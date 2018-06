Možda ne znamo sve o Marku Huđu, Goranu Joviću i Borisu Štoku, ali zato točno znamo kako mirišu

Osim što su objektivno zgodni frajeri i uspješni u svom poslu, onako na prvu Marko Huđ, Goran Jović i Boris Štok nemaju mnogo toga zajedničkog. Zagrepčanin Marko je arhitekt koji sa svojim lifestyle projektom rastura na Instagramu, 40-godišnji Goran Jović predaje tjelesni u jednoj srednjoj školi i bavi se fotografijom, a Riječanin Boris Štok pjeva, piše pjesme i upravo završava svoj samostalni album. No, znamo da ipak imaju nešto zajedničko: novi parfem koji jednostavno obožavaju. Ovi marljivi, uspješni, uporni i strastveni muškarci nedavno su postali zaštitna lica muškog mirisa Y brenda YSL i ušli u našu kozmetičku povijest.

Prvima je uspjelo, naime, da ih angažira neki ovako prestižan svjetski brend u svojoj regionalnoj kampanji, a mi smo im upravo zbog toga dale da ispune naš Super1 leksikon.

Matko je 25-godišnjak iz Zagreba i pravi predstavnik millennials generacije koji je prije godinu dana započeo svoj fashion/lifestyle Instagram profil. Od malih nogu iskazivao je svoj kreativan duh, nadarenost za crtanje i smisao za estetiku, te je studij arhitekture bio logičan izbor.

Goran je 40-godišnjak iz Imotskog; po struci i zaposlenju profesor tjelesne kulture u srednjoj školi, ali više od toga fotograf i istraživač.

Super1 leksikon

Kada su me zvali da budem zaštitno lice mirisa YSL moja prva reakcija je bila…

…veliko čuđenje: “Ja! Model! Miris! Y!”, odmah potom uslijedila je pomisao: “Ne! To nisam ja i neću!” Međutim, Ivana Petković je s lakoćom objasnila osnovnu bit kampanje i cijela priča oko slogana “from zero to hero” ipak me zaintrigirala

Kada su me vidjeli u ulozi zaštitnog lica za YSL miris Y, najsmješniji komentari su mi bili…

…dosjetke poput “iz džungle u studio”, “majica na snimanju je bila suvišna, ponovi snimanje”

Moja je strast…

…fotografija, odgovoriti sebi na nova pitanja koja me vode u egzotične krajeve

Za mene je uspjeh…

…biti freelancer, raditi u svakom trenutku ono što te ispunjava i riješiti se svega što donosi negativnu energiju

YSL miris Y stavljam…

…na torzo. 🙂