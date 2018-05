Iako obrve mogu uljepšati naše lice i izgled, jednako tako ih pogreške pri oblikovanju mogu uništiti. Zato smo se prepustile profesionalkama i isprobale sve metode oblikovanja obrva u najpopularnijim zagrebačkom salonima, a rezultat testa prilično je impresivan

Obrve nikad nisu bile bitne kao posljednjih nekoliko sezona. Dok su tanke obrve dominirale u prošlosti, sad su poželjne prirodne i guste obrve kakve imaju slavne osobe poput Care Delavigne, Selene Gomez i Kim Kardashian.

Budući da svatko od nas ima drugačije obrve, fizionomiju lica, ali i svoje želje za uređenjem njihova oblika, Vanda, Ivana, Katarina, Lucija i ja (Lea) posjetile smo najpoznatije kozmetičke salone za uređenje obrva u Zagrebu kako bismo isprobale sve metode oblikovanja i detaljno vam prenijele svoja iskustva.

Vanda: Japansko iscrtavanje obrva

Gdje sam bila: Vikler i ruž

Adresa: Ulica grada Vukovara 20

Koliko košta: 1200 kuna, a prva nadopuna koja se radi nakon dva mjeseca ulazi u cijenu

Koliko traje: Između 1 i 2 sata, ovisno o klijentu

Naručivanje: Da

Vandine obrve su prirodno svijetle, dosta debele i ravne, ali ne i guste. Obrve, kaže, mrzi čupati i uglavnom gnjavi frendice da joj to one rade dok se ona trudi ne rasplakati. Tvrdi kako je čupanje obrva iz nekog razloga boli više od brazilske depilacije, piercanja i čišćenja lica zajedno. ”Najozbiljnije. Ako nemam nikoga oko sebe da mi ih počupa ili odem u neki kozmetički salon da mi ih srede i oboje u tamnosmeđu boju ili ih pustim pa furam prirodni izgled”, kaže Vanda.

Budući da je japansko iscrtavanje obrva tehnika oblikovanja obrva koja rezultira jako prirodnim lookom i najtraženija je u Vikleru i ružu Vanda se odlučila baš za taj tretman. Japansko iscrtavanje obrva ili microblading tehnika je koja spada u polutrajan make-up.

Nožićem umočenim u željeni pigment, koji se u Vandinom slučaju miksao kako bi dobila željenu boju, iscrtavaju se dlačice ondje gdje se želi postići gustoća ili tamo gdje prirodno nedostaju.

Nakon dogovora o željenoj boji i obliku, posebnim se šestarom mjeri i crta oblik obrva na licu kako bi bile savršene prema proporcijama. Većina žena odlučuje se na anesteziju prilikom postupka koja se maže na područje koje će se tretirati, no Vanda je to hrabro odbila.

PROCES MJERENJA: Prati se prirodan oblik obrva i slušaju se želje klijenta, a do savršenog oblika dolazi se zlatnim rezom. Nakon toga olovkom se iscrtava oblik i, ako je klijentica zadovoljna, postupak može početi. Vanda je zaključila kako je tretman pomalo bolan, ali da to ipak nije ništa strašno. Tvrdi kako je čak i bez anestezije, skoro uspjela zaspati. Prije samog iscrtavanja, dlačice izvan iscrtanog okvira se počupaju pincetom.

PROCES ISCRTAVANJA: Iako je u ovaj tretman uključeno rezanje, Vanda tvrdi da je potpuno izdržljivo. Svi su instrumenti sterilni, a nožić s mikrocutterima se prije svakog reza umače u pigment. Nakon što se obrve iscrtaju, mažu se bojom. Za nju je ovo bio najbolniji korak čitavog tretmana jer peče, ali kako kaže, samo nekoliko sekundi. Nakon toga, iscrtava se još dlačica i ponovno se stavlja sloj boje. Obrve su nakon iscrtavanja osjetljive i pigment je mnogo jači jer se nakon 3-4 dana ispere oko 70 posto boje.

