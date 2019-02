Mladi dizajneri, sjajna Victoria Beckham i Burberry u novoj eri. Tjedan mode u Londonu je opako dobar

U Londonu je tijekom vikenda počeo Tjedan mode, a kolekcije koje smo do sada vidjeli su zbilja dobre

Nakon par uspavanih sezona gdje smo iznova gledali tajice, trenirke, hudice i tenisice, modni mjesec napokon donosi malo uzbudljivije mode. Kolekcije za jesen 2019. već su u New Yorku bile zaista uzbudljive, a u Londonu se taj trend sada nastavlja.

Sjajnu reviju su kao i uvijek održali studenti Central Saint Martinsa, pionirka britanske mode Vivienne Westwood kod koje trenutno radi naš Matija Čop, pokazala je svima zašto je i dalje relevantna, a Victoria Beckham još jednom je dokazala da nije još samo jedna celebrity dizajnerica u nizu. Evo najvažnijih stvari koje smo do sada vidjeli.

MAESTRALNA VICTORIA BECKHAM

Ne, Victoria Beckham nije još jedna celebrity dizajnerica u nizu. Njezin tim je ispred svog vremena kad je u pitanju dizajn, a opet vrlo praktičan u razmišljanju i traženju onoga što ženama treba za svaki dan. Beckham je Vogueovoj kritičarki Sarah Mower rekla da je ova kolekcija abeceda jednog ženskog života jer sadrži baš sve što bi zaposlenoj ženi moglo trebati iz dana u dan. Nije li to pravi razlog zašto bi se jedna zvijezda upustila u modni dizajn?

Odijela, pencil suknje, kvalitetno krojene hlače, jednostavne haljine koje se nose od jutra do mraka, besprijekorni kaputi i sakoi i uz sve to, malo pomaknute cipele poput kožnih čizama s otvorenim prstima. Sve to dio je nove kolekcije Victorije Beckham u kojoj će njezine obožavateljive nedvojbeno uživati.

OMAMLJUJUĆA SIMONE ROCHA

Miljenica londonske publike prikazala je još jednu kolekciju kojom je jasno poručila da je trendovi ne zanimaju te da je njezin stil i dizajnerski izričaj dovoljno snažan da nadiđe prolaznost mode. Reviju su nosile Chloë Sevigny, Jeny Howorth, Jade Parfitt, Lily Cole te Lindsey Wixson koje su slale snažnu vibru neovisnih žena kakve nose Simone Rocha komade.

Nova kolekcija donijela je beskrajnu igru tekstura, suprotstavljanje punih i prozirnih tkanina kao i minijaturnih i površinom velikih odjevnih predmeta. Boje su bile poprilično suptilne, ali su u kombinaciji s printevima i izvezenim perlama na transparentnim površinama sjajno došle do izražaja.

KRALJICA PRINTA U IGRI TEKSTURE

Mary Katrantzou, londonska dizajnerica grčkog podrijetla, u Londonu je prikazala čarobne komade u koje se doista zagledate i jednostavnu vas obuzmu. Vogue je pisao da je Katrantzou već gotovo dizajnerica visoke mode jer se toliko posvjećuje svakom detalju u svojim kolekcijama.

Ovu novu za jesen 2019. karatkterizirali su volani i perje uz, dakako, nezaobilazan print koji je zaštitni znak dizajnerice od samog početka karijere. Kad su boje u pitanju, Katrantzou je uključila baš sve boje duginog spektra, a kao i Rocha, igrala se i kombinacijama punih i transparentnih materijala. Usitinu čarobno.

AKTIVIZAM VIVENNE WESTWOOD

Iako joj je već 77 godina, Vivienne Westwood se i dalje neumorno bori protiv klimatskih promjena, nejednakosti u društvu, a trenutno čak i protiv Brexita. I u ovoj je kolekciji kritizirala klimatske promjene i utjecaj koji modna industrija ima na njih pa je na jednu majicu stavila čak i vlastitu fotografiju na kojoj drži natpis koji poručuje da smo svoje duše prodali konzumerizmu, dok nam mediji govore samo ono što želimo čuti.

Na dan održavanja revije, u Londonu su prosvjedovali članovi grupe Extinction Rebellion koji su poručili da se konzumacija odjeće u posljednjih 15 godina udvorstručila. Slučajno ili ne, Westwood je na svoj račun primila kritike jer kupcima govori da prestanu kupovati dok istovremeno pokušava prodati vlastitu novu kolekciju. No, njezin lanac proizvodnje je besprijekoran kad je etički kodeks u pitanju. Ima li zato pravo poticati na konzumerizam, pitanje je na koje nećemo naći odgovor.

RICARDO TISCI IMA PLAN ZA BURBERRY

Tisci je novu kolekciju nazvao “Tempest” jer, kako je rekao za Vogue, u britanskom vremenu i kulturi postoji puno kontrasta. Tempest znači oluja ili nepogoda, a upravo to opisuje ne samo klimatske promjene i prekomjerni konzumerizam kad je moda u Velikoj Britaniji u pitanju, ali i podijeljenost oko Brexita koji se događa iako je veliki dio građana pa i političara i dalje nezadovoljan.

U novoj kolekciji zato smo vidjeli puno kontrasta. Prvenstveno onaj između dnevne poslovne odjeće i uličnih komada odnosno trenirki. Zatim između dominantne bež boje i jarke crvene i plave odnosno boja zastave Velike Britanije, ali i poretka modela gdje smo na početku vidjeli mlada i svježa lica u uličnoj odjeći, a onda pionirke kao što su Natalia Vodianova, Freja Beha Eriksen ili Tiscijeva muza Maricarla Boscono u ozbljinim ženskim odijelima i dnevnim midi haljinama. Čini se da Tisci zna što radi i ide mu dobro.