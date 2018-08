U Hrvatsku je stigao novi brend dječje odjeće od organskog pamuka, a malena Una je sve isprobala

Uvijek gledam da svojoj 18-mjesečnoj Uni kupim odjeću koja je udobna, lako se odijeva i održava te da je izrađena od prirodnih materijala. Još ako je i cjenovno pristupačna – poput ove brenda Kuniboo® ekskluzivno dostupnog u Kauflandu – mojoj i Uninoj sreći nema kraja

Znam, čula sam to sto puta: ‘Ionako će to obući tri puta i prerasti…’, ali to mi nikad nije bilo pretjerano važno – za Unu kupujem samo najkvalitetnije! Ono što mi je najvažnije kada je njezina odjeća u pitanju jest to da je izrađena od pamuka. Poseban plus dajem odjeći izrađenoj od organskog pamuka. I to da ne moram potrošiti suludo mnogo novca.

Koža mora disati, a odjeća biti praktična

A sada, s 18 mjeseci, aktivnija je nego ikad: trči, igra se, pleše, a dok noću u snu prevrti sve što se taj dan izdogađalo, katkad se preznoji kao da je sve to još jednom prošla. Odjeća u kojoj se igra i u kojoj spava tada je još važnija – jer je to sve u kontaktu s kožom.

Zato mi je novi brend Kuniboo® koji je stigao u Kaufland super. Moram priznati da se nisam odmah odvažila kupiti nešto iz Kuniboo® kolekcije jer ništa o njoj nisam znala, ali kada sam na deklaraciji pročitala da je riječ o odjeći izrađenoj od organskog pamuka, odlučila sam sve malo detaljnije istražiti.

Odjeća s cetifikatom GOTS

Kuniboo®, čiji je zaštitni znak mali šašavi rakun, ima Global Organic Textile Standard (GOTS) certifikat i to mi daje sigurnost da kupujem kvalitetan pamuk. To je, naime, potvrda da je sva odjeća spomenutog brenda izrađena od organskog pamuka. Zašto mi je to bitno?

Organski pamuk, naime, proizvodi se prema smjernicama ekološke poljoprivrede. Pritom je najstrože zabranjena upotreba štetnih tvari poput kemijskih pesticida i gnojiva. Organski pamuk bere se ručno, pri čemu se ne koriste kemijski defolijanti, koji su nužni tijekom strojnog branja. Zahvaljujući rotacijskoj sadnji ostalih biljnih vrsta, pridonosi se održavanju prirodne plodnosti tla uz istodobno smanjenje osjetljivosti na biljne bolesti i štetnike.

Što mi je još važnije, u velikoj mjeri korišten organski pamuk ugodno je mekan na koži, a zahvaljujući visokoj sposobnosti upijanja, regulira vlagu. Budući da se pritom radi o prirodnom vlaknu, organski pamuk ima niži alergijski potencijal, prozračan je i izdržljiv. Pamučne proizvode također karakterizira njihova dugovječnost, a pritom ih je lako održavati.

Upravo sam zato odlučila Uni u Kauflandu kupiti nekoliko Kuniboo® bodija i paket od dviju pidžama te testirati ovaj brend.

Četiri izazova za Kuniboo brend

Prvi izazov je bio pranje u perilici. Zanimalo me kako će se materijal ponašati nakon pranja u perilici na 60 stupnjeva, kako su deklarirane stvari. Super je što se stvari mogu prati na visokoj temperaturi jer je lakše oprati sve mrlje od hrane, blata, trave i ostalih tragova dnevnih avantura kroz koje gegavci prolaze, ali kako smo odabrale tanke stvari, bilo me strah da neće iz perilice izaći iste. Na svu sreću, to se nije dogodilo, a odjeća je jednako uspješno preživjela i sušilicu rublja.

Drugi izazov je bio peglanje jer bodići koje smo uzele na sebi imaju male slatke bubamare. A ako išta mrzim, to je kad joj kupim nešto lijepo, a onda se nakon prvog pranja ili peglanja raspukne, oguli i skine print. No, bubamarice su i ovo preživjele.

Bodiji su iznimno prozračni

Treći izazov svakako je bio odijevanje malene. Ovih dana se radije skida nego odijeva s obzirom na temperature pa se ponekad odijevamo u hodu. Zato mi je bitno da su otvori na gornjim dijelovima širi i lako prelaze preko glave, a na donjim da imaju gumu. Kuniboo® dizajneri su na ovo, vidim, također mislili.

I četvrti, najvažniji izazov, kako je moja gegavica provela dan i noć u njima. Jako dobro! Unatoč vrućinama, bodići su jako lijepo upili znoj, a kako je materijal i prozračan, nije bilo onog vrpoljenja i negodovanja. Pidžamica je pak finog širokog kroja, a kako smo je odabrali za jesensku vrtićku godinu, bit će joj sjajna.

Osim dobrih materijala i krojeva, Kuniboo® zapravo ima preslatku kolekciju: od čarapa do rompera, preko pidžama pa sve do ručnika. S obzirom na to da cijene nisu visoke, ove jeseni ćemo obnoviti vrtićku garderobu s još nekim komadima iz Kuniboo® kolekcije.

Sadržaj donosimo u suradnji s Kauflandom