Lily Rose Depp, koja je upravo proslavila 19. rođendan, jedna je od najbogatijih modnih influencerica. Istražile smo kako joj je to uspjelo

Lily Rose 27. svibnja proslavila je tek 19. rođendan, a njena karijera već je danas toliko bogata da smo naprosto morale napraviti cijeli pregled

Lily Rose Melody Depp, 19-godišnjoj kćeri američkog glumca Johnnyja Deppa i francuske glumice, pjevačice i modela Vanesse Paradis, uspjeh je nekako predodređen rođenjem, a kako je do svoje punoljetnosti već ostvarila poslovnih uspjeha koliko netko ne ostvari za duplo toliko, čini se da je taj uspjeh itekako zaradila. Do 16. je glumila u četiri filma, a danas je najmlađa Chanelova ambasadorica i Lagerfeldova muza. Ovo je njezina priča.

Odrastanje pod reflektorima

Nije posve čudno što je od malena bila izložena očima javnosti. Ipak su joj roditelji Depp i Paradis, jedni od najpoznatijih ljudi u svojim branšama. Njoj kod te izloženosti javnosti smeta što sad svi misle da je poznaju, iako zapravo ne znaju mnogo toga o njoj, a njezinim roditeljima nikad nije bilo drago što je, na kraju krajeva, i sama vrlo mlada odlučila ući u taj svijet.

‘Vrlo rano sam morala naučiti živjeti pred očima javnosti. Rano sam se pridružila i društvenim mrežama, pa ljudi imaju dojam da znaju tko sam ja. Ali ja sam zapravo jako tajnovita, diskretna. Kućni sam tip, ne izlazim puno. Sve više i više želim svoj život zadržati za sebe’, ispričala je jednom prilikom za Hello Magazin.

Paradis je 2013. u jednom intervjuu izjavila kako bi radije da njezina kćer ‘ima vremena biti dijete’, s obzirom da je od malena, samo zbog nje i Deppa, bila prisiljena biti u javnosti. Depp ima slično mišljenje, pogotovo kad je njezina glumačka karijera u pitanju. ‘Nikad nisam sanjao da će i ona biti glumica niti sam to želio za nju’, priznao je prije par godina.

Ispisala se iz srednje škole zbog glume

Kad se odlučila sto posto posvetiti glumi, odlučila je da daljnje školovanje nema previše smisla. U jednom je intervjuu za australski Buro24/7 objasnila zašto.

‘Nakon što sam radila na filmovima La Danseuse i Planetarium u Parizu, shvatila sam da je nemoguće graditi glumačku karijeru i odlaziti na nastavu te pisati zadaće. Ako ću se ozbiljno posvetiti glumi, ne želim gubiti vrijeme na pisanje školskih zadataka i sjedenje u učionicama.’

Dosad je imala već nekoliko većih filmskih uloga

Prvu ulogu je imala u horor komediji Kevina Smitha Tusk iz 2014., u kojem se pojavila kao cameo, a u filmu je bila u društvu svog tate i prijateljice Harley Quinn Smith. Zatim se 2016. ponovno pojavila u istoj ulozi u spin-offu Tuska, filmu Yoga Hosers, ali ondje je ipak dobila značajniji broj minuta na velikom platnu.

Iste godine je u francuskom filmu La danseuse odigrala ulogu najveće konkurentice slavne američke glumice i plesačice Loïe Fuller, Isadore Duncan. Nakon toga joj se dogodio Planetarium u kojem je glumila s Natalie Portman, a uskoro ćemo je gledati u posljednjem nastavku trilogije Tusk-Yoga Hosers-Moose Jaws.

Ne želi svoju seksualnost trpati u ladice

Prije par godina na Instagramu je sudjelovala u foto projektu Self Evident Project za ’10 tisuća Amerikanaca koji se izjašnjavaju kao sve samo ne sto posto straight’, pa su ljudi krenuli donositi zaključke o njezinoj seksualnosti. Ona se, kaže, ne želi trpati ni u kakve ladice. Objasnila je to za Nylon.

‘Cijela ta stvar je bila užasno iskonstruirana. Puno ljudi je to shvatilo kao moj izlazak iz ormara, ali nisam to pokušavala napraviti. Napravila sam to samo da ljudima pokažem da se ne moramo opredjeljivati kad je seksualnost u pitanju; mnogo klinaca danas to ne radi i mislim da je to skroz kul. Baš poput hrane, možda ćeš 5 tisuća godina misliti da ti je maslac od kikirikija omiljena hrana, a onda shvatiti ‘pa meni su burgeri zapravo puno draži’. Shvaćate?’

Prije glume htjela je biti pjevačica

Njezina je mama Parižanka, tata Amerikanac, a s obzirom da je ona, nakon što su se Paradis i Depp razveli, većinu djetinjstva provela na relaciji Pariz-Los Angeles, od malena je učila i engleski i francuski jezik, koje danas tečno govori.

Što se pjevanja tiče, nije baš toliko čudno što je to bio prvi odabir njene potencijalne karijere. 2013. je s mamom napisala i jednu pjesmu za njezin album Love Songs, ali čim je počela glumiti nekako je odustala od pokušaja da se dalje posveti pjevanju. ‘Htjela sam biti pjevačica, ali kad sam krenula glumiti, jednostavno sam se osjećala ugodno. Sad samo želim glumiti’, ispričala je za Vanity Fair.

Podvojena je oko društvenih mreža

Jako je zanimljiva činjenica da je profile na društvenim mrežama, unatoč tome što je doslovno od malena izložena javnosti (ili baš zbog toga), prvi put napravila 2012., dakle tek sa svojih 13, a onda je još malo čekala prije nego ih je stavila na ‘javno’.

Dosta joj je stresno sve to skupa zato što su ljudi masovno nakon toga počeli otvarati lažne profile s njezinim slikama i imenom, pa je i u biografiji na Instagramu napisala: ‘Ovo je moja jedina društvena mreža’. I koristi doslovno samo nju.

Chanel nosi od pelena

Lily Rose chanel nosi još od pelena, priznala je da je mami k’o klinka iz ormara uzimala Chanel torbice, cipele i odjeću i nosala ih po kući, a danas je ambasadorica brenda i Lagerfeldova muza. Njezina je mama, Vanessa Paradis, bila njegova muza godinama, a mlada Lily Rose to je priznanje službeno dobila 2015. kad se prvi put pojavila u nekoj Chanelovoj kampanji.

Tada je bila zaštitno lice njihove Pearl kolekcije sunčanih naočala, nakon toga je redovito nosila sve njihove revije, potom postala zaštitno lice i snimila prvu video kampanju s njima za Chanelov novi miris N°5 L’EAU, a danas je lice kampanje za Chanel Rouge Coco lip blusheve, lip gloss i ruževe za usne.

Borila se s poremećajem u prehrani

2016. je u jednom intervjuu javno priznala da se kao mala borila s anoreksijom, ali tvrdi da ta borba za nju zapravo nikad nije završila, iako je ponosna na sebe što se izvukla i uspjela ostati prisebnom.

“Jako boli i uzrokuje snažnu depresiju, zato što sam previše vremena provela boreći se s tom bolesti. Kad sam se suočila s anoreksijom bila sam mnogo mlađa nego sad. I bilo mi se teško nositi s tim. Svi kojima je taj problem poznat znaju koliko se teško iz toga vratiti u normalan život. Dugo se borim s tim poremećajem u prehrani i ponosna sam na sve što sam dosad postigla’, ispričala je za francuski Elle.