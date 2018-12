Najviše volite depilaciju kod kuće? Znamo kako uz samo tri tretmana imati savršeno glatke noge 12 mjeseci

Već sama pomisao na brijanje i čupanje dlačica stvara ti neugodu. Nisi jedina… Zaboravi muku i neugodu, odaberi IPL i uz samo tri bezbolna tretmana koja ćeš napraviti kod kuće, riješi se dlačica na 12 mjeseci

Brijanje, bolno čupanje ili depiliranje kremama kod kuće, situacije su koje čak 80 posto žena svakodnevno proživljava. Naime, istraživanja pokazuju da upravo toliko žena uklanja dlačice samostalno, u toplini svoga doma. Donedavno glavni alati su bili britvice svih vrsta, kreme za depilaciju, trake s voskom i uređaji za čupanje dlačice iz korijena. Sve redom, apsolutno bolno. Pojavom IPL uređaja situacija se drastično mijenja.

IPL UREĐAJ ZA KORIŠTENJE KOD KUĆE? MOŽE.

Moderni uređaji za uklanjanje dlačica kod kuće apsolutni su trend u svijetu, a naravno i kod nas. IPL Luxe uređaj savršeno je jednostavan i najbolji način za uklanjanje dlačica kod kuće. U samo tri tretmana riješit ćete se dlačica godinu dana, a sama pomisao na to skida teret mukotrpnog i čestog uklanjanja uobičajenim metodama. Biti zauvijek bez dlačica bilo je nešto što smo mogli samo sanjati, a sada, zahvaljujući najnovijoj IPL tehnologiji, možete se zauvijek riješiti neželjenih dlačica u udobnosti svoga doma. Iva Radić ga je već isprobala i oduševila se.

PULSNA SVJETLOST ZA SAVRŠENO GLATKE NOGE

IPL Luxe siguran je sustav za uklanjanje dlačica salonske kvalitete, koji je dizajniran za postizanje trajno glatkih rezultata. Uštedjet će vam odlaske u kozmetičke salone i moći ćete odbaciti alternativne metode uklanjanja dlačica. Jednostavno i učinkovito, inteligentni senzori kože očitavaju vašu kožu stotinama puta u sekundi, neprimjetno i kontinuirano prilagođavaju optimalnu snagu za sigurno i učinkovito uklanjanje dlačica.

IPL Luxe koristi tehnologiju impulzivne pulsne svjetlosti kako bi tretirao dlačicu u korijenu, što rezultira trajnim smanjenjem rasta dlačica i osjetno glatkom kožom. Nježan na koži i jednostavan za korištenje, i-Light Luxe ima tri načina rada te sadrži nastavak za korištenje na tijelu i precizan nastavak koji vam omogućuje da ciljate određena područja uključujući lice, tijelo i bikini zonu. IPL sustav također pruža optimalnu valnu duljinu, što znači da će folikula dlačice apsorbirati više svjetla i rasti mnogo sporije, čime ćete dulje imati glatku kožu.

ŠTO NAM NUDI

Trajno uklanjanje dlaka

Stopa bljeskanja svake tri sekunde

IPL Pro Pulse tehnologija

Nije potrebno mijenjati žarulje

Širi prozorčić za tretman na nastavku: 3cm²

Odgovara tipovima kože od I do IV

Načina rada s jednim bljeskom i više bljeskova

5x smart power level LED lampica

Ugrađeni tester za kožu – kontinuirano očitava tip kože (10 puta u sekundi)

Ugrađen senzor za kontakt s kožom

Ugrađen UV filtar

* POJEDINAČNI REZULTATI VARIRAJU. U KLINIČKOM ISPITIVANJU NA TONOVIMA KOŽE OD I – IV NA TIJELU, NA TRETIRANIM MJESTIMA POKAZALO SE DO 94,3%, A PROSJEČNO 66% MANJE DLAKA 12 MJESECI NAKON SAMO TRI TRETMANA. SLIČNI REZULTATI ZABILJEŽENI SU KOD PROFESIONALNIH UREĐAJA ZA UKLANJANJE DLAKA.

NJEŽAN ZA KOŽU, JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

Nježan na koži i jednostavan za korištenje, i-Light Luxe ima tri načina rada te sadrži nastavak za korištenje na tijelu i precizan nastavak koji vam omogućuje da ciljate određena područja uključujući lice (pogodan za upotrebu samo na ženskom licu, na području ispod jagodica), tijelo i bikini zonu. IPL sustav također pruža optimalnu valnu duljinu, što znači da će folikul dlake apsorbirati više svjetla i rasti mnogo sporije, čime ćete dulje imati glatku kožu. Odradite tretman cijelog tijela u samo 43 minute ili, ako ste u žurbi, i-Light Luxe ima Express način rada, što znači da možete postići potpuni tretman tijela u manje od 15 minuta. Express način rada je izvrsna opcija ako nemate vremena, ali ćete trebati još nekoliko tretmana kako biste postigli željeni rezultat.

BRITVICA ZA HITNE SLUČAJEVE

Najbrži, ali, nažalost, najgori način uklanjanja dlačica. Kako ona reže, odnosno “šiša” dlačice na mjestu gdje one izbijaju iz kože, korijen dlačice ostaje netaknut pa rastu prilično brzo. Osim toga, britvica djeluje dosta agresivno na površinu kože: naime, brijanjem se uklanja i hidrolipidni sloj kože te dolazi do slabljenja njene prirodne zaštitne barijere uslijed čega se na koži mogu pojaviti crveni prištići, tipični za fazu nakon depilacije. Britvica može poslužiti za hitne slučajeve, ali nipošto ne bi trebala biti dugoročna opcija. Osim toga, dlačice postaju oštre kao žica. Prihvatljiva za područje pazuha, no za noge je treba primjenjivati samo u hitnim slučajevima.

S KREMAMA ZA DEPILACIJU TREBA OPREZNO

Depilacijske kreme su nešto učinkovitije jer zahvaljujući svojim kemijskim sastojcima usporavaju rast dlačica te slabe njihovu strukturu. No, i u ovom slučaju imajte na umu da će vaša koža biti glatka tek nekoliko dana. Odlučite li se dlačice ukloniti kremom, trebate znati da ona uklanja dlačice, ali ne i korijen pa na glatku kožu možete računati svega dva do tri dana. No, za razliku od britvice čija upotreba dovodi do jačanja strukture dlačica, dugotrajnim korištenjem kreme za depilaciju dlačice postaju slabije i sporije rastu pa se razmak između dvije depilacije s vremenom može i produljiti. Odlučite li se za ovu metodu, nemojte zaboraviti testirati kremu.

VRUĆI VOSAK NIJE ZA OSJETLJIVU KOŽU

Ako se odlučite za uklanjanje dlačica voskom, čupanje dlačica s korijenom jamči glatku kožu gotovo mjesec dana. No, ako imate osjetljive kapilare, naglo povlačenje trake s voskom moglo bi dodatno pogoršati stanje. Stoga, obratite posebnu pozornost na zone na kojima ste primijetili površinske kapilare te na tim mjestima radije primijenite hladni vosak. Rezultati epilacije voskom su dugotrajniji ako se epilacija obavi za vrijeme menstrualnog ciklusa, kada je aktivnost korijena dlačice usporena.

