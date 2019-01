Jasno je da je glumac Timothée Chalamet postao pravi globalni ‘crush’. Svi ga žele u filmu, a proglašen je i najbolje odjevenim muškarcem u 2018. godini

I to se nije našao samo na jednoj listi najbolje odjevenih, muškarcem s najviše stila proglasili su ga Esquire, GQ, Mr Porter, Fashionista te mnogi drugi. Zašto? Zato što dok njegovi kolege glumci biraju nešto standardnije modne kombinacije za crveni tepih, Timothee je odlučio biti sve, samo ne dosadan.

Njegove modne kombinacije s potpisom su brendova Alexander McQueen, Louis Vuitton, Thom Browne, Haider Ackermann, Gucci, Saint Laurent, Berluti, Off-White; ustvari lista je podosta dugačka, no nije ni poanta u velikim imenima koliko u smjelosti ovog 23-godišnjeg ‘it’ dečka Hollywooda.

Zašto ga toliko volimo?

Naravno da nas je osvojio davno svojom emotivnošću, iskrenošću i naivnošću u filmu Call Me By Your Name, uz njega tu su i Lady Bird, Beautiful Boy, a sada čekamo i njegovu novu ulogu, u filmu Little Women. Timothée ima tek 23 godine i postao je pravi hollywoodski ‘it’ dečko. To mu nitko ne može osporiti niti zamjeriti, no osobito je zanimljivo pogledati kako je od samog starta imao neki svoj stil. Još i prije nego je uživao u slavi filma Call Me By Your Name.

Sa 17 godina našao se na pozornici povodom eventa Rising Stars srednje škole LaGuardia, gdje je nosio adidas tenisice i majicu u pastelnoj boji. U 2014. godini pojavljuje se na predstavljanju filma Men, Women and Children u dolčeviti na pruge, a godinu dana kasnije na Berlinaleu u puf jakni s cvjetnim printom.

Nakon premijere Call Me By Your Name na Sundance festivalu, svijet je poludio za Timotheejem, a jedna od njegovih prvih kombinacija bila je u dizajnerskim komadima kuće Berluti, na čijem čelu je tada bio Haider Ackermann koji ga je nastavio odijevati i nakon što je napustio kuću. U 2018. pojavljuje se i u košulji s potpisom Off White, trenutno jednog od najutjecajnijih modnih brendova. Iako nije naišao na najbolje kritike, itekako je privukao dodatnu pozornost.

Status hollywoodskog ‘it’ dečka definitivno je potvrdio pojavom na dodjeli Oscara prije godinu dana kada je stigao u bijelom odijelu Berlutija, nakon toga u cvjetnim odijelima Alexandera McQueena i onom s potpisom Haidera Ackermanna. Od njegovih posljednjih pojavljivanja najviše su se istaknula ona na dodjeli Zlatnih globusa, Critics Choice Awards i u prvom redu revije Louis Vuitton na muškom Tjednu mode za jesen 2019.

Okupile smo sve njegove najbolje lookove u galeriji: