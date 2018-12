Prihvatila sam hidratacijski izazov za blistav ten u samo tri koraka. Kratko, jednostavno i učinkovito

Ne volim zimu, ali volim blagdansko vrijeme. Stoga sam napravila ova tri koraka hidratacijske njege kako bih imala savršen ten za tulume na koje planiram ići

Svake godine borim se s istim problemom i imam jednake muke – suha i dehidrirana koža bez sjaja. Kad samo pomislim na to kako se spremam za blagdanske zabave, užasava me pomisao da ću se morati pripremati barem dva sata. Morala bih nanijeti toliko kreme i ulja samo kako mi koža ne bi bila suha i kako mi šminka ne bi loše izgledala na licu. Da, možda bi bilo lakše da se ne šminkam, ali ona mi je potrebna jer moram prekriti nedostatke kojih kao da je još više dok je ovakvo hladno vrijeme.

Nova rutina u samo tri koraka

Odustala sam od toga da se svake godine žalim na isti problem i odlučila sam napokon nešto napraviti u vezi toga. Kad sam počela raditi popis potrebnih stvari da riješim taj problem shvatila sam kako je potrebno jako malo za dobru hidrataciju i njegu kože u zimskim danima.

dobra hidratacija iznutra

pravilno čišćenje i masaža kože lica

kvalitetna hidratantna krema i ulje

Prva na popisu je dobra hidratacija iznutra. To znači da količina vode koju sada pijem tijekom dana nije nikako dovoljna. Pravila kažu kako je za žene potrebno oko šest do osam čaša na dan. Važno je znati da osjećaj žeđi govori da je već kasno i do toga ne bi trebalo ni doći. Ok, prvi problem je riješen – na mobitel sam si stavila alarm da svakih sat vremena popijem barem malo vode. Relativno uspijevam.

Druga i zapravo najvažnija stvar je dobro čišćenje i masaža lica. Često sam slušala i čitala o FOREO proizvodima pa kako je ovo godina u kojoj sam odlučila samu sebe počastiti za blagdane, nabavila sam si LUNA mini 2 uređaj za čišćenje i masažu lica. Sigurno ste već upoznate s predivnim dizajnom ovih proizvoda, stvarno su fotogenični i praktični.

Pravilno čišćenje i masaža kože lica

LUNA mini 2 je zapravo unaprijeđena T-Sonic četka namijenjena potpuno osobnoj njezi. Možete birati između šest veselih boja, a ja sam odabrala tamno roza. Odabrala sam ovaj proizvod jer uklanja nečistoće koje mogu uzrokovati nesavršenosti i nepravilnosti na licu, a istodobno je jako nježan prema koži. To je doslovno savršeno za moju kožu koja je zbog ovih niskih temperatura postala osjetljivija nego nikad, a opet je puna nepravilnosti i prištića.

Oduvijek me zanimalo kako je koristiti FOREO proizvode, a nakon što sam isprobala LUNA mini 2 mi je žao što ih nisam počela koristiti i prije. Prvo moram napomenuti da je korištenje stvarno jednostavno. Kad je prvi put upalite moguće je da ćete je morati malo napuniti, a to činite preko punjača koji dobijete u pakiranju. Super je to što s jednim punjenjem od sat vremena baterija traje čak do pet mjeseci.

Prije paljenja LUNA mini 2 trebate znati da ima osam intenziteta za čišćenje i opuštajuću masažu lica. Operete je i onda kreće uživanje. Za najbolje rezultate ovaj bi uređaj trebalo koristiti jednom ujutro i jednom prije spavanja, za vrijeme čišćenja lica. Bez brige, neće vam uzeti mnogo vremena jer je korištenje od minute sasvim dovoljno da vam dubinski očisti kožu i potakne cirkulaciju.

Jednostavno i kratko korištenje