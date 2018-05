Koža na licu mi je bila katastrofa. Našla sam tri super maske i uspjela to promijeniti

Posljednjih mjeseci nisam baš bila dosljedna u njezi kože što se itekako vidjelo na mojem licu, ali otkrila sam odličnu kombinaciju koja me doslovno spasila

Prošla zima nije baš bila blaga prema mojem licu, a posljedice vidim još i sad. Priznajem, nisam baš bila redovita u mazanju i ovlaživanju kože, što je jedan od najvažnijih koraka u njezi tog najvećeg organa na tijelu.

Da bih ju spasila do ljeta, stvar sam pokušala popraviti serumima i kremama, ali ništa nije pomagalo. Sjetila sam se da se već dugo nisam počastila nikakvom maskom za lice, a možda bi mi baš ona mogla pomoći.

Za svaki slučaj nabavila sam tri: Nuxe Nuxuriance za zaglađivanje i učvršćivanje, Nuxe Masque Detox za detoks kože te Nuxe Creme Fraiche za intenzivnu hidrataciju. Sve tri sam koristila paralelno i moram priznati da mi ta kombinacija izuzetno odgovara. A po čemu su posebne?

Nuxe Nuxuriance Ultra roll-on maska

Cijena: 296 kuna

Ova maska dolazi u tubici, s roll-on aplikatorom što je genijalno jer je redovita masaža lica vrlo važna u sprječavanju nastanka bora. Sastav joj je vrlo zanimljiv – sadrži tzv. bi-floralne stanice šafrana i bugenvilije koje zaglađuju kožu te hijaluronsku kiselinu koja vlaži. Nanosila sam je najčešće navečer; kratko bih izmasirala lice roll-onom, ostavila da se upije i to je to. Ujutro bih samo isprala lice vodom ili prebrisala micelarnom i to je to.

Osvježavajuć efekt koji ostavlja odmah nakon nanošenja prilično je ugodan, pogotovo na vratu. Vrlo ugodnog je mirisa i gelasto-kremaste strukture. Nije da imam previše bora, ali neke se već razabiru (mrštilice i smijalice) pa sam se tijekom masaže koncentrirala najviše na njih. Nakon nekoliko dana primijetila sam da mi koža djeluje nekako življe i napetije te mi puder bolje izgleda, što je definitivno znak da ju trebam koristiti i dalje.

Nuxe Masque Détox Éclat Vitaminé maska

Cijena: 162,80 kuna

Detox maska mi je odmah na prvi pogled bila zanimljiva jer volim takve osvježavajuće, voćne maske. Zapakirana je u plastičnu posudicu, tesktura joj je gelasta što obožavam. U sastavu ima vodicu organske naranče koja bi trebala dubinski detoksicirati kožu i pročistiti ten.

Inače, ovakve maske moja koža odlično podnosi pa sam bila jako zadovoljna kako mi je nakon prvog nanošenja osvježila kožu, a djelovala mi je i nekako svjetlije. Nanosila sam je u debelom sloju i to radnim danom nakon posla (i skidanja šminke), a vikendom ujutro jer sam tad imala više vremena. Ostavlja se pet minuta na koži, ali toliko mi je pasala na licu da sam ju ostavila čak pola sata. Još jedna fora caka kod nje jest što se u dodiru s vodom pretvara u mliječnu emulziju koja se lako ispire s kože. Sve u svemu, jedna super maska za instantni plump efekt.

Nuxe Crème Fraîche de Beauté maska za 48-satnu hidrataciju

Cijena: 153,56 kuna

I na kraju, njegu lica sam zaokružila kako drukčije nego – bogatom hidratacijom. Ova maska dolazi u tubici, teskture je fluida i sadrži biljna mlijeka i hijaluronsku kiselinu koja bi trebala osigurati 48-satnu hidrataciju. Iako je to prilično ambiciozno za jednu masku, dala sam joj šansu jer hijaluronska kiselina ne može biti loša za kožu.

Nanosila sam je dva puta tjedno u debelom sloju te ostavila deset minuta. Koža ju je svaki put popila skoro do kraja, što dovoljno govori koliko joj fali vlažnosti. Nakon tretmana bila je mekša, suhih dijelova više nije bilo, a vlažnost se zadržala dosta dugo. Svakako bih trebala piti i više vode da efekt bude bolji.

Zaključak

Koža s godinama postaje osjetljivija što vidim i kod sebe pa joj je potrebna bolja njega. Da, navršit ću 30 ovoga mjeseca, što znači da bi već dobro debelo trebala koristiti proizvode protiv bora jer kao što znamo, bore se ne mogu spriječiti, ali se mogu odgoditi.

Kao što je važna prehrana, tjelovježba i psihički mir, toliko nam za bolji izgled kože može pomoću i kozmetika. Uz dobar serum i hidratantnu kremu, maske za lice poput ove tri kožu dodatno hrane, njeguju i s nje brišu eventualne loše učinke okoline. Svakako probajte, možda se oduševite.

Sadržaj je nastao u suradnji s brendom NUXE.