Nakon tretmana sljedećih 10 dana na obrve se ne smije stavljati nikakva šminka te ih potrebno svakih nekoliko sati mazati Bepenthen kremom. Otprilike tri tjedna nakon tretmana, najčešće je potrebna korekcija jer svaka koža pigment prima drugačije. Koža je do tada oporavljena pa se popravljaju eventualni nedostaci. U Vikleru i ružu ovo nude besplatno.

MOJ DOJAM: Prije svega moram reći kako sam se tijekom cijelog tretmana osjećala jako ugodno i opušteno te da sam u dobrim rukama. Osoblje je ljubazno i profesionalno. Uživala sam u tretmanu i dobroj atmosferi koja je vladala u salonu – bila sam u zasebnoj sobi s gospođom koja mi je iscrtavala obrve – lijepo smo se napričale i nasmijale, a rezultatom sam prezadovoljna. Ujutro više ne moram iscrtavati obrve, one su jednostavno uvijek tu i uvijek su savršene. Trajnost tretmana ovisi od osobe do osobe, ali trebale bi biti tu oko godinu dana što je super. Definitivno ću ponovno otići na japansko iscrtavanje kad mi obrve izblijede i preporučila bih ga svakoj ženi kojoj se jednostavno ne da svako jutro iscrtavati obrve.

Lea: Threading (čupanje koncem)

Gdje sam bila: Manuela Picard Beauty Studio& Brow Bar

Adresa: Gajeva ulica 8

Koliko košta: 80 kuna, a zajedno s bojenjem 100 kuna

Koliko traje: 15-ak minuta

Naručivanje: Da

Inače sam sama svoj majstor i obrve čupam pincetom. Iako sam mislila da imam super oblikovane obrve i da ih ne trebam nikako drugačije njegovati i dodatno oblikovati, vlasnica beauty salona Manuela Picard me u tome vrlo brzo razuvjerila.

Raspitujući se o najnovijim trendovima prije konačne odluke saznala sam kako u posljednje vrijeme svi žele imati prirodne, svijetle obrve. Budući da je Manuela Picard Beauty Studio poznat po threadingu obrva, nakon kratkog razgovora i pregleda stanja mojih obrva pristajem na threading metodu iako nisam znala što točno mogu očekivati.

PROCES ČUPANJA: Manuela me uvjerava da je metoda bezbolna i da će rezultat biti posve prirodan. Nakon dezinfekcije kože i uklanjanja šminke čistačem na bazi lavande koji umiruje kožu, Manuela započinje s primjenom ove drevne indijske tehnike kojom se može ukloniti i najsitnija dlačica, a iritacija kože je minimalna.

Za to koristi poseban antibakterijski konac koji je potpuno čist i drugačiji od normalnih konaca koji se koriste za šivanje. Ono što je najveća razlika od čupanja pincetom, voskom ili nekim drugim metodama je to što je ovo preciznije, nježnije na koži. Mogu je koristiti žene bez obzira na godine, na bilo kojoj koži, čak i na osjetljivijoj zato što konac samo klizi lagano.

PROCES BOJENJA: Nakon toga uslijedilo je bojenje obrva posebnom oftamološkom bojom koja je prirodna, biljna i ne sadrži amonijak. “Bojenje je super stvar jer pofarba i one najsitnije dlačice tako da izgleda vizualno gušće i lijepo”, priča Manuela dok mi malim kistom nanosi boju. Uslijedilo je par minuta čekanja i mirovanja na stolici da se boja upije.

Koristim trenutak i škicam se u ogledalo. A onda šok i nevjerica. Izrazito tamne i debele obrve, koje nikako ne idu uz moju svijetlu put i plavu kosu. No, sve mi je ubrzo postalo puno jasnije kada mi je Manuela ostatak boje uklonila blazinicom. Za tamne djevojke koriste tamno brown tonove da daju jednu jaču punoću, no to sve ovisi kakve prirodne obrve imate pa ako je potrebno onda se malo pojača taj cijeli efekt da ne izgleda preumjetno i preistanjeno.

”Trudim se napraviti najbolje od vaših obrva koje imate, a da izgleda lijepo i njegovano”, kaže Manuela. Dolazak na ovaj tretman preporučuje se jednom mjesečno kako bi obrve izgledale održavano. Prednost je i što dlačice rastu mnogo sporije nakon čupanja koncem nego nakon čupanja pincetom ili voskom.

