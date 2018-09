Napokon naučite što je booster, a što serum i kako ih koristiti. Koža će vam biti zahvalna

Uz savjete dermatologinje doc. dr. sc Elvire Lazić Mosler naučite kada je vrijeme za serum i booster i kako najbolje iskoristiti ove eliksire ljepote

Serumima i boosterima pridaje se gotovo magična moć pri rješavanju određenog problema na koži ili pak u zaustavljanju prvih znakova starenja na licu i vratu. U čemu je posebnost seruma i boostera, treba li ih koristiti kao dopunu redovitoj njezi ili su zamjena za dnevnu, odnosno noćnu kremu, najčešće su dvojbe koje se javljaju tijekom upotrebe. O tome kako ih odabrati i koristiti pojašnjava doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, dermatologinja u Općoj bolnici “dr. Ivo Pedišić” i Poliklinici Duduković.

Što je serum, a što booster

Serumi za lice su pravi eliksiri za kožu jer sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka (čak pet do deset puta veću količinu nego kreme), i to najčešće jake antioksidanse poput vitamina C i E, ili vitamin A (retinola), hijaluronsku kiselinu, alfa-hidroksi kiseline, peptide, biljne ekstrakte, eterična i biljna ulja i dr. Sastoje se od molekula ili nanomolekula koje su lagane i bolje prodiru u kožu, što im omogućava da provedu aktivne supstancije i hranjive tvari u dublje slojeve kože. Zadaća im je restrukturirati, obnoviti i hidratizirati kožu iznutra. Boosteri su pak novi kozmetički dodaci u njezi kože koji prodiru dublje od seruma i imaju veću koncentraciju aktivnih sastojaka i mnogo brže vidimo pozitivne učinke. Neki boosteri se mogu koristiti samostalno, ali se mogu i dodavati u različite kozmetičke proizvode (kreme, serume i maske) radi jačeg učinka. Nakon boostera lice je trenutno hidratizirano i tonificirano. Boosteri sadrže velike koncentracije antioksidansa, hijaluronske kiseline i drugih aktivnih sastojaka ovisno o učinku koji trenutno želite postići. Popularni su i boosteri koji sadrže probiotike koji održavaju optimalnu pH barijeru kože te tako izravno utječu na njeno zdravlje i zaštitu od različitih vanjskih i unutarnjih agensa.

Po čemu se razlikuju od kreme

Za razliku od seruma i boostera, kreme uglavnom hidratiziraju i štite kožu izvana, odnosno stvaraju zaštitni sloj na površini kože kojim pomažu koži u održavanju njene funkcije kao barijere, prije svega da sprječavaju hlapljenje vode kroz kožu tj. dehidraciju kože. One imaju velike molekule koje privlače vlagu, štite i popravljaju vanjske stanične strukture, poboljšavaju teksturu kože itd. Učinak krema protiv starenja je zato mnogo slabiji od učinka seruma jer se aktivni sastojci iz seruma potpuno upijaju u kožu i pomlađuju je iznutra.

Kada početi koristiti serume i booster

To prije svega ovisi o stanju kože, ali svakako je preporučljivo već u tinejdžerskim, a pogotovo u dvadesetim godinama, početi koristiti antioksidativne serume radi prevencije štetnih utjecaja okoliša koji povećavaju oksidativni stres te serume koji imaju utjecaj na regulaciju djelovanja lojnih žlijezda. Boosteri se obično preporučuju nakon tridesete godine jer se tada već zasigurno počinje usporavati metabolizam i obnavljanje kože te se počinju razgrađivati kolagenska vlakna, te je potrebno potaknuti obnavljanje kože ubrzavanjem prirodnog ljuštenja i stvaranja novih stanica u površnom sloju kože, te stvaranje novoga kolagena u dubljem sloju kože.

Što odabrati

Već neko vrijeme apsolutni hit na tržištu je Minéral 89, Vichyjev dnevni booster za zdraviju i puniju kožu, kojeg obožavaju beauty stručnjaci, influenceri, ali i svi mi. Iznimno lagana minimalistička formula temeljena je na Vichy termalnoj mineraliziranoj vodi koja izvire iz srca francuskih vulkana, a koja je obogaćena s 15 esencijalnih minerala. Mineralizirana je voda prvi put u tako visokoj koncentraciji od 89% udružena s hijaluronskom kiselinom prirodnog podrijetla. Dodatak hijaluronske kiseline djeluje na osnaživanje kože i povećanje otpornosti. Brzo se upija i odmah stvara potpuno proziran sloj, koji koži daje punoću, bez osjećaja težine, a pritom jača funkciju barijere kože. Može se koristiti osobe sa svim tipovima kože, čak i oni s iznimno osjetljivom kožom.

Suha koža: Minéral 89 bit će najbolji prijatelj suhe kože. Sadrži 89% Vichy termalne mineralizirane vode i držat će kožu na optimalnoj razini hidratacije, bez suhih, ljuštećih dijelova.

Osjetljiva koža: Zahvaljujući umirujućoj formuli, smirit će pretjerano osjetljivu kožu. U slučaju da vam je koža osjetljiva i crvenkasta, ovaj dnevni booster koji gasi žeđ kože donijet će trenutno olakšanje.

Masna koža: Zahvaljujući nemasnom zaštitnom sloju koji stvara na površini kože, u Minéralu 89 moći će uživati i osobe s masnim tipom kože. S obzirom da nema komedogeno djelovanje, hidratizirat će kožu bez da začepi pore!

Normalna koža: Minéral 89 je idealan booster za održavanje ravnoteže normale kože tijekom cijele godine.

Kako se nanose serumi i boosteri

Zbog visokih koncentracija aktivnih supstancija nanose se u malim količinama, doslovno u kapima.

Nanose se ciljano kako bi se brže riješili određeni nedostaci na koži, bore, ožiljci, obješena koža, koža bez sjaja, hiperpigmentacije, dehidrirana koža, beživotna i umorna koža ili pak kako bi se spriječilo prijevremeno starenje uzrokovana pojačanim oksidativnim stresom okolišnim čimbenicima, te da se koža dulje održi zdravom i napetom.

Nanose se na očišćenu kožu lica i vrata kao podloga prije kreme, a kod masne kože mogu se koristiti i samostalno, ovisno o sastavu. Nakon nanošenja treba pričekati nekoliko minuta kako bi se potpuno upio pa potom po potrebi nanijeti kremu. Najbolje je koristiti proizvode iz istih linija jednog proizvođača jer to jamči da neće biti neželjenih reakcija zbog neslaganja određenih sastojaka, te omogućuje da proizvod ostvari u potpunosti svoju namijenjenu ulogu.

Vichy Mineral 89 booster najbolje je nanijeti ujutro i navečer, na čistu kožu lica i vrata kao prvi korak svakodnevnog rituala njege. Dovoljno je nježno umasirati samo dvije kapi.

Znamo da pri odabiru njege poput nas, voliš pročitati i mišljenja poznatih beauty influencerica. Što kažu o boosteru Mineral 89 pročitaj ovdje.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Vichy