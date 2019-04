Mjesec dana sam prala kosu pivskim šamponom. Imam detaljan dnevnik i rezultate

Nakon što smo pisale o konjskom šamponu i isprobale ga i same (koji je, usput, potpuni hit), na policama smo naišle na i pivski šampon

Ono što me odmah zainteresiralo je sadrži li zaista pivo i ako da, zašto. Pa eto, prije svega, među sastojcima se nalazi voda, soda, betanin, klorit, sodijum sulfat, pivo i benzat. Većinu od tih sastojaka pronaći ćete u mnogim šamponima i važno je napomenuti da ovaj šampon nije baš najbolji za okoliš, a ako imate osjetljivu kožu, dobro proučite jeste li možda osjetljivi na neke od sastojaka.

Našla sam ga u Mülleru, cijena mu je 16,90 kuna, a zove se Original Hagners Bier Shampoo. Nema neki jak miris, ali možda malo podsjeća na one frizerske šampone koje su koristile naše mame. Miris mu je nekako bademast, a tek ako zaista razmislite vas može podsjetiti na pivo. Ako stvarno ne volite pivo, neće vam se svidjeti niti ovaj miris.

Glavni razlog zašto sam smatrala da je ovaj šampon dobar za kosu je činjenica da fermentirani napitak piva u sebi ima poprilično veliku razinu B vitamina koji je poznat za poboljšavanje dlake, kao i rast iste. Tako i na samom šamponu navode da se koristi za čvrstoću, sjaj, punoću i mirisnu svježinu. Šampon je crvenkaste boje i ne trebate ga puno staviti na kosu da bi se i prljava kosa jako pjenila. Ja sam ga koristila na području cijele glave te ga umasiravala oko minutu pa isprala mlakom vodom, kao i svaki drugi šampon.

Dnevnik korištenja kroz mjesec dana

1. pranje

Dan 1.

Perem kosu. Šampon je crvenkaste boje i ima jak miris dok se nanosi. Kosa mi je bila prljava od laka i spreja, ali se od samo malo šampona jako zapjenila. Regenerator nisam koristila. Osjećaj kose nakon pranja je dosta loš – izgleda suho i ispucalo. Nakon raščešljavanja i sušenja kosa je jako nježna i glatka, ali ima jak miris. Stavljam regenerator u spreju samo da bih ga zaustavila.

Dan 2.

Inače imam problema s peruti, ali sam je se uspjela riješiti u zadnjih mjesec dana. Kosa mi ujutro nije bila naelektrizirana, ali se nekako doimala suhom, makar gustom, kao da sam ju isfenirala kod frizera. Kroz cijeli dan nije letjela i nije se previše petljala. Dolazim doma, češljam se i vidim da imam par komadića peruti. Jednim pranjem s ovim šamponom sam ju uspjela vratiti, super.

Dan 3.

U pravilu tek četvrti dan perem kosu pa ću tako napraviti i u ovom testu. Kosa je malo masna uz tjeme, ali jedva vidljivo. U ovakvim trenucima bih stavila malo šampona za suho pranje, ali odlučim ga ne staviti. Ostavljam kosu puštenu za dan.

Kroz dan mi se kosa dosta masti makar ju ne diram. Bez obzira na to je jako sjajna i mekana na dodir, manje gusta jer je ipak malo prljava. U međuvremenu sjedim u kafiću u kojem se puši, a vani je vlažno pa to pripisujem i tome. Dolazim doma, kosa je dosta masna i sutra ću ju morati zavezati.

2. pranje

Dan 4.

Stavljam malo spreja za suho pranje i vežem kosu u zalizani rep. Kosa je i dalje mekana na dodir. Shvatila sam da me, makar kosa nije čista, tjeme ne svrbi, a inače bude tako.

Perem kosu, ponovno bez regeneratora. Nakon pranja ne izgleda dobro, kao da je spaljena. Nakon češljanja je u redu, ali se malo teže raščešljava. Sušim ju fenom tako da glavu okrenem prema dolje. Gusta je i puna, ali i dalje mi se ne sviđa miris. Ovaj put je barem slabiji nego prvi.

Dan 5.

Kosa je čista, ali nije ostala ravna kakva inače bude nakon feniranja pa ju ujutro malo peglam na vrhovima.

Do kraja dana je masna uz tjeme i slijepila se. Ne izgleda kao da je ovo prvi dan nakon pranja nego kao da je treći. Danas nisam sjedila u kafiću niti bila u dimu pa me ovo neugodno iznenadilo.

Dan 7.

Vežem kosu u rep, ovo nema smisla. Vrhovi su nježni, ali ostatak kose je u užasnom stanju.

3. pranje

Dan 8.

Kosa je masna, ali od kolegice saznajem da nije baš čudno da kosa nakon promjene šampona tako reagira i da joj treba vremena da se privikne. Perem kosu koja se ovaj put puno lakše raščešljava i nema jak miris.

Dan 10.

Kosa je nakon vjetra manje raščupanija nego što sam očekivala. Bez obzira na češljanje u redakciji nije naelektrizirana. Ostaje ravna kroz dan. Malo je masna uz tjeme, ali su vrhovi nježni i sjajni.

Dan 12.

Kosa je tek sada masna toliko da ju moram prati, ali odlučujem to napraviti sutra jer mi bolje paše u rasporedu. Vežem ju za posao. Lako se oblikuje i ‘sluša’.

4. pranje

Dan 13.

Nakon pranja je kosa mekana, jako nježna te je nakon sušenja kao da sam došla iz salona. Iznimno je glatka i sjaji se.

Dan 14.

Danas koristim peglu i radim valove jer me zanima kako će se zadržati. Do kraja dana su u istom stanju kao i ujutro. S time da sam budna do kasno, puno se krećem i u dimu sam. Kosa je malo suha na vrhovima od peglanja, ali je i dalje sjajna te nimalo masna.

Dan 16.

Izgleda da je kosi stvarno trebala prilagodba. Nema masnoće niti peruti, kosa je i dalje nježna.

5. pranje

Dan 17.

Moram ju oprati jer je masna uz tjeme, ali ne koliko je bila nakon prva dva pranja. Da sam htjela mogla je izdržati još cijeli ovaj dan. Nakon pranja je nježna i jako sjajna. Iduće pranje kose će biti tek za četiri dana. Minimalno.

Rezultat

Pranje ovim šamponom imalo je pozitivne i negativne strane. Jedna od pozitivnih strana je ta da mi je kosa zaista bila punija, nježnija i imala sam osjećaj kao da se manje sljepljuje uz tjeme, barem onda kada nije bila masna. Također se čini kao da je malo gušća i da je cijela dobila na volumenu. Nisam dovoljno dugo prala s njim da bi mogla reći da mi je kosa narasla, ali vjerujem da je imalo utjecaja i na to.

Negativne strane ovog šampona, za mene barem, je njegov miris koji i nakon pranja ostaje. Navode kako se radi o mirisnoj svježini dok meni osobno nije nimalo odgovarao pa sam se uvijek nadala da ću ga prekriti mirisom regeneratora. Osim toga, bez obzira na to što se kosa činila punija, ipak se u početku jako brzo mastila što tek djelomično mogu pripisati promjeni šampona. Uz to mi se činilo kao da mi više ističe vrhove kose koji kao da su postali više ispucani. Rekla bih da nema dobru zaštitu za toplinu kao neki šamponi radi čega su mi se vrhovi kose možda malo više oštetili nego što inače.

U svakom slučaju, za cijenu od 16,90 kuna, kosa zaista jest bila gušća i mekanija, a ako vam se miris ne sviđa stvarno ga je lako prekriti regeneratorom.