija od perli na ruksacima i čizmama, čipkastih elementa na bijelim majicama i zakrpama na trapericama grunge je postao urbani must have – za svaki dan.

Sada znam što znači biti eklektično odjeven te složiti kombinacije za kojima sam toliko žudjela. Osim toga, dok me Aleksandar snimao u outfitima Twinseta na zagrebačkim ulicama dobila sam i mnogo komplimenata slučajnih prolaznika za moje urbane kombinacije prepune detalja. Ako ste i vi poput mene prava Twinset djevojka koja se ne boji ukrasa, modnih detalja i spajati nespojivo posjetite Twinset trgovine u Zagrebu (Gundulićeva 8) i Splitu (Shopping centar Joker).

Sadržaj je nastao u suradnji s brendom Twinset