Proljeće i početak ljeta vrijeme su kada se proslave samo nižu. Počinju krizme, krštenja, vjenčanja…

U posljednjih mjesec dana dobila sam privilegij dva puta biti kuma – jednom na vjenčanju i jednom na krizmi. Koliko god je to lijepo i laska mi, morala sam si postaviti pitanje koje gotovo svaka žena ne može podnijeti: što ću odjenuti? Ormar mi je pun odjeće, ali znam da za ovakve prigode moram biti stvarno dobro odjevena. Odlučila sam otići u Importanne Centar i Galleria Business Center jer znam da je tamo izbor jako velik. Prošla sam četiri prodavaonice i sveukupno u jednom danu isprobala 10 haljina. Moram priznati, izbor nije bio nimalo lak.

Immè Store

Prva trgovina koju sam posjetila, Imme Store, nalazi se s vanjske strane Galleria Business Centra. Odjeća je prilično glamurozna i rijetko ćete naići na šljokice ili perle. Osim haljina za vjenčanja i krizme, mogu se pronaći odijela, bluze i veste. Isprobala sam tri haljine.

Idealna za krizmu, čipkasta bijela haljina s crnim crtama mi je odlično pristajala. Materijal je ugodan i izgleda zaista profinjeno. Cijena joj je 1997 kuna.

Druga je haljina izrađena od svile, tanka je i odlično ocrtava crte tijela. Iznimno je lagana i savršena za ljetne dane. Cijena – 2197 kuna.

Posljednja haljina koju sam isprobala u Imme Storeu također je izrađena od vrlo ugodnog materijala i mogla bi biti jako lijepa haljina za svadbu. Volani na rukavima daju neku mladenačku lepršavost. Cijena joj je 1997 kuna.

Importanne Centar

Nakon Galleria Business Centra otišla sam do Importanne Centra jer znam da je i tamo velika ponuda haljina i ostalih dodataka za vjenčanja i proslave. Dobro je poznato da se u trgovinama ovog trgovačkog centra mogu kupiti haljine, cipele i šminka.

Giovanni

Najprije sam ušla u Giovanni i isprobala tri haljine. U Importanne Centru imaju tri svoje poslovnice što znači da imaju razne modele haljina i gotovo sve veličine i boje. Što god tražite tamo, sigurno ćete pronaći. Ako plaćate gotovinom dobivate 20% popusta na izraženu cijenu.

Prva haljina je bila večernja u kombinaciji čipke i satena. Boja čipke je tamnoplava, a na dnu se prelijeva u roza i ljubičaste tonove. Ugodna je za nositi i vrlo svečana. Cijena je 650 kuna.

Druga haljina je tamnoplave boje i predivno pada po cijeloj dužini. Jako je lagana i ima podstavu pa je odlična za svadbu. Cijena joj je 2490 kuna.

Treća haljina je bila malo drugačija jer je u dva dijela, a mogla bih je odjenuti i za izlazak. Sjajna je i puna šljokica pa je idealna za mlađe generacije. Postoji i u zlatnoj boji, no meni je bolje odgovarala srebrna. Cijena joj je 990 kuna.

Twister

Iduća trgovina na redu je bila Twister, koja već 10 godina postoji u Importanne Centru, a uz to imaju i trgovinu u Galleria Business Centru. U Twisteru se nude haljine za krizme, maturalne haljine i one za vjenčanja, ali se mogu pronaći i neki modeli koji se mogu nositi u dnevnim kombinacijama. Raspon cijena haljina je od 350 do 1500 kuna, no to ovisi o modelu. Mene su oduševile ove:

Najprije sam isprobala zanimljivu midi srebrnu haljinu. Zanimljiva je jer na sebi ima i šljokice te patentne zatvarače. Cijena joj je 690 kuna.

Druga haljina me oduševila jer jako volim takve modele, a i iznenadilo me da je imaju u mom broju. Inače nosim XS i jako mi je teško pronaći dovoljno male haljine. Haljina na gornjem djelu ima lađa izrez, 3D čipku te se spušta u dugački zeleni saten. Cijena joj je 1490 kuna.

Posljednju sam u Twisteru isprobala dugačku, čipkastu crnu haljinu. Osobno volim malo gotički stil pa sam se u njoj osjećala kao prava buntovnica. Cijena duge crne haljine je 949 kuna.

Versage

Treća trgovina u koju sam ušla, Versage, ima posebnu prostoriju za isprobavanje haljina. Čim sam ušla sam se osjećala kao princeza jer sam takav tretman i dobila. Versage ima zanimljivu odjeću koju nećete baš uspjeti pronaći u nekoj drugoj trgovini u Importanne Centru. Porazgovarala sam s Rajkom Križan, ponosnom vlasnicom. Ova trgovina otvorena je već 25 godina, a odjeća koju prodaju od različitih je proizvođača.

Isprobala sam prvu haljinu, svijetloplavu s perlicama koja na dnu ima širok dio od čipke i tila. Do sada još nisam nosila haljine ovakvog kroja, ali ova mi se baš svidjela. Cijena joj je 3590 kuna.

Srebrna haljina je u stilu 20-ih s resama po gotovo cijeloj dužini. Ugodna je za nositi, na gornjem dijelu jako čvrsta i meni jako zabavna zbog perlica koje sjaje. Cijena joj je 3990 kuna.

Posljednju haljinu sam vidjela u izlogu i htjela sam je isprobati. Cvjetna je i ima korzet koji je savršen za moju figuru jer mi čvrsto drži cijeli gornji dio. Donji dio haljine pada u dugačak veo koji se nalazi samo na zadnjem dijelu. Cijena joj je 2390 kuna.

Nakon cijelog dana isprobavanja haljina, naišla sam na još veći problem nego što sam imala u početku. U istraživanju i isprobavanju provela sam gotovo šest sati i već sam bila umorna, ali i u velikom problemu – sve su haljine bile tako lijepe i najradije bih kupila svaku. I dalje nemam pojma što ću odjenuti. Koje su haljine vaši favoriti?

Ovaj sadržaj je nastao u suradnji s Importanne grupom