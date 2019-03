Nakon samo par dana s njim osjetila sam povezanost na toliko razina, očarao me razgovorom i u krevetu

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 27-godišnje studentice

UTORAK

Ne volim utorak jer imam predavanja cijeli dan i tek neku pauzu od sat vremena. Ako ništa, barem je usred dana. Jedva ostajem budna na predavanju ujutro pa bježim na kavu s kolegicama. Družimo se od početka faksa i premda sam malo starija od njih, nikome to ne smeta. Odlučila sam malo kasnije upisati faks jer nisam bila sigurna što zapravo želim od života. Malo sam radila, malo trošila dane i evo me sada na četvrtoj godini.

Nakon faksa odlazim doma i dok sam u tramvaju, javlja mi se poznanica. Kaže mi kako joj se javio prijatelj i pitao za mene, jesam li solo i sve te slične stvari. Moja reakcija na to je prvo smijanje jer ne vjerujem da netko uopće pita za mene, a onda ju tražim da mi kaže o kome se radi. Ne želi, na njegovu zamolbu, pa joj govorim kako jesam solo, ali nisam baš za takve stvari jer mi je trenutno u fokusu faks i pronalaženje posla. Kaže mi da je on zaista drag i da mi možda ne bi bilo loše dati mu šansu. Razmislim o svemu pa joj kažem da ću i dalje razmišljati.

Stižem doma i počinje me izjedati što ne znam o kome se radi i tko to pita za mene. Javljam joj se i tražim tu informaciju ponovno, a ovaj put je i dobivam. Radi se o jako slatkom dečku, nešto starijem od mene, tamne kose i poprilično lijepo isklesanog tijela. Očito mu javi da mi je rekla tko je pa mi se on javlja na Instagramu. Strašno je simpatičan i prva poruka me baš iskreno nasmije. Krenem ga malo pitati o njemu, a on me pita da se vidimo jer baš za te online stvari. Slažem se s njim, ali ipak odbijam, barem za sada, a i ne znam kada bi uopće mogla pronaći vremena. Malo se dopisujemo o životu i razmišljanjima, jako malo o osobnim stvarima pa zaspim tako da sam ga jedva stigla pozdraviti.

SRIJEDA

Budim se baš nekako dobre volje. Vani je sunce, napokon je stiglo toplo vrijeme. Kuham si kavu i malo zujim po bespučima interneta dok ne dođe vrijeme da moram na predavanje. Srećom, danas je tek u 12 pa sam stigla i malo duže odspavati.

Putujem do faksa pa u međuvremenu naiđem na neki smiješan prizor na glavnom kolodvoru i slikam ga. Dvoumim se oko toga da mu se javim s tom slikom ili ne pa ju odlučujem poslati. Odgovara mi dosta brzo sa fotografijom sebe i shvaćam da je stvarno baš jako sladak. Ima malo deblje usne i divne oči, malo izgleda kao da je ispao iz filma. Dopisujemo se cijelo predavanje, ja gotovo ništa ne pratim. Razmišljam i dalje da ga pitam da se vidimo pa odustajem jer se bojim da sam previše napadna.

Odlazim na kavu s prijateljicama pa ga pozdravljam. Stižem doma oko 19, jedem i tuširam se pa opalim selfie u ogledalu samo u ručniku i mokre kose. Osjećam se opasno, šaljem mu ga. On odgovara sa gotovo jednakim selfijem u ručniku i ja skoro padnem na guzicu. Želim ga dirati. Da, apsolutno. To je bila prva pomisao.

Dok sam u krevetu još malo tipkamo i onda shvatim kako sam cijeli dan provela u nekom čudnom deliriju bez da sam bila imalo produktivna. Požalim mu se na to, a on predloži da se nazovemo. Nisam imala ovakav odnos od valjda srednje škole kada mi roditelji nisu dopuštali da se nalazim s dečkima pa je jedino ovakav način komunikacije bio moguć. Treba mi vremena da odlučim pa pristanem.

Javljam se. Njegov glas je dubok, a nježan i muževan. Zvuči kako i izgleda. Razgovaramo o svojim danima i životu, a onda, ni sama ne znam kako, ja odlučim priznati koliko mi se svidjela slika koju je poslao i da ću ju dobro čuvati. On se smije i govori mi kako sam predivna i da ne mora niti reći da on radi istu stvar. Kažem mu i kako sam pomislila da mora da ga je lijepo dirati, a on na to odgovori kako je već dosta razmišljao o tome koliko je mekana i nježna moja koža, te kako bi me rado ljubio po vratu i ramenima. Upustim se u igru pa mu govorim da ga želim skinuti i osjetiti njegovo golo tijelo na svom i da želim da me mazi prstima od glave do pete, ali da je nježan i gladak. Kaže mi kako bi to toliko htio i da će me sanjati. Prekida moj seks talk, malo se razljutim, ali ne dovoljno da mu to i pokažem pa odlazim spavati pomalo napaljena i ‘ostavljena na cjedilu’.

ČETVRTAK

Večeras odlazim na koncert u Kset, a predavanje imam samo ujutro. Popodne imam razgovor za posao u jednoj tvrtci za poziciju account assistanta. Super su mi ti engleski nazivi koji ti nimalo ne objasne o čemu se posao zapravo radi.

Stižem na razgovor nakon predavanja i shvatim da su sve ostale osobe tamo mnogo iskusnije od mene. Shvatim kako su u životu općenito mnogi iskusniji od mene, ali pokušam to pregristi i ostati hrabra. Razgovaram s dvije žene i gospodinom o tome koji su moji ciljevi i što sve mogu pružiti ovoj tvrtci, klasika od razgovora pa mi kažu kako će se javiti. Čini mi se da je dobro prošlo.

Kako nisam gledala mobitel skoro sat vremena, u grupi s curama na Whatsappu vidim kako sve otkazuju večerašnji izlazak. Jedna ipak radi sutra, druga je bolesna, a treća je dobila i želi ostati doma. Glupost, zaista mi se išlo danas. Uzmem si par minuta, razmislim i odlučim pozvati njega sa mnom. Možda će biti potpuni promašaj, ali želim biti hrabra. Šaljem mu, a on odgovara nakon par minuta i kaže da apsolutno može i pita kada se nađemo. Kažem mu dva sata prije koncerta, da ipak popijemo piće i malo se upoznamo prije nego me vidi u smiješnom izdanju gdje skačem ispred benda misleći da plešem.

Nalazimo se u dogovorenom kafiću u 18, ja već sjedim, a on dolazi u tamnoj majici kratkih rukava i trapericama. Ja istovremeno nosim džemper i suknju pa mi nije jasno kako mu je toplo uopće. Doduše, ova majica jako mu dobro ističe sve mišiće i divne ruke, ne žalim se. Čim sam ga vidjela kako stiže do kafića malo me štrecnulo i postalo mi je toplo iznutra. Sjeda preko puta mene, naručuje kavu i počinjemo pričati.

Dva sata prođu kao da smo tamo 15 minuta. Razgovaramo o situacijama u životu, dosadašnjim iskustvima, poslu, faksu, ljudima u našim životima, strastima. Shvatim kako mu cijelo vrijeme zurim u usne dok me gleda, a i na njemu vidim kao da mu je cijelo vrijeme malo žao što mu nisam još bliže. Krenemo prema Ksetu autom pa ulazimo unutra, uzimamo pića i lagano plešemo uz bend prije početka pravog nastupa. Komentiramo ljude oko sebe i smijemo se, a ja razmišljam kako se dugo nisam ovako iskreno smijala. Šaljiv je, drag i cijelo vrijeme se samo pitam što ne valja s njim i što mi skriva. Kreće koncert, oboje smo već lagano ucugani pa se smijemo, plešemo, zezamo i glupiramo. Zabavljam se, a on, za razliku od vjerojatno bilo kojeg tipa u ovoj situaciji, nevjerojatno je drag i ne navaljuje.

Oko 1 sat je pa me pita jesam li za šetnju. Kažem kako sam slomljena i da želim ići kući spavati, a on prihvaća. Vozi me doma pa izađemo iz auta da se pozdravimo kako spada. Približava mi se da me zagrli, a ja osjetim miris njegove kože tako blizu. Miriši kao muškarac, tako poželjno i sirovo. Stavi ruke oko mene, a ja svoje oko njegovog vrata. Osjećam mu široke dlanove na mojim malim leđima. Prolazi mi rukama od vrata do stražnjice, lagano, dok mu ja noktima prolazim po tjemenu. Osjećam kako uživa. Prima me za lice i lagano se odmakne od mene.

Pogleda me duboko u oči, pa u usne, pa u oči, dok mi i dalje lice drži dlanovima. Tople su mu ruke, a ja osjećam da se smijem jer znam što slijedi. Nasmije se, tako preslatko i približi mi se. Njegove usne odjednom su na par milimetara od mojih, osjećam toplinu njegovog daha. Šutimo, mirni, pa ja razvučem usta u osmijeh. To ga pokrene pa me primi još čvršće i prisloni usne na moje. Vruće su, jake i tako mekane. Ljubi me nježno i grize me za donju usnu, a ja onda sišem njegovu. Lagano ga liznem jezikom po unutarnjem dijelu usana i osjetim kako ga to napali pa me čvrsto uhvati i krene ljubiti, pošteno ljubiti. Drži me rukama cijelu, mazi me, dodiruje, a poljupci..samo ne želim da prestane. Odmaknemo se nakon nekoliko minuta i zaista odem doma. Prije toga se još malo ljubimo i smijemo naslonjeni glavama.

Stižem doma i čim prije odlazim spavati samo kako bi mi ostao u glavi.

PETAK

Budim se malo mamurna, ali vesela. Žurim na faks u 10 i jedva gledam. Tipkamo se od jutra i šalimo i zezamo i samo želim nastaviti pričati s njim neprestano. On je trenutno na poslu, a ja oko 14 stižem doma. Radim si ručak pa palim seriju i uspijem zaspati.

Budi me njegov poziv oko 17 sati i pita me što radim te jesam li za druženje. Kažem mu kako se moram razbuditi, ali onda može. Nalazimo se oko 19 nakon što sam doma sve spremila. Srećemo se, a on dolazi prema meni silovito i grli me i ljubi, kao da me nije vidio godinama. Odgovara mi to, pun je energije. Pita me jesam li za da se prošećemo. Pristajem jer će mi to sigurno dobro doći.

Odlazimo autom na Sljeme pa parkiramo i krećemo šetati. Već pomalo pada mrak, a prizor je sve ljepši. Ponio je i dekicu, sve je ovo imao dobro isplanirano pa sjedimo na vidikovcu i gledamo grad. Razgovaramo o svemu pomalo dok je njegova ruka preko mojih leđa i lagano me prstima mazi od vrata do stražnjice. Primam ga za dlan i mazim ga dok vidim u njegovim očima koliko uživa. Usta mu blago titraju od ugode pa ga poljubim, nježno, a onda me uhvati za struk i približi me k sebi. Krene me ljubiti žustro, jako, brzo. Jedva dišem, ali želim još. Ne želim da prestane. Rukama mi prolazi po cijelom tijelu dok mu ja zavlačim ruku pod majicu. Dodirujem njegovo savršeno tijelo i žalim što ga ne mogu skinuti sada i ovdje.

Odlučim biti hrabra i pitam ga želi li da se prebacimo kod mene. Razlog – postaje mi hladno. Da, prije mi postaje previše vruće. Na putu do mene slušamo glasnu glazbu u autu, pjevamo i pravimo se da plešemo dok mi on drži ruku na koljenu. Takav mali dodir u meni izaziva samo razmišljanje kako želim da ta ruka ide malo više.

Dolazimo do mene i prvih pola sata samo pričamo na kauču dok se nisam nagnula preko njega da bi uzela čašu. Osjetim njegov miris i ostanem mu blizu. Počne me ljubiti, pritiskati i držati cijelu. Skidam mu majicu dok ga gledam u čuđenju koliko dobro izgleda. Skida i on mene, polako, tako da mi je prvo podigao majicu i krenuo me ljubiti po trbuhu. Skida mi majicu i osjetim kako me pogleda, kao da bi me pojeo cijelu. Krene me još žustrije ljubiti pa me skida do kraja, a ja ga tražim da se prebacimo u spavaću sobu.

Legnem na krevet, on se skida i krene me ljubiti po trbuhu, grudima, vratu, ramenima. Dira me rukama po cijelom tijelu i tako je nježan i seksualan istovremeno. Osjećam svaki njegov pokret, njegov miris i njegov užitak. Spušta se jezikom oko mog pupka, pa još niže. Ljubi me po unutarnjoj strani bedara dok stenjem i lagano se tresem premda me dira samo po bedrima. Osjećam užurbano kucanje srca, svog i njegovog i samo ga želim. Diram ga bez prestanka, zurim u njegovo tijelo i usne, ljubim ga i ne želim prestati.

Odjednom se smiri dok je iznad mene i lagano me ljubi. Gleda me duboko u oči, osmjehne se i namjesti. Pristaje mi savršeno. Osjećam njegovu vrućinu u sebi, njegov jak dodir koji me pali sve više i više sa svakim dodirom. Osjećam kako uživa u meni, kao i ja u njemu. Osjećam koliko je jak, velik i kako mi želi dati sve. Stenjem, uzdišem, uživam, a ovo traje i traje. On želi da ja uživam, najviše što on to može postići. Ne umara se nego me samo gleda kako uživam pod njim.

Okreće me na trbuh, podiže na struk, naslanja na zid..Prošli smo moju cijelu sobu, a meni i dalje nije dosta. Završavamo u takvom deliriju da na kraju samo ostajemo ležati. Ja sam preko njega, gola, ležim mu na ruci dok mi je noga preko njegovih. Ljubim ga po vratu i samo se smijem. Pitam ga da ostane spavati pa zaspimo zajedno.

SUBOTA

Budim se kao da se sinoć nije dogodilo, kao da je sve to bilo jednostavno previše dobro da bi bilo istinito. A onda ga vidim pored sebe. Sladak je dok spava, a njegove pune usne samo me na pogled tjeraju da ih ljubim. Približim im se lagano i samo prislonim svoje na njegove. Budi se zbunjen pa mu se usta pretvore u ogroman smješak. Nastavlja me ljubiti pa mi stavlja ruku na svoje međunožje. Pokazuje mi kako je spreman dok me ljubi po vratu i miriši mi kosu.

Smješkam se i krećem skidati sve što imam na sebi. On to shvaća kao poziv pa se podiže iznad mene i samo se polako odmah namješta. Osjećam vatru iznutra, kao da mi krv koja kola žilama gori, srce mi brzo lupa i samo ga želim makar je već tu. Želim ga osjećati stalno tu i pored sebe. Igra se sa mnom, isprobavamo neke lude poze, ljubimo se i pomičemo u ritmu dok oboje ne završimo.

Ostajemo ležati još neko vrijeme pa se prebacujemo u boravak, jedemo i pijemo kavu. On ju pije s cimetom, to mi je nešto potpuno novo. I dalje razgovaramo, o Spielbergu, Hemingwayu i Stan Leeu, pričamo o svemu. Toliko je pametan, inteligentan, zgodan. Rijetko kada upoznajem nekoga tko je toliko bistar, dobar i zgodan – umom i tijelom, ovo mi samo daje nadu da postoji šansa i da još ima dobrih ljudi. Provodimo i vrijeme ručka kod mene pa on odlazi oko 16 jer kasnije ima dogovor s dečkima.

Ja večeras ostajem doma, otkazujem dogovor koji sam imala jer želim malo vremena za sebe. Razmišljam o njemu kroz večer, on mi se javlja, pa pita da dođe do mene nakon. Pristajem. Dolazi kod mene oko 23 sata dok sam već u pidžami i gledam film. Ušuška se pored mene, stisne, izljubi me i nastavi gledati sa mnom.

Ne znam što je ovo, kako se dogodilo, ali znam da želim da se nastavi.