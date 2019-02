Kako je hrvatski editorijal završio u vijetnamskom izdanju modnog magazina L’Officiel

Hrvatski modni tim snimio je zajednički editorijal iz gušta. A onda je on završio na 20 stranica L’Officiela, jednog od najpoznatijih magazina

Ako stilisticu Anu Nikačević, fotografa Franju Matkovića, fotografkinju Senju Vild, vizažisticu Petru Sever i modela Ivanu Vukušić stavite na jedno mjesto, slobodno možete reći kako ste okupili hrvatski dream team.

Naime, njih petero odlučilo je snimiti zajednički editorijal iz vlastitog gušta, u concept storeu Garderoba, nakon čega su fotografije ponudili jednom od najpoznatijih modnih francuskih magazina, L’Officielu, koji se prodaje u 30 izdanja diljem svijeta. Zbog same estetike editorijala odlučili su kontaktirati vijetnamsko izdanje, koji je naposljetku objavio editorijal i to na 20 stranica.

KAKO JE NASTAO EDITORIJAL

”Ovo je zaista bilo jedno od onih snimanja koje obožavate od samog početka. Cilj je bio jednostavan, zabaviti se i realizirati ideju koja je već neko vrijeme bila na čekanju. Zapravo, snimili smo editorijal u vlastitom angažmanu, umjesto da čekamo da nas netko angažira.”, započinje stilistica Ana Nikačević.

”Na jednoj kavi s fotografom Filipom Koludrovićem, došla sam na ideju kako bi bilo super da pošaljemo fotke u neki od časopisa i Filip me uputio na Timija Letonju i producentsku kuću Haze Management, koja nas je spojila s L’Officiel Vietnam. Zaista lijepo kada imate prijatelje i suradnike koji imaju sluha i senzibiliteta za vaše ideje i entuzijazam i vrlo rado su spremni pomoći i podržati vas.

Styling sam nastojala pojednostaviti tako da sam radije birala komade koji su dovoljno posebni i statement sami za sebe, tako da su ovu modnu priču savršeno zaokružili hrvatski dizajneri od kojih bih izdvojila posebno talentirane Lanu Puljić i mladi domaći brend od kojeg možemo puno očekivati – Les Émaux. Kao sjajan opozit domaćem dizajnu tu su došli popularni skandinavski brendovi.”, otkrila je Ana.

Senja Vild i Franjo Matković kao fotografski duo

Fotografije editorijala potpisuju Senja Vild i Franjo Matković. Franjo već stoji za mnogih domaćih modnih kampanja dizajnera, dok je Senja napooznatija po svojoj estetici fotografija za domaći brend A’marie.

”Dugo smo imali ispisane i sačuvane ideje u nekom folderu, na papiru, oboje, dok nismo odlučili da se organiziramo i snimimo svoju modnu priču, prvi put kao duo. Nije bilo teško okupiti tim ljudi koji su nam prije svega prijatelji, a iznad svega zaljubljenici u svoju profesiju, odlični u onome što rade.

S Anom i Petrom smo osmislili cijeli vizual koji bi bio drugačiji od onoga što obično radimo za klijente i gdje nema okvira kojih se moramo držati niti bilo kakvog stresa vezanog za ispunjavanje očekivanja drugih. Radili smo za sebe u želji da naše viđenje mode predstavimo kroz vizuale koji se po estetici, poziranju i stiliziranju razlikuju od onoga na što smo navikli i što gledamo svakodnevno.

Na kraju se svaki element snimanja idealno poklopio, od odabira samog prostora Garderobe koji je koloritski, estetski i vizualno upotpunio našu priču, do izbora Ivane kao modela koja je savršeno prenijela emociju koju smo željeli. Rezultat je savršen primjer što je moguće kada imaš skladan tim, gdje se svi međusobno nadopunjavaju i grade jednu zajedničku viziju, i jedva smo ga čekali predstaviti publici.

No, uz sve to imali smo ‘bittersweet’ osjećaj, jer koliko god smo bili sretni s rezultatom, toliko smo bili svjesni da tako nešto nećemo moći objaviti u našim časopisima. Što zbog pomaknute estetike, što zbog velikog broja stranica. Zbog svega toga smo bili ugodno iznenađeni kada je L’Officiel Vietnam prihvatio naš editorijal u gotovo identičnom obliku u kojem smo im ga i poslali, od odabira fotki do prijeloma, i to na 20 stranica.

Divan je osjećaj dobiti ovakvu potvrdu za svoj rad, i dođe nam kao veliki vjetar u leđa da se držimo svojih vizija i da ne posustajemo u stvaranju novih priča koliko god nam uvjeti u kojima radimo nekad nisu naklonjeni. Tako da uskoro spremamo i nešto novo!” komentirali su.

Dućan Garderoba kao idealna lokacija snimanja

Za make up je bila glavna i odgovorna Petra Sever. ”Za snimanje me kontaktirala Ana Nikačević. S njom i Franjom radim već dugo, slažemo se i nadopunjujemo, kako kreativno tako i karakterno, stoga nije bilo dvojbe želim li sudjelovati u snimanju. Ovog puta nam se pridružila i Senja pa je cijela priča još zanimljivija. Pofotkati toliko oufita u zahtjevnim i netipičnim pozama nije lako ni fotografu ni modelu. Ivana se odlično snašla, njena strpljivost i trud su odigrali jako bitnu ulogu.

Što se samog make upa tiče, prostor u Garderobi i njegova monokromatika diktirali su cijeli vizual. Bitno je bilo izbjeći tipičan, očekivani ‘nude’ look i pridonjeti detaljem koji će svojom bojom komplementirati boje prostora bez da odvlači pažnju od Aninog dijela. Usne su se same nametnule kroz cijelu priču. Igrom slučaja nismo imali frizera na setu pa je ta uloga spontano pala meni u ruke.

Baš radi toga što sam poseban trud uložila u to da se na krajnjem rezultatu ne vidi da nisam frizer i nemam prevelikog iskustva s kosom, make up je nekako pao u drugi plan s obzirom da je mi je to već poznati teren.

Sve u svemu, ovaj editorijal pokazatelj je kako je sinergija u timu iznimno bitan faktor. Vjerujem da se iz priloženog vidi koliko smo uživali stvarati ovu priču.” dodala je Petra za sam kraj.