Maske za lice koje se mogu koristiti i kao krema. A jesmo li spomenule da se smiju nanositi i oko očiju?

Zimi naša njega kože postane zahtjevnija. Moramo ju njegovati puno intenzivnije, kako bi izgledala dobro i bila zdrava

Maske za lice idealan su proizvod za zimu, no važno je da budu kvalitetne. Iz kuće Dr. Hauschka stiže upravo takva linija, a najbolje od svega je to što se može koristiti na više načina, što olakšava svakodnevnu njegu. Ono po čemu se još razlikuju je to da se mogu koristiti na području oko očiju, što ostale maske ne dozvoljavaju. Ne samo da se mogu koristiti već i njeguju taj dio lica.

Mogu se koristiti na više načina

Isto tako, Dr. Hauschka maske se ne ispiru, a mogu se koristiti na nekoliko različitih načina, a sve ovisi o tome kakvu imate kožu i što joj je potrebno. Možete ih koristiti kao kremu za lice, nakon što očistite kožu mlijekom za lice i tonikom. Za ovo vam je potrebna jako mala količina, kako se radi o jako bogatim maskama. Možete ih koristiti uz neki drugi preparat, kao što je primjerice Dr. Hauschka krema od ruže ili krema koja je već dio vaše svakodnevne rutine.

Ako ih koristite baš kao masku, onda proizvod nanesite u debljem sloju, ostavite ga da djeluje 20 minuta i višak uklonite. Nakon Dr. Hauschka maske se ne morate umivati. Isto tako, ona se može korisiti kod zrelije kože, jednom tjedno, a u slučaju mlađe i nezahtjevne kože preporuča se korištenje jedan do dva puta mjesečno.

Osim toga, brend Dr. Hauschka ima filozofiju nemasne noćne njege jer se koža noću mora sama obnavljati, tako da se ovaj proizvod preporuča koristiti ujutro. Ili predvečer, nakon čega je ipak potrebno umiti se prije spavanja.

A sada da vas upoznamo s ove četiri genijalne Dr. Hauschka maske:

Hranjiva Dr. Hauschka maska

Ova maska namijenjena je za suhu, osjetljivu i zrelu kožu. Pruža osjećaj zaštićenosti te djelotvorno štiti kožu od isušivanja i iritirajućih vanjskih utjecaja. Njezina kompozicija s ljekovitim biljkama dunjom i ružom potiče sposobnost kože da zadrži vlažnost te regulira njezinu masnoću i vlažnost. Uz pomoć dragocjenih ulja badema, avokada i jojobe ova maska obogaćuje i osjetno štiti kožu. Hranjiva maska pruža dodatnu intenzivnu njegu suhoj, osjetljivoj koži.

Dr. Hauschka maska za učvršćivanje

Za suhu kožu koja je počela gubiti elastičnost. Pruža intenzivnu njegu s brzim učinkom. Kompozicija s ljekovitim biljkama ružom, sljezom i maćuhicom potiče regenerativnu sposobnost kože. Ružina vodica, ekstrakt ružinih cvjetova, ružin vosak, eterično ulje ruže, mangov maslac, ulje avokada i bademovo ulje blagotvorno djeluju na kožu i obogaćuju je. Ovaj ritual njege jača i zaglađuje kožu.

Dr. Hauschka umirujuća maska

Umirujuća maska za osjetljivu, iziritiranu kožu izloženu stresu koja ponovno uspostavlja prirodnu ravnotežu kože. Ima povoljan i umirujuć učinak na osjetljivu kožu sklonu crvenilu i upalama. Kompozicija s ljekovitim biljkama vrkutom, boračem, heljdom i divizmom umiruje i jača kožu. Zahvaljujući vrijednim biljnim uljima iz shea maslaca, makadamije i kokosova oraha te svježem ekstraktu sjemenki dunje i dragocjene hamamelisove vodice pomaže koži da očuva vlastitu vlažnost.

Dr. Hauschka revitalizirajuća maska

Revitalizirajuća maska je za normalnu, nečistu kožu sa širokim porama, kožu oštećenu djelovanjem sunca i kožu sklonu kuperozi. Dodatna je intenzivna njega za normalnu i nečistu kožu, kožu sa širokim porama, kožu oštećenu djelovanjem sunca i kožu sklonu crvenilu i vidljivim kapilarama. Kompozicija s ljekovitim biljkama dunjom, bjelodanom i kamilicom potiče vlastitu aktivnost kože i pomaže joj u očuvanju vlažnosti. Kvalitetna biljna ulja dobivena iz jojobe, koštica marelice i pšeničnih klica čiste kožu i poboljšavaju stanje kože kao i pružaju ravnomjeran ten.

Sadržaj je nastao u suradnji s brendom Dr. Hauschka