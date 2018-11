View this post on Instagram

Vani smooooo!!! Mozgala sam, filozofirala, smišljala, komplicirala 😂, mućkala, kreirala, punila, pakirala i evo ih napokon: Sugar BABE i Hydra BABE su tuuuu!! @mylapiel Besplatna poštarina 🎁 Online shop www.mylapiel.com