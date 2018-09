Nakon Lady Gage i Solange, Matija Čop ostvario suradnju i s Rihannom

Rihanna je jučer zatvorila Tjedan mode u new Yorkom novom kolekcijom za svoju liniju donjeg rublja SavagexFenty

Revija je proslavila žene svih boja kože, oblika tijela, a nosile su je čak i dvije trudnice, no ono što nam je posebno zaokupilo pažnju su fotografije kampanje koja se odmah nakon revije pojavila na službenim stranicama Rihanninog brenda.

Budući da se radi o see now buy now kolekciji, komadi donjeg rublja su već dostupni u online trgovini, a na fotografijama koje prate kolekciju modeli nose cipele hrvatskog diazjnera Matije Čopa.

Radi se o jednom modelu cipela koje ja Matija dizajnirao za svoju diplomsku kolekciju za Royal College of Art koji je završio u Londonu, te o jednom drvenom modelu koji je prije šest godina kreirao za nastup na Fashion.hr-u u Zagrebu.

Ovo je još jedan veliki uspjeh za Matiju koji je do sada već radio komade za spotove Lady Gage i Solange Knowles, a trenutno radi u londonskom studiju legendarne Vivienne Westwood.