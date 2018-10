Stvarno obožavamo cipele i torbe. Zato smo s posebnim žarom proučile svjetske brendove iz dućana Karla

Da biste se lakše snašle u trendovima cipela i torbi, napravile smo konkretan vodič kroz najljepše modele iz trgovina Karla

Mnogim je muškarcima to možda neshvatljivo, ali ženama stvarno (ali stvarno) treba i do nekoliko novih modela obuće. Zašto? Teško je to objasniti i zapravo potpuno nepotrebno jer modni dodaci, kao što su cipele i torbe, prema svim istraživanjima pripadaju kategoriji malih ženskih radosti.

Najljepši modeli sezone

Cipele i torbe jednostavno žene čine sretnima – i mnogo bolje odjevenima. Ne kaže se bez veze da se dobar stil gradi od cipela i torbi. Stoga smo skoknule do dućana Karla jer znamo da upravo ondje uvijek možemo pronaći najljepše modele, odabrane prema trendovima svjetskih metropola koje nose najpoznatije influencerice i zvijezde.

Da biste se lakše snašle u ovom carstvu modnih dodataka popularnih brendova Marc Jacobs, Tory Burch, See by Chloé, Twinset, Ugg, Coccinelle, Loriblu, Fabi, Furla, Pura Lopez i drugih, napravile smo konkretan vodič kroz ključne trendove za ovu jesen i zimu te složile najljepše spojeve cipela i torbi s kojima ćemo se sigurno istaknuti u gomili.

Ženstveno u svim nijansama crvene

Na svjetskim pistama najprestižnijih modnih dizajnera blješti jedan posebno efektan trend koji je teško ne zamijetiti: total look u crvenoj boji. Gradacije ove nijanse – od elegantne u boji vina pa sve do seksi jarko crvene – nose se na puloverima, kaputima, hlačama, ali i na modnim detaljima. Stoga je crvena obuća u kombinaciji s crvenom torbom nešto što bismo vrlo rado nosile. Jer kako, ako ne ovako, podići raspoloženje u tmurna jesenska jutra.

Vrijeme je za konjak

Krzno grije tijelo, ali i stil. Veliki svjetski hit su torbe ukrašene bijelim čupavim detaljima od eko dlake, ali i čizme čija je unutrašnost obložena ovčjim ili janjećim krznom. Predvodnik ovog trenda su svakako polučizmice australskog brenda UGG koje su napravljene od Twinface dvostrane ovčje kože, koje se mogu nositi po kiši ili snijegu. Instagram profili svjetskih influencerica prepuni su ovih modnih detalja, a eleganciju i sofisticiranost dodatno im daje koža u luksuznoj konjak boji. Riječ je o modnim detaljima koji pristaju uz sve kombinacije, a može ih se uistinu nositi od jutra do večeri.

Sportske igre bez granica

Otkako se sport uvukao u odjevne kombinacije trendseterica, moda je postala vrlo ugodna – oku i stilu. Najnoviji trend koji je zapalio modne piste jest athleisure, koji svoju inspiraciju vuče iz udobnih, sportskih komada: tenisica stopljenih sa čarapom i ruksacima koji su toliko praktični i lijepi da ih ne želimo nikada skinuti.

Kako nositi hit sezone – bijele čizme U 60-im godinama prošlog stoljeća bijele čizmice bile su sasvim normalna stvar. Eto, prošle su godine i godine, da se ovaj ženstveni trend ponovno vrati u modu. Sada ih moderne žene nose uz bohemian lepršave haljine i dugačke veste u kombinaciji s torbicama u ružičastim i nježnim puderastim nijansama. TWIN SET GIANCARLO PAOLI SEE BY CHLOE GIANCARLO PAOLI SEE BY CHLOE

Bikerice i kaubojke

Ove sezone žene su zaigrale opasnu modnu igru koračajući svijetom u glamuroznim bajkericama i kaubojkama u crnoj boji. Da stvar bude mnogo bolja, spomenute čizme frajerskog stila ukrašene su vrlo ženstvenim detaljima, a nose se uz spektakularne torbe čiji je oblik inspiriran konjskim sedlom.

Torbe u puderastim nijansama

Najnježnija stvar koju možete učiniti za svoj jesenski stil jest da postanete vlasnicom torbe u puder nijansi. Bez obzira na svoju nježnu stranu, ovaj je komad zapravo prilično žestok: toliko se snažno ističe u kombinacijama s tipičnim jesenskim bojama kao što su crna, smeđa i crvena.