MOJ DOJAM: U salon su me primili u vrijeme u koje sam bila naručena tako da nisam morala čekati. Svidjelo mi se to što me tijekom cijelog procesa vodi kroz ono što radi na mom licu. S obzirom na to da sama inače pincetom čupam obrve, ovo mi je bilo prilično bezbolno, a sa samim tretmanom i konačnim izgledom bila sam zadovoljna, posebno nakon bojenja obrva. I uz to, sada sam mirna sljedeća četiri tjedna.

Ivana: Glam definition korekcija obrva (čupanje pincetom)

Gdje sam bila: Kozmetički studio Manuela Šapro

Adresa: Medvedgradska ulica 11

Koliko košta: 50 kuna, a zajedno s bojenjem je 95 kuna

Koliko traje: 30-35 minuta

Naručivanje: Da

Ivana je posjetila kozmetički salon Manuela Šapro koji pruža uslugu kratke korekcije obrva sa i bez bojenja obrva. Ona se odlučila za ovo prvo, korekciju obrva s bojenjem. Riječ je o tretmanu glam definition.

PROCES ČUPANJA: Prije početka samog samog tretmana za svaku pojedinu osobu važno je vidjeti ima li oštre ili nježne konture lica te koji je smjer rasta obrva. Ivana je saznala kako se u korekciji služe pravilima i šablonama. Potrebno je prvo vidjeti širinu nosa, širinu oka te koliki je razmak između očiju, a onda se bira metoda.

Dok neki koji dolaze na korekciju već imaju svoje želje, čak i ponesu slike kakav bi oblik obrva željeli drugi se prepuste rukama kozmetičarke koja kaže kako je važno uskladiti želje i mogućnosti svake osobe. Čupanje pincetom kod Ivane trajalo je nekih 10-ak minuta i zaključila je kako je posve bezbolno.

PROCES BOJENJA: Nakon čupanja, uslijedilo je bojenje. Boja je odabrana prema boji očiju, a ne kose.

MOJ DOJAM: Nakon završenog postupka korekcije i bojenja obrva bila sam više nego zadovoljna, posebice jer su mi prvi put obojili obrve. Tako da sam odlučila kako ću zasigurno na te tretmane ponovno ići.

Katarina: Neyes brows (bojenje, čupanje voskom, oblikovanje koncem, čupkanje pincetom)

Gdje sam bila: TB make UP

Adresa: Masarykova ulica 18

Koliko košta: 200 kuna

Koliko traje: oko 40 minuta

Naručivanje: DA

Katarina je dobila tretman Neyes. Riječ je o kombinaciji bojenja obrva, oblikovanja voskom i čupanja koncem. Rezultati ovog tretmana traju četiri do šest tjedana, no to će ovisiti o rastu obrva koji je individualan, te o tome jeste li mnogo na suncu, idete li u solarij i slično. Katarina je saznala kako za ovaj tretman kasnije nije potrebna nikakva posebna njega, u smislu kremica ili pažnje na suncu i vodi, a boju neće skinuti niti sredstvo za skidanje šminke.

PROCES BOJENJA: Za razliku od metoda na kojima su bile Ivana, Lucija, Vanda i ja, Katarinina metoda započela je bojenjem obrva. Za ovo nije potrebna posebna njega, u smislu kremica ili pažnje na suncu i vodi, a boju neće skinuti niti sredstvo za skidanje šminke.

PROCES ČUPANJA: Nakon bojenja uslijedilo je određivanje oblika obrva te kombinacija čupanja voskom i čupanja koncem. Voskom se, kaže Katarina, čupa jedino uz sam rub obrva dok se koncem popravljaju nedostaci oko obrva.

MOJ DOJAM: Cjelokupna atmosfera u salonu je divna, mirno je i tiho bez obzira na to što se salon nalazi u centru grada. Tajana je jako simpatična, vesela i bila je spremna odgovoriti mi na sva pitanja u vezi dodatne njege za moje obrve i trepavice. Tretman nije nimalo bolan, a i ona je jako pazila na to da mi bude ugodno.

Lucija: Brow styling (čupanje voskom i pincetom)

Gdje sam bila: Benefit brow bar Parfumerije Douglas

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 1

Koliko košta: 220 kuna, a zajedno s bojenjem 295 kuna

Koliko traje: 30-ak minuta

Naručivanje: DA

U gotovo svakoj poslovnici Parfumerije Douglas nalazi se Benefit brow bar u kojem pružaju uslugu brow staylinga. Riječ je o tehnici uređivanja obrva koja podrazumijeva depilaciju voskom ili čupanje pincetom uz dodatno bojenje, ako mušterija želi.

Budući da je Lucija također do sada svoje obrve uređivala sama, uglavnom čupajući pincetom onaj višak ispod, nije znala što je sve čeka. Prije samog postupka, potpisala je obrazac s kojim je potvrdila da razumije moguće posljedice crvenila i reakcija nakon tretmana i da na njih pristaje. Također je potvrdila da nije imala nekakve plastične operacije ili stavljala botoks jer postupak s voskom može i na to utjecati.

Nakon toga joj je pomoću ogledala i crtanja točkica pokazano kako će joj izgledati konačan oblik. Uslijedio je dogovor da će joj obrve samo čupati voskom i pincetom, bez bojenja, jer do sada nije nikada bojila niti obrve niti kosu. ”Prirodni pramenovi koji posvijetle ljeti, ali i mala lijenost za obnavljanjem boje mi već godinama drže originalnu boju na kosi”, kaže Lucija. Ako netko želi bojiti obrve, a to nije nikada radio potreban je test na boju 48 sati prije postupka.

PROCES ČUPANJA: Nakon što su joj pokazali kartice s četiri oblika obrva koje rade – natural, feather, straight i bold and angular, Lucija se odlučila za najpopularniji natural oblik. To je značilo da će se držati njezinog prirodnog oblika, dlačice malo skratiti, depilirati viškove voskom te doraditi pincetom.

Obrve su joj malo skratili na početku, kako bi se poravnale s unutarnjim kutom oka, dok su luk i kraj obrva bili na idealnom mjestu – luk dijagonalno od bočnog vrha nosa linijom koja ide kroz zjenicu oka, a kraj također dijagonalnom linijom od kraja nosa kroz vanjski kut oka. Dlačice su joj minimalno skraćene, a nježnim voskom skinut joj je višak dlačica oko cijelih obrva. Prije samog voska na obrve su joj stavili ulje koje omekšava kožu i ublažava iritaciju, a to je slijedilo i nakon korekcije s pincetom. Također joj je i stavljen gel s aloe verom koji hladi i dodatno ublaži iritaciju i crvenilo”.

PROCES ULJEPŠAVANJA: Budući da nije bojila obrve, kozmetičarka ih je popunila sjenilom i gelom, oblik je naglašen nježnom olovkom highbrow ružičaste nijanse namijenjene podizanju obrva i otvaranju samih očiju. Iza toga je uslijedio i lagani make-up koji je dodatno naglasio obrve.

Savjet stručnjaka je da djevojke ne počinju čupati obrve prije početka srednje škole, a ako to žele raditi, bilo bi dobro da barem prvi put dođu kod stručnjaka kako bi im se na vrijeme oblikovale onako kako najbolje odgovara njihovu obliku lica. Benefitovi brow barovi popularna su mjesta na koja dolaze mnoge žene, pa tako i majke s kćerima, jer djevojke koje su maloljetne ne mogu same potpisati već spomenuti obrazac preuzimanja odgovornosti.

MOJ DOJAM: Nakon tretmana koji je potrajao kraće od očekivanog, vidjela sam svoje obrve u najboljem izdanju do sada, a ostale su divne i kada sam navečer skinula sjenilo, olovku i ostale preparate s njih. Ono što mi se još više svidjelo jesu zapravo savjeti i mali trikovi koje sam dobila u vezi uređivanja obrva i šminkanja za vrijeme tretmana. To je i bila svrha prvog Benefitovog butika Facepalm u San Franciscu. U svakom slučaju, preporučujem da barem jednom odete po svoje Benefit brows